«Локомотив» — «Металлург», третий матч. Разин — мастер обороны

22 апреля состоится третий матч финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Металлург». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 1.88, а шансы магнитогорцев оценили в 3.68. Ничья в основное время доступна за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Металлург» 22 апреля 2024 года

Аналитики считают, что третий матч финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Металлург» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.03, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.81. Если каждая команда забросит больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 2.00. Гол на 60-й минуте оценён в 4.50.

Анализ и прогноз на третий матч серии «Локомотив» — «Металлург» (22.04.2024)

Набирает ход борьба за Кубок Гагарина. 22 апреля в третьем матче финала плей-офф КХЛ «Локомотив» сыграет с «Металлургом» в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив». Арбитр произведёт стартовое вбрасывание в 19:00 мск.

«Металлург» идеально использовал преимущество домашних матчей и повёл в серии с «Локомотивов» со счётом 2-0 (2:1 и 1:0). Тем не менее встречи получились очень напряжёнными и близкими. Нервы были на пределе. Например, последние секунды второй игры стали настоящей драмой с отменённым голом «Локомотива».

Анализ игры команд в финале плей-офф показывает, что они придерживаются оборонительных схем. Можно сказать, что защита начинается с зоны нападения, поскольку соперники опасаются пропустить быструю контратаку.

Игроки «Локомотива» немного превосходят магнитогорцев в габаритах, поэтому максимально используют трафик у ворот Ильи Набокова. Пока с их давлением оборона «Металлурга» справляется, но это стоит ей огромных усилий. В минувшей встрече последние две минуты практически прошли в зоне «лис», которые не смогли даже выбросить шайбу в среднюю зону, но выдержали натиск.

Физической силе ярославцев тренерский штаб «Металлурга» решил противопоставить скорость и непредсказуемость нападения. Форварды «лис» играют быстро и нестандартно, поэтому у крепкой оборонительной машины Игоря Никитина неожиданно возникли проблемы.

В свою очередь, «Локомотив» пока не показал иных вариантов атак, кроме силового давления. Сказалось отсутствие опытного форварда Максима Шалунова, который получил травму в первом матче финальной серии. Игорь Никитин ушёл в интервью от прямого ответа на вопрос о сроках восстановления 31-летнего нападающего.

Стоит отметить, что у «Металлурга» в составе тоже есть важная потеря. Травма оставила вне игры ведущего защитника Егора Яковлева. Главный тренер «лис» Андрей Разин — мастер нестандартных решений и пригласил игрока присутствовать на матче в качестве одного из помощников. Одетый в строгий костюм лидер обороны магнитогорцев органично смотрелся на скамейке запасных и подбадривал команду.

Великолепно провели два матча голкиперы команд. Можно сказать, что во вратарской дуэли Ильи Набокова и Даниила Исаева проигравших нет. Они находятся постоянно в игре, максимально сконцентрированы и исключают большое количество ошибок. Вратарь «Металлурга» и вовсе записал в актив «сухарь», что в финале ценится втройне.

Высока вероятность, что команды начнут встречу с особой осторожностью, будут максимально строго играть в обороне. Вратари в отличной форме, поэтому много забитых голов ждать вряд ли стоит. «Локомотив» будет давить в силовой манере, а «Металлург» – качественно защищаться. Мы предполагаем, что ярославцы забросят не более двух шайб. Ставки на индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 2.5 шайбы принимают с коэффициентом 1.86.

Прогноз и ставки на третий матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Металлург» 22 апреля 2024 года

«Локомотив», проиграв два матча, оказался в сложном положении, но вряд ли Игорь Никитин будет паниковать и менять привычную схему. Его подопечные дома более активно идут вперёд, но разнообразием их комбинации не отличаются. «Металлург» довольно чётко защищался и пропустил всего одну шайбу в этой финальной серии. Исходя из всего этого, мы считаем, что ярославцы больше двух шайб не забросят.

Ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 2.5 шайбы за 1.86.