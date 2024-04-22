«Лестер» — «Саутгемптон». Варди некогда отдыхать

23 апреля состоится матч 38-го тура Чемпионшипа «Лестер» — «Саутгемптон». Начало – в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лис» можно с коэффициентом 2.05. Успех «святых» оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.94.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Лестер» — «Саутгемптон» 23 апреля 2024 года

Букмекеры предполагают, что игра «Лестер» — «Саутгемптон» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен за 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.44.

Анализ и прогноз на матч Чемпионшипа «Лестер» — «Саутгемптон» (23.04.2024)

Итак, решающий отрезок сезона и нервы на пределе, ведь цена успеха — выход в АПЛ. Перенесённая игра 38-го тура Чемпионшипа «Лестер» — «Саутгемптон» начнётся 23 апреля на стадионе «Кинг Пауэр». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

У «лис» неожиданно разразился кризис, который затронул все линии команды, поэтому они выиграли лишь три из семи последних матчей Чемпионшипа. Неудачи «Лестера» позволили конкурентам нагнать команду в турнирной таблице. «Ипсвич» даже поднимался на первое место и какое-то время опережал «синих».

Тем не менее подопечные Энцо Марески справились с большей частью проблем и вернули себе лидерство. Они находятся на первой строчке в турнирной таблице, набрав 91 очко. Ближайший преследователь «Ипсвич» отстаёт на два очка, а идущий на третьем месте в зоне стыковых матчей «Лидс» — на четыре. Борьба за прямой выход в АПЛ в самом разгаре.

Специфика Чемпионшипа в том, что команды проводят настоящий марафон, в котором редко кому удаётся избежать спадов. С учётом кубковых турниров за сезон набегает более 50 матчей, а интенсивность игры и борьба всегда оставались фирменным знаком второй по силе английской лиги.

В январе не было сомнений в том, что легенда «Лестера» Джейми Варди триумфально выведет команду в АПЛ. Вот только перспективы «лис» занять первое или второе место снизились. Кроме «Ипсвича» и «Лидса», прибавили «Вест Бромвич» и «Саутгемптон».

В минувшем туре «Лестер» как раз обыграл дома «дроздов» (2:1). Этот клуб проводит неплохой сезон и находится на пятом месте. Соперник «синих» плотно оборонялся и создал на контратаках несколько опасных моментов, один из которых реализовал.

«Лестер» не отсиживался в обороне и давил на защиту соперника. Джейми Варди и Вильфред Ндиди использовали шансы и забили по мячу. 37-летний бывший форвард сборной Англии мог сделать дубль, но не реализовал пенальти. В целом он проводит хороший сезон, забив с учётом всех турниров 16 голов.

«Саутгемптон» на решающем отрезке сезона собрался с силами, включился в борьбу за переходные матчи и находится на четвёртом месте с 84 очками. Можно уверенно сказать, что команда в неплохой форме, поскольку победила в трёх последних матчах из пяти.

«Святые» хорошо играют в позиционном нападении, поддерживают высокую скорость, но в обороне оставляют много свободного пространства. В минувшем туре середняк Чемпионшипа «Кардифф» дважды наказал подопечных Рассела Мартина за грубые ошибки. «Саутгемптон» в итоге упустил инициативу и проиграл со счётом 1:2.

Подопечные Энцо Марески прошли сложные времена и выиграли дома три последних матча, забив семь мячей. «Саутгемптон» наряду с «Ипсвичем» является лучшим в Чемпионшипе по количеству голов (по 85), а у «Лестера» в активе всего на четыре меньше. Судя по всему, матч будет результативным, поэтому рассмотрим ставку на тотал больше 3.5 мяча за 2.22.

Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа «Лестер» — «Саутгемптон» 23 апреля 2024 года

Встречаются команды, которые отлично умеют создавать и реализовывать опасные моменты. Если «Лестер» обороняется в этом сезоне Чемпионшипа неплохо, то у «Саутгемптона» есть проблемы с надёжностью обороны, поскольку они пропустили 56 голов. Большинство факторов, а также результат матча первого круга, в котором «Лестер» победил со счётом 4:1, в пользу результативной игры.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.22.