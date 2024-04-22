«Оренбург» — «Динамо». Обстановка раскалена

И трёх дней не прошло, а Деограсия уже может взять реванш у Лички за поражение 1:4.

24 апреля состоится матч 21-го тура РПЛ «Оренбург» — «Динамо». Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.39. Успех оренбуржцев оценивается в 2.87. На ничью дают коэффициент 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч «Оренбург» — «Динамо» 24 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Оренбург» — «Динамо» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо» (24.04.2024)

Наступил решающий отрезок сезона в чемпионате России. Встреча 21-го тура РПЛ «Оренбург» — «Динамо» начнётся 24 апреля на стадионе «Газовик». Стартовый свисток раздастся в 16:00 мск.

Неплохо проводит весенний отрезок сезона «Оренбург». Почувствовав угрозу вылета, команда собралась и выдала беспроигрышную серию из пяти матчей в РПЛ, которая прервалась в минувшем туре. Напомним, в последней встрече бело-синие на выезде уступили «Зениту» со счётом 0:1.

Тем не менее оренбуржцы играли хорошо и создали проблемы защите соперника. У них были шансы сравнять счёт, но не хватило точности у исполнителей. В линии атаки выделялись Дмитрий Воробьёв и Брайан Мансилья. Давид Деограсия похвалил команду и рассказал в интервью, что рассчитывал на ничью.

«Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего два очка, поэтому бело-синим важно не терять концентрацию. У Деограсии есть и личный стимул — руководство клуба сообщило, что продлит контракт с тренером на будущий сезон, если команда сохранит место в чемпионате России.

У испанца появился дополнительный стимул. «Оренбург» играет активно в атаке, есть хорошее движение и вполне надёжна оборона — только три мяча пропущено на весеннем отрезке сезона РПЛ.

«Динамо» не отличается стабильностью в последнее время. Были яркие победы, например в играх с «Локомотивом» (2:1) и «Пари НН» (4:1), но и неудачи в дерби со «Спартаком» (1:2), как и разгром во встрече с «Ростовом» (1:4), невозможно забыть.

Главный тренер Марцел Личка предпочитает тактическую схему с акцентом на атаку. При наличии в составе изобретательного Константина Тюкавина вряд ли будет эффективна другая модель игры. Тем более что к линии обороны и голкиперам Игорю Лещуку и Антону Шунину часто возникают вполне обоснованные претензии.

Тюкавин в отличной форме и предельно мотивирован. Он доказал это результативной игрой в минувшей встрече с «Пари НН», забив гол и сделав результативную передачу. Отметим, что по системе «гол+пас» Константин набрал 19 очков и делит первое место в списке лучших бомбардиров с нападающим «Зенита» Матео Кассьеррой.

Бело-голубые часто используют атакующую модель даже в выездных матчах. В свою очередь, «Оренбург» дома старается больше владеть мячом и инициативой. В недавней очной встрече в Оренбурге «Динамо» выиграло со счётом 4:2, и мы предполагаем, что вновь будет результативная встреча. Рассмотрим ставку на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 2.02.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Оренбург» — «Динамо» 24 апреля 2024 года

«Динамо» создаёт много моментов и старается их реализовать. Разве что часто не хватает крепости в обороне. В свою очередь, «Оренбург» заметно прибавил в позиционном нападении, играет агрессивно и за три последних домашних матча забил восемь голов. Отсюда наша ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.02.