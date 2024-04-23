«Аталанта» — «Фиорентина». Ответный матч за Миранчуком!

24 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Фиорентина». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех флорентийцев оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Фиорентина» 24 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Аталанта» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Фиорентина» (24.04.2024)

Позади 33 тура Серии А, а также первые матчи 1/2 финала Кубка Италии. На 24 апреля запланирована ответная встреча, в которой на стадионе «Джевисс» в городе Бергамо местная «Аталанта» примет «Фиорентину». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Первый матч «Аталанта» проиграла со счётом 0:1. Практически всю встречу она просидела в обороне. Основной целью было пропустить как можно меньше. Справилась с этим «богиня» вполне неплохо. Полученный результат сродни хорошему, ведь в ответной игре у неё будет солидное преимущество в виде домашних стен.

К первой встрече с «Фиорентиной» бергамаски подходили с отвлечённостью. Для Джан Пьеро Гасперини в приоритете была подготовка к играм 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем». Теперь все мысли команды и тренера о выходе в финал Кубка Италии.

«Ливерпуль» бергамаски сенсационно победили. Первый матч, на «Энфилде», они выиграли с разгромным счётом — 3:0. Отыграть три мяча в ответном у мерсисайдцев не получилось, в частности благодаря Алексею Миранчуку. Россиянин вышел в стартовом составе. Он провёл на поле 79 минут.

Миранчук пребывает в отличном тонусе. Он получает немного игрового времени, но на регулярной основе привносит значительный вклад в успехи «Аталанты» и показывает качественный футбол. В 32 неполных матчах во всех официальных турнирах он забил четыре мяча и отдал восемь голевых пасов.

На предыдущих стадиях Кубка Италии Миранчук помог Гасперини обыграть «Сассуоло» (3:1) и «Милан» (2:1). Во встрече с чёрно-зелёными он забил гол и отдал результативную передачу. В матче с «россонери» экс-полузащитник «Локомотива» провёл на поле все 90 минут и совершил немало полезных командных действий.

Джан Пьеро Гасперини решил поберечь силы Миранучука после ответного матча с «Ливерпулем». В игре последнего тура Серии А с «Монцей» (2:1) он оставил хавбека в запасе. Побольше игрового времени футболист должен получить в предстоящей встрече. Тренер очень грамотно управляет ресурсами. Поэтому его команда и преуспевает во всех турнирах.

У Винченцо Итальяно успеваемость хуже. «Фиорентина» располагается лишь на девятой строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от занимающей шестое место «Аталанты» составляет целых семь очков. Команда рискует по итогам сезона остаться без путёвки в еврокубки.

«Лилии» с большим трудом вышли в полуфинал Лиги конференций. На предыдущих стадиях турнира они с натяжкой победили «Маккаби» из Хайфы (4:3 и 1:1) и «Викторию Пльзень». Первый матч с чешской командой ознаменовался ничьей — 0:0, а ответный флорентийцы выиграли со счётом 0:0 (2:0 д. вр.).

А ведь уровень соперников у флорентийцев был значительно ниже, чем у «Аталанты» в Лиге Европы. На внутренней арене дела у них идут совсем плохо. Полуфинальный матч Суперкубка Италии подопечные Итальяно разгромно проиграли нестабильному «Наполи» (0:3).

Будет разумно, если все силы тренер бросит на Лигу конференций. Победа в ней видится единственной реальной возможностью для «лилий» заполучить путёвку в следующий розыгрыш еврокубков. Поставить на то, что «Аталанта» победит «Фиорентину», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Бергамаски выиграли 10 из 15 матчей в Серии А дома. За этот период они пропустили только 12 мячей, а забили целых 33. Флорентийцы, в свою очередь, проиграли 7 из 16 встреч в первенстве в гостях, а также четыре раза сыграли вничью.

У «лилий» и так очень много проблем с организацией игры, но недавно случилось ещё два негативных события. Сначала угодил в лазарет на неизвестный срок лидер клуба Джакомо Бонавентура, а затем произошёл скандальный инцидент с Винченцо Итальяно. После победы в ответной игре с «Викторией Пльзень» он поцеловал замужнюю журналистку. Давление на флорентийцев повысилось.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Фиорентина» 24 апреля 2024 года

В ответном матче «Аталанта» должна выступить гораздо увереннее и качественнее, чем в первом. Поддержка родных болельщиков и отсутствие отвлекающих факторов делают её явным фаворитом грядущего матча. У «Фиорентины» хуже глубина состава, а также результаты как на последнем отрезке сезона, так и на дистанции.

Ставка: победа «Аталанты» за 1.90.