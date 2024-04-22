«Пари НН» — «Локомотив». Галактионов докажет слова делом

По мнению тренера, ещё чуть-чуть, и железнодорожников прорвёт. Самое время. До конца сезона совсем мало времени.

24 апреля состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Локомотив». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.33. Успех нижегородцев оценён в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Локомотив» 24 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Пари НН» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен тоже с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Локомотив» (24.04.2024)

На 24 апреля запланированы четыре перенесённые встречи 21-го тура чемпионата России. В одной из них на стадионе «Нижний Новгород» померяются силами местный «Пари НН» и московский «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

Нижегородцы неплохо возобновили сезон после зимнего перерыва. Они сыграли вничью «Факелом» (1:1) и победили «Рубин» (1:0). Однако радость была недолгой. В лазарет угодили несколько важных футболистов «Пари НН». Плюс трёхматчевую дисквалификацию схлопотал ведущий защитник Кирилл Гоцук.

В последних четырёх встречах клуб уступил «Балтике» (0:2), «Краснодару» (3:4), «Оренбургу» (1:3) и «Динамо» (1:4). Он спустился в нижнюю часть турнирной таблицы РПЛ. Благо отрыв от располагающегося в зоне вылета «Ахмата» ещё приличный — пять очков.

Сумеет ли Сергей Юран прервать четырёхматчевую серию поражений? До зимнего перерыва его команда смотрелась целостно. Очки теряла преимущественно на выезде. Шаг за шагом тренер улучшал игру нижегородцев в нападении, наращивал крепость в обороне и повышал уровень взаимопонимания между футболистами.

После паузы всё пошло наперекосяк. Неужели на Юрана так повлияли слухи о назначении на должность главного тренера «Спартака»? Или же причина спада исключительно кадрового характера? Как бы там ни было, на последнем отрезке сезона нижегородцы демонстрируют крайне невнятную игру, много пропускают и терпят одно поражение за другим.

Несмотря на то что грядущий матч состоится в Нижнем Новгороде, для «Локомотива» он видится хорошей возможностью упрочить положение в турнирной таблице чемпионата России. Красно-зелёные расположились на пятой строчке. Отставание от занимающего третье место «Динамо» составляет три очка, а отрыв от идущего следом ЦСКА — одно.

Железнодорожники могли бы участвовать в чемпионской гонке, если бы не потеряли много очков после возобновления сезона. Уступили подопечные Михаила Галактионова только «Динамо» (1:2), но ничьих очень много — с «Сочи» (2:2), «Краснодаром» (1:1), ЦСКА (3:3) и «Рубином» (1:1). Обыграть сумели только пребывающий в жутком кризисе «Ахмат» (2:0).

В некоторых матчах, в частности с «Рубином», москвичи показали себя не с лучшей стороны. Казанцы с 76-й минуты играли в меньшинстве. У красно-зелёных не получилось их дожать, но это полбеды. У соперника даже в меньшинстве получалось создавать моменты у ворот Ильи Лантратова.

Галактионов после матча поделился ощущением, что ещё чуть-чуть, и «Локомотив» прорвёт. Тренер считает, что с точки зрения организации атаки его подопечные прибавляют. Во встрече с ЦСКА это действительно было так. Восхищал фантастической игрой Максим Глушенков.

Нападающий шикарно развивал атаки филигранными передачами и в результате закончил встречу с тремя голевыми пасами. Также он мог стать главным героем матча с «Рубином». Глушенков записал на свой счёт результативную передачу, но не реализовал выход один на один на 47-й минуте. Забей он тогда, встреча наверняка закончилась бы совсем иначе.

Это не отменяет того факта, что Максим пребывает в фантастическом тонусе. В 23 встречах в чемпионате России он забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. Может, Галактионов прав и «Локомотив» действительно прорвёт благодаря становящемуся всё больше влиянию Глушенкова на игру? Главное — чтобы он сделал выводы из ошибок и продолжил прогрессировать.

Дополнительной мотивацией для форварда служит невызов в национальную команду на мартовские сборы. Он прикладывает немало усилий для того, чтобы переубедить Валерия Карпина. Поставить на то, что «Локомотив» победит «Пани НН», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23.

Трёхматчевая дисквалификация Гоцука окончена. Юрану должно стать немного попроще, но возвращение в состав одного футболиста не исправит всех проблем, которые наблюдались у нижегородцев в последней встрече с «Динамо». Механизмы их игры сломались.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — «Локомотив» 24 апреля 2024 года

«Пари НН» терпит важные кадровые потери и даже дома проигрывает разгромно. Для него грядущий матч станет вторым подряд с сильной московской командой. Времени на работу над ошибками у Юрана почти нет. У «Локомотива» лучше результаты на дистанции и комплектация состава. В конце концов, у него есть Глушенков. Нападающий в одиночку способен сделать результат.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.23.