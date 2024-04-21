«Севилья» — «Мальорка». Рамос излучает уверенность

22 апреля состоится матч 32-го тура Примеры «Севилья» — «Мальорка». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.96. Шансы красно-чёрных оцениваются в 4.30. На ничью дают коэффициент 3.34.

Коэффициенты букмекеров на матч 32-го тура Примеры «Севилья» — «Мальорка» 22 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Севилья» — «Мальорка» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.17.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура Примеры «Севилья» — «Мальорка» (22.04.2024)

Приближается к развязке сезон в чемпионате Испании. Игра 32-го тура Примеры «Севилья» — «Мальорка» начнётся 22 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Красно-белые слабо проводят этот сезон. Они неудачно выступили на групповом этапе Лиги чемпионов, набрав всего два очка. Уровень «Севильи» не позволил на равных бороться с «Арсеналом», ПСВ и «Лансом». Кроме того, были проблемы и в чемпионате Испании, но объяснение им найти довольно легко.

Вызвало много споров решение доверить старт сезона Хосе Луису Мендилибару. Он стилистически не подходил под ментальность красно-белых, и плачевные результаты доказали это. Некоторое время команда даже занимала место у зоны вылета, что вызвало опасения у болельщиков. Закрутилась тренерская чехарда, и лишь третий по счету наставник «Севильи» в сезоне Кике Санчес Флорес навёл небольшой порядок, и команда заиграла увереннее. «Севилья» отказалась от закрытой оборонительной модели и стала больше времени уделять позиционным атакам. Команда улучшила результаты и оторвалась от зоны вылета уже на девять очков. Да и в обороне Серхио Рамос наконец-то показал свой настоящий уровень. «Севилья» находится на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 34 очка.

«Мальорка» недавно проиграла главный матч сезона. Речь о финале Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (1:1 (2:4 пен.)). «Островитяне» хорошо подготовились к решающей игре и провели её достойно. Дани Родригес открыл счёт, но удержать победу не удалось. Разочарование, конечно же, огромное, но теперь нужно сосредоточиться на Примере.

Предаваться унынию «Мальорке» категорически нельзя, поскольку от зоны вылета команду отделяет всего шесть очков. После 31 матча «островитяне» находятся на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. Отметим, что они забили всего 25 мячей, а пропустили 36 голов. «Островитяне» слабо играют на выезде в этом сезоне чемпионата Испании. Только одну победу они одержали в 15 матчах на своём поле. Красно-белые хотя и нестабильны, но прибавили практически во всех компонентах. Поэтому рассмотрим ставку на то, что «Севилья» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, за коэффициент 1.88.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Севилья» — «Мальорка» 22 апреля 2024 года

«Севилья» наладила оборону на решающем отрезке сезона и должна без проблем удержать место в Примере. Защита играет хорошо, поэтому команда не пропустила в двух последних матчах. В свою очередь, у «Мальорки» есть большие проблемы с созданием и реализацией опасных моментов. Мы предполагаем, что красно-белые не проиграют, а тотал будет меньше 2.5 мяча.

Ставка: «Севилья» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.