«Лацио» — «Ювентус». Финал ждёт Аллегри!

Ответная встреча — всего лишь формальность. У римлян нет никаких шансов на выход в следующую стадию турнира.

23 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Лацио» — «Ювентус». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех римлян оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Лацио» — «Ювентус» 23 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Лацио» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии «Лацио» — «Ювентус» (23.04.2024)

Позади матчи 33-го тура Серии А и первые встречи 1/2 финала Кубка Италии. 23 апреля состоится ответная игра, в которой на стадионе «Олимпико» в Риме померяются силами «Лацио» и «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Первый матч «Ювентус» уверенно выиграл со счётом 2:0. Он не позволил сопернику нанести ни одного удара в створ собственных ворот. Невероятная надёжность в обороне — это то, что отличает команду Массимилиано Аллегри от других. Трудно найти клуб, который показывает более прагматичный футбол.

Стиль Аллегри на регулярной основе приносит отличные результаты. Подопечные 56-летнего специалиста полсезона участвовали в чемпионской гонке с «Интером». Лишь после поражения во встрече 23-го тура с «нерадзурри» (0:1) и резкого снижения шансов на скудетто у «старой синьоры» опустились руки.

Туринцы выиграли только 2 из 12 последних матчей в Серии А. Из-за неудовлетворительных результатов они спустились на третью строчку в турнирной таблице. С другой стороны, завершение сезона в зоне Лиги чемпионов «Ювентусу» практически гарантировано.

Приоритетной целью чёрно-белых стал Кубок Италии. Они полностью сконцентрировались на турнире. Немудрено. Для «старой синьоры» это единственная возможность закончить сезон с трофеем. Болельщики уже изголодались по этому. За последние пять лет команда не выиграла ни одного турнира.

У «Лацио» после поражения в первом матче шансы на победу в Кубке Италии стали призрачными. Отыграть два мяча у «Ювентуса» — задача из разряда невозможных. У «старой синьоры» очень крепкая защита, а также опытные и надёжные вратари. В 36 матчах во всех официальных турнирах она пропустила всего лишь 27 мячей.

Бело-небесно-голубые неплохо прибавили после того, как Маурицио Сарри покинул пост главного тренера команды. В последних пяти матчах в Серии А «орлы» уступили только раздухарившейся «Роме» (0:1). Победили они «Фрозиноне» (3:2), «Ювентус» (1:0), «Салернитану» (4:1) и «Дженоа» (1:0).

Однако команда из Рима по-прежнему может остаться по итогам сезона без еврокубков. В конкурентах у неё проводящая отличный сезон «Аталанта» и чемпион минувшего розыгрыша Серии А «Наполи», который также сравнительно недавно произвёл смену тренера и неплохо прибавил.

«Лацио» неплохо бы сконцентрироваться на внутренней арене. Почём зря тратить много сил нецелесообразно. Бело-небесно-голубые испытывают потребность в смене поколений. Практически все их лидеры нападения уже в возрасте и не радуют результативностью так, как раньше.

В 33 встречах в Серии А римляне забили только 42 мяча — меньше всех среди топ-8 команд первенства. Игор Тудор не нашёл способа переиграть Массимилиано Аллегри в первом матче, вряд ли получится и в ответном. Поставить на то, что «Ювентус» не проиграет «Лацио» и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13.

Небесно-бело-голубые несут серьёзные кадровые потери. В лазарете пребывают основной голкипер Иван Проведель, Маттиа Дзакканьи, Чиро Иммобиле и Мануэль Лаццари. Кроме того, многолетний лидер римлян Луис Альберто заявил, что готов отказаться от зарплаты ради расторжения контракта с клубом. Его морально истощили поражения и уход Сарри. У туринцев с ресурсами и настроем дела обстоят намного лучше.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Лацио» — «Ювентус» 23 апреля 2024 года

«Лацио» переживает очень непростые времена. Смена тренера его немного встряхнула. Результаты улучшились, но в первом матче бело-небесно-голубые всё равно без шансов уступили «Ювентусу». Ответная встреча может пройти по тому же сценарию. «Старая синьора» бросила на победу в турнире все силы, в то время как римлянам приходится больше думать о первенстве.

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.13.