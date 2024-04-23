Малком в Лиге чемпионов, результативное лондонское дерби. Экспресс на футбол

Вторник не балует большим разнообразием спортивных событий. Но кое-что интересное 23 апреля состоится. Представляем вам экспресс с коэффициентом 5.97 на матчи, которые сыграют сегодня.

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Айн»

Неожиданно «Аль-Хиляль» проиграл первый матч «Аль-Айну» со счётом 2:4. Тем самым прервалась победная серия «лидеров» длиной в 38 игр. Есть ли шанс совершить камбэк? Команда Жорже Жезуша проводит очень сильный сезон, ведь, помимо выхода в полуфинал Лиги чемпионов, она обеспечили себе ещё и солидный отрыв в Про-Лиге.

Кроме того, недавно «Аль-Хиляль» стал обладателем Суперкубка Саудовской Аравии, в финале разгромив «Аль-Иттихад» со счётом 4:1. В прекрасной форме находится бывший футболист «Зенита». Он забивал минимум гол в пяти последних встречах во всех турнирах. За этот отрезок Малком оформил два дубля. Пока Митрович травмирован, почти вся нагрузка в атаке ложится на бразильца.

«Аль-Айн» оказался очень серьёзным соперником для саудовских клубов. Давайте не будем забывать, что именно он выбил из четвертьфинала «Аль-Наср» по сумме двух матчей. Видимо, «лидерам» было недостаточно этого, чтобы серьёзно отнестись к «боссу».

При этом команде не нужны звёзды, как Роналду, Малком или Митрович. Им хватает усилий 27-летнего Суфьяна Рахими в Лиге чемпионов. Марокканец забил семь голов в турнире, а в игре с «Аль-Хилялем» оформил хет-трик. Думается, наилучшей ставкой на эту встречу будет тотал больше 3.5 мяча за 1.93. Единственное, за счёт чего «лидеры» могут вернуться в игру, это результативность. Да и то не факт.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Челси»

«Арсенал» завершил своё участие во всех дополнительных турнирах. Единственная надежда выиграть трофей — это АПЛ. «Канониры» занимают первое место в турнирной таблице, имея равное количество очков с «Ливерпулем», но опережая «Ман Сити» всего на одно. При этом стоит помнить, что у «горожан» есть игра в запасе, которая мигом вернёт им лидерскую позицию.

Для «Челси» этот сезон, как и предыдущий, складывается плохо. Мало того что команда остаётся без трофеев, так ещё и может не получить путёвку в еврокубки. Отставание от топ-5 составляет 13 очков — это неприлично много. Единственное светлое пятно на «синих» — это Коул Палмер, который набрал фантастическую форму. В последних восьми официальных матчах во всех турнирах он оформил покер, хет-трик и дубль.

Бывший игрок «Ман Сити» остаётся главной надеждой «аристократов» на стабильность и хоть какие-то положительные результаты. «Арсеналу» будет тяжело с ним справиться, но «канониры» увлечены чемпионской гонкой. Они не допустят ошибок прошлого сезона. Мы предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.70. Со стороны «Челси» ждём гол Палмера, а от команды Артеты вообще ожидаем победы.

Прогноз на матч «Лацио» — «Ювентус»

Римский клуб проводит далеко не лучший сезон. Ему нечем похвастаться. Разве что получится каким-то чудом совершить камбэк и выйти в финал Кубка Италии. Последние две встречи «Лацио» выиграл, но у таких соперников, как «Дженоа» (1:0) и «Салернитана» (4:1). Клубу просто необходимо произвести смену поколений, потому что прежние лидеры не справляются.

«Ювентус» давно выбыл из чемпионской гонки, хотя первую половину сезона проводил отлично. По всему видно, что у команды просто опустились руки. Она проиграла конкуренцию «Интеру». Но у туринцев есть шансы взять серебряные медали Серии А и замахнуться на победу в Кубке Италии.

В первой встрече подопечные Аллегри выиграли у «Лацио» со счётом 2:0. Учитывая, как хорошо туринцы умеют обороняться, сохранить преимущество в два мяча для них не будет проблемой. Мы считаем, что «Ювентус» выиграет с форой (0) за 1.80.

Экспресс на 23 апреля

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «Аль-Хиляль» — «Аль-Айн» за 1.93.

Ставка 2: обе забьют в игре «Арсенал» — «Челси» за 1.70.

Ставка 3: победа «Ювентуса» в игре с «Лацио» с форой (0) за 1.80.

Общий коэффициент: 1.93 Х 1.70 Х 1.80 = 5.97.