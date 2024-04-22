«Бостон» — «Торонто», второй матч. Любушкин и Мэттьюс в западне

23 апреля состоится матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Бостон» — «Торонто». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Брюинз» можно за 2.20, а шансы «Мэйпл Лифс» оценили коэффициентом 2.75. Ничья в основное время доступна за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на второй матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Бостон» — «Торонто» 23 апреля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Бостон» — «Торонто» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.04. Ставки на победу «Брюинз» с учётом ОТ принимают за 1.75. Шансы «Мэйпл Лифс» выиграть матч оценили в 2.12.

Анализ и прогноз на второй матч серии «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (23.04.2024)

Набирает обороты борьба за Кубок Стэнли. 23 апреля во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» будет принимать «Торонто Мэйпл Лифс» на арене «Ти-Ди Гарден». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск.

Интрига в этой серии лежит на поверхности. Лучший снайпер НХЛ Остон Мэттьюс из «Торонто» постарается найти изъян в эталонной обороне «Бостона», которая базируется на надёжной игре защитника Чарли Макэвоя и вратарской бригады в составе Джереми Свеймана и Линуса Улльмарка.

В минувшем сезоне «Бостон» играл в атакующем стиле и стал обладателем Президентского кубка, но уже из первого раунда плей-офф его выбила трудолюбивая «Флорида» (3-4). Соперник с помощью вязкой обороны сковал атакующий потенциал «Брюинз», а в силовой борьбе они оказались несостоятельны.

Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери, судя по всему, пересмотрел свои взгляды и в этом сезоне многое поменял. Акцент в схеме явно сдвинут в сторону надёжной обороны, а не ярких атак с подключением защитников. Нападение «Брюинз» снизило результативность, но улучшило защиту.

Кроме того, у «Бостона» неплохо отлажена игра в неравных составах: реализация большинства (22,2%) и нейтрализация численного преимущества (82,5%). В плей-офф от эффективности этих показателей во многом зависит успех команд.

В свою очередь, «Торонто» в этом сезоне играет в атакующем стиле. «Мэйпл Лифс» добились потрясающей эффективности в нападении, забросив 303 шайбы в регулярном чемпионате. Больше только у «Колорадо», да и то на один гол.

Что касается защиты, то «Торонто» пропустил в регулярке 263 шайбы (для сравнения: у «Бостона» — 226). На голкиперов «Мэйпл Лифс» Илью Самсонова и Джозефа Уолла выпадала серьёзная нагрузка практически в каждом матче, и поэтому вратари часто ошибались. Но Остон Мэттьюс, который набрал 107 очков по системе «гол+пас», тянул команду наверх.

В первом же матче плей-офф атакующий потенциал «Торонто» оказался бессилен против слаженной обороны «Бостона». Подопечные Монтгомери играли эффективно. Из 24 бросков по воротам Самсонова сине-белые получили дивиденды в виде пяти заброшенных шайб. В свою очередь, 36 бросков «Мэйпл Лифс» привели всего к одному голу, а Мэттьюс был плотно закрыт.

У «Бостона» есть практически всё для победы в Кубке Стэнли. Мощная атака, надёжная оборона и взаимопонимание. Яркая атака «Торонто» увязнет в оборонительной паутине «Брюинз», а как умеют ловить на ошибках, «мишки» уже показали в первом матче (5:1). Мы предполагаем, что «Бостон» выиграет с форой (-1.5). Коэффициент на такой исход — 2.64.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Бостон» — «Торонто» 23 апреля 2024 года

«Торонто» слишком легковесен для плей-офф. Это атакующая команда, которая хороша при минимальном силовом давлении, но уровень агрессии «Бостона» в первом матче серии сразу выявил все глубинные проблемы такой открытой игры. «Брюинз» на правильном пути и, весьма вероятно, вновь обыграют «Мэйпл Лифс». Поверим в победу «мишек» с форой (-1.5).

Ставка: победа «Бостона» с форой (-1.5) за 2.64.