«Локомотив» — «Металлург», четвёртый матч. Триумф Разина!

24 апреля состоится четвёртый матч финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Металлург». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 2.07, а шансы магнитогорцев оценили в 3.18. Ничья в основное время доступна за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Металлург» 24 апреля 2024 года

Аналитики считают, что четвёртый матч финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Металлург» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.86. Если каждая команда забросит больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 2.00. Гол на 60-й минуте оценён в 4.50.

Анализ и прогноз на четвёртый матч серии «Локомотив» — «Металлург» (24.04.2024)

Возможно, настал решающий момент в борьбе за Кубок Гагарина. 24 апреля в четвёртом матче финала плей-офф КХЛ «Локомотив» сыграет с «Металлургом» в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив». Арбитр произведёт стартовое вбрасывание в 19:00 мск.

«Металлург» оказался крепким орешком для «Локомотива». «Лисы» выиграли три матча и ведут в серии со счётом 3-0 (2:1, 1:0, 2:1 ОТ). Они близки к победе в Кубке Гагарина, поскольку остаётся сделать последний шаг. Мы предполагаем, что триумф главного тренера магнитогорцев Андрея Разина состоится уже в четвёртой встрече серии.

«Локомотив» оказался не готов к игре с соперником, который в защите не уступает по самоотдаче. Подопечные Игоря Никитина тоже предпочитают контратакующую модель. Вероятнее всего, они лишились возможности ловить «Магнитку» на ошибках. Иначе такое маленькое количество голов не объяснить.

У ярославцев в этой серии нет запасного плана, если не работает силовое давление. Хорошо бы найти хитрые ходы, благодаря которым получалось бы реализовывать моменты. Скоростями «лис» точно не удивить. Они и сами играют в высоком темпе.

Команда Андрея Разина в атаке играет нестандартно, сбивая с толку системный «Локомотив». Если изучить две шайбы, которые пропустили ярославцы в минувшем матче, они оказались следствием оригинальных решений. В случае с первым голом с умом сыграл Денис Зернов, создавший панику на пятачке, чем и воспользовался Дмитрий Силантьев.

В овертайме не обошлось без удачи, поскольку надёжно отыгравшего матч голкипера «Локомотива» Даниила Исаева подвёл неожиданно сильный отскок от борта после броска Александра Петунина. Обидно за вратаря, но в финале всё решают именно такие моменты.

При счёте в серии 0-3 Игорь Никитин лишён права на ошибку. Домашний матч накладывает на него дополнительные обязательства перед болельщиками, которые поддерживали команду по ходу сезона и плей-офф. Нужно рисковать и ломать привычную систему, но за один день научить команду играть нестандартно в атаке вряд ли возможно.

Магнитогорцы в выгодной ситуации. Они ведут в серии, и у них есть два домашних матча в запасе. Команда находится на подъёме, на льду получается практически всё, а голкипер Илья Набоков поймал кураж и тащит сложные броски.

«Локомотиву» нужно что-то придумывать, но креатив — это не самая сильная сторона системного тренера Игоря Никитина. Мы предвкушаем победу «Металлурга» с учётом овертайма за 2.34.

Прогноз и ставки на третий матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Металлург» 24 апреля 2024 года

Ярославцы, проиграв три матча кряду, оказались в сложной ситуации и лишились права на ошибку. Тем не менее вряд ли Игорь Никитин поменяет привычную схему, поскольку запасного плана, кроме давления, у него нет. «Металлург» без суеты обороняется и пропустил всего две шайбы в этой финальной серии, а в атаке ставит соперника в тупик своей изобретательностью. Исходя из всего этого, мы считаем, что в матче победят «лисы».

Ставка: победа «Металлурга» с учётом овертайма за 2.34.