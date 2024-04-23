«Монако» — «Лилль». Без Головина тревожно

Нехватка россиянина остро ощущается в важных матчах. Тренер справляется без него, но чем ближе конец сезона, тем становится труднее.

24 апреля состоится матч 29-го тура Лиги 1 «Монако» — «Лилль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.40. Успех «догов» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Лилль» 24 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Лилль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лилль» (24.04.2024)

Во Франции идёт активная борьба за второе место. Лидирующий «ПСЖ» уже не догнать. На серебряные медали первенства претендуют три команды. Две из них — «Монако» и «Лилль» — померяются силами 24 апреля в городе Фонвьей. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Монако» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда обладает одним из самых сильных составов в лиге, но постоянно неудачно выступает на международной арене и не может навязать борьбу «ПСЖ» за золотые медали первенства.

Назначение Ади Хюттера на должность главного тренера красно-белых выглядело многообещающе. Они классно начали сезон. У многих футболистов, в частности у Александра Головина, наблюдался подъём. Россиянин трижды подряд признавался лучшим игроком месяца в «Монако».

Всё было бы замечательно, если бы не одно «но». Хюттеру не удалось устранить главные проблемы монегасков, которые обрели уже хронический характер. Время от времени они выдают неудачные отрезки и очень много пропускают, несмотря на героические спасения голкиперов. В 29 матчах в Лиге 1 «Монако» пропустил 38 мячей.

Дополнительные трудности у Хюттера возникают из-за травм, удалений и дисквалификаций. До конца сезона выбыл из-за повреждения Головин, а предстоящий матч пропустят Элисс Бен-Сегир и Уилфрид Синго. Защитник и хавбек получили совсем необязательные удаления в матче последнего тура Лиги 1 с «Брестом» (2:0).

Победив «пиратов», красно-белые продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате Франции до семи встреч. Вничью они сыграли с «ПСЖ» (0:0) и «Лорьяном» (2:2). Помимо «Бреста», победили монегаски «Ланс» (3:2), «Страсбург» (1:0), «Метц» (5:2) и «Ренн» (1:0).

«Монако» набрал классный ход, но кадровые потери могут разрушить созданную Хюттером белую полосу. Встреча с «Лиллем» — очень серьёзное испытание. Паулу Фонсека — мастер своего дела. Он в несколько раз повысил качество индивидуального мастерства игроков и командного футбола «догов».

Результаты не отражают реальной картины игры «Лилля». Он потерял очень много очков из-за плохого завершения. Практически в каждой встрече команда создаёт огромное количество потенциально голевых моментов, но не реализовывает их и упускает победу. «Доги» выиграли только 14 из 29 матчей в Лиге 1. За этот период времени они забили 43 мяча. Немало, но могло быть гораздо больше.

«Лилль» навязал упорную борьбу «Астон Вилле» в 1/4 финала Лиги конференций. Тренеру «львов» Унаи Эмери, обладающему богатым опытом выступлений в еврокубках, пришлось изощриться и понервничать для того, чтобы обыграть «догов». В ответном матче дело дошло до серии послематчевых пенальти, в которых бирмингемцы оказались чуть удачливее.

Досадное поражение и большое количество затраченных сил, как ни странно, не выбили «догов» из колеи. Во встрече последнего тура чемпионата Франции они победили «Страсбург» (1:0). Таким образом, «Лилль» продлил свою беспроигрышную серию в первенстве до шести матчей.

Как и «Монако», обыграли подопечные Фонсеки сильных соперников — «Реймс» (1:0), «Ланс» (2:1), «Марсель» (3:1) и «Страсбург». Вничью сыграли с «Ренном» (2:2) и «Брестом» (1:1), хотя в обоих случаях смотрелись на порядок собраннее и интереснее соперников.

Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно с коэффициентом 1.96. Ожидания от предстоящего матча очень высокие. Однако важность игры вряд ли станет тем фактором, который повлечёт низкую результативность. Обе команды отдают предпочтение атакующему футболу. Они нередко пропускают, но сами, как правило, забивают больше.

У монегасков дела с реализацией обстоят лучше, чем у «Лилля». В 29 встречах в Лиге 1 они забили 55 мячей — больше только у «ПСЖ». Тем не менее уверенности в победе красно-белых нет. Очень жаль, что Головин пропускает встречу из-за травмы. Его подспорье очень пригодилось бы Хюттеру.

В преддверии матча с «Брестом» тренер отметил, что у него есть ряд качественных замен Головину по позиции. Однако он признался, что футболиста с набором навыков россиянина у него нет. Развивать атаки, нести прямую угрозу для ворот соперника и помогать команде при обороне так, как это делает он, другие футболисты данного амплуа не могут. Потеря очень болезненная.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Лилль» 24 апреля 2024 года

«Монако» подходил бы к матчу в качестве фаворита, если бы не травмы и дисквалификации. В и без того не очень надёжной обороне появились новые бреши. Вероятность того, что монегаски не пропустят в грядущей встрече, сводится к нулю. У «Лилля» очень хорошо отлажена игра в нападении. Будь получше завершение, он наверняка боролся бы с «ПСЖ» за золотые медали лиги. В любом случае голов должно быть много, причём с обеих сторон. Забивают часто и те, и другие.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.96.