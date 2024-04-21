«Рома» — «Болонья». Один из лучших матчей сезона в Италии

22 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Болонья». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу жёлто-красных можно с коэффициентом 2.45. Успех красно-синих оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Болонья» 22 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Рома» — «Болонья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Болонья» (22.04.2024)

В самом разгаре борьба за участие в еврокубках. 22 апреля состоится матч 33-го тура Серии А, в котором померяются силами «Рома» и «Болонья». Стартовый свисток на стадионе «Олимпико» в Риме прозвучит в 19:30 мск.

«Рому» не узнать с тех пор, как её возглавил Даниэле Де Росси. Он стал настоящей легендой жёлто-красных в качестве футболиста, а теперь громко заявляет о себе как о тренере. За очень короткий период времени 40-летний итальянец кардинально изменил мышление и игру своих подопечных.

Всё, что требовалось — предложить команде другой стиль игры. Де Росси обозначил в качестве приоритетов остроатакующий футбол, создание большого количества моментов и бесстрашие. Количество допускаемых ошибок заметно снизилось, правильных решений стало больше.



У римлян пропала зависимость от Ромелу Лукаку. В этом сезоне при Моуринью побеждать у них получалось разве что, когда лучший бомбардир сборной Бельгии выдавал хороший матч. Теперь «Рома» действительно выглядит как единая команда, причём очень сильная и разносторонняя.

«Волки» вышли в 1/2 финала Лиги Европы, победив на предыдущей стадии турнира «Милан» (1:0 и 2:1). Бо́льшую часть ответной встречи они провели в меньшинстве. Более того, на 29-й минуте Лукаку покинул поле из-за травмы, но даже это не помогло «Милану» выиграть.

Жёлто-красные продемонстрировали гораздо более зрелый и качественный футбол, чем «россонери». В концовке они то и дело вынуждали соперника нарушать правила на жёлтые карточки. При Де Росси у римлян улучшились характер и сила воли. В последних 11 встречах в Серии А они уступили только лидирующему «Интеру» (2:4) и два раза сыграли вничью.

Стремительный прогресс «Болоньи» также напрямую связан с фигурой главного тренера. Клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А благодаря Тьяго Мотте. Бывший футболист «ПСЖ» сопутствовал значительному индивидуальному росту красно-синих.

При Мотте очень здорово прибавили как лидеры команды, так и множество молодых игроков. Увеличились качество и глубина состава «Болоньи». Она даже дошла до 1/4 финала Кубка Италии, победив на предыдущей стадии «Интер» 1:1 (1:0 д. вр.). Дальше не пустила «Фиорентина» 0:0 (4:5 пен.).

Уступили «лилиям» подопечные Мотты в гостях. Трудности с выездами являются одной из немногих проблем, которую у 41-летнего тренера не получается ликвидировать. Его подопечные выиграли только 4 из 15 матчей в чемпионате Италии. Ничейных результатов очень много — восемь.

Конечно, переживаний по поводу путёвки в Лигу чемпионов стало меньше после того, как Италия получила дополнительное пятое место в еврокубке. С этого момента «Рома» и «Болонья» выдохнули. Но не стоит забывать о «Лацио» и «Аталанте», которые выжидают момента, чтобы взобраться повыше.

Наилучшим вариантом для заключения пари видится не ставка на победу одной из команд, а 1Х + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.97. Римляне проиграли лишь 2 из 16 матчей в чемпионате Италии на стадионе «Олимпико». Лучше них дома выступают только «Болонья» и «Интер».

Травма Лукаку ослабляет «волчицу». Однако у Де Росси есть качественные замены бельгийцу по позиции. Недавно восстановился от травмы Сердар Азмун. В ответной игре с «Миланом» Де Росси решил не рисковать здоровьем иранца и дать ему время для полного восстановления.

Вполне вероятно, бывший нападающий «Зенита» сыграет в предстоящем матче. Незадолго до получения повреждения он набрал отличную форму, забил красивые голы. Хочется верить, что перенесённая травма не отразится на прогрессе футболиста.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Болонья» 22 апреля 2024 года

«Рома» и «Болонья» процветают. Де Росси и Мотта — отличные мотиваторы, а также бесстрашные стратеги. Матчи с участием их команд зачастую получаются зрелищными и насыщенными событиями. Как минимум по одному голу жёлто-красные и красно-синие наверняка сумеют забить. И всё-таки у римлян чуть больше шансов на победу. Матч состоится на стадионе «Олимпико». Поддержка болельщиков в столь важной встрече дарит большое преимущество.

Ставка: «Рома» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.97.