«Зенит» — «Рубин». Просто ещё один шаг к титулу

24 апреля состоится матч 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин». Начало игры — в 20:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.35. Шансы казанцев оценили в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Рубин» 24 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Зенит» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.07. Гол казанцев доступен с коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (24.04.2024)

Всех мучит только один вопрос – станут ли сине-бело-голубые чемпионами России в шестой раз подряд. Получить ответ можно будет только ближе к концу сезона. Осталось не так много времени. 24 апреля в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» будет принимать «Рубин» на стадионе «Газпром Арена». Начало игры – в 20:30 мск.

Петербуржцы медленным и размеренным шагом приближают очередное чемпионство. Они занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, но опережают «Краснодар» только на четыре очка. Это говорит о том, что чемпионская гонка ещё не закончилась. Однако нельзя не считаться с превосходством «Зенита».

После окончания зимних сборов сине-бело-голубые не проигрывали официальные матчи, но испытывали некоторые трудности. Как, например, в игре со «Спартаком» в РПЛ, закончившейся вничью со счётом 0:0. Да и 1:1 с «Крыльями Советов» тоже заставили многих понервничать. С другой стороны, подопечным Сергея Семака удалось выиграть у «Краснодара» — главного конкурента в борьбе за медали.

В минувшей встрече «Зенит» победил «Оренбург» со счётом 1:0. Хватило гола, забитого на 23-й минуте. После этого сине-бело-голубые не смогли забить сами, но и сопернику не позволили. Хотя реальные моменты были. Также петербуржцы вышли в финал Пути РПЛ Кубка России. Они превзошли «Спартак», победив в гостях – 2:1, а дома сыграв вничью – 0:0.

У «Рубина» дела не так плохи, как кажется. Задачу избежать вылета он выполняет исправно. Конечно, утверждать это рановато, но положение казанцев убедительное. Они опережают зону стыковых матчей на девять очков. Солидный отрыв! Важно его не растерять, во что верится с трудом.

Виной тому результаты последних матчей. После зимних сборов «рубиновые» вызывают беспокойство в глазах болельщиков. Они выиграли только одну из шести официальных встреч. Победили подопечные Рашида Рахимова «Ахмат» со счётом 2:1. Да и то это большая удача. Грозненцы не выглядели слабее, а один из мячей им не засчитали.

Настораживает, что проиграл «Рубин» далеко не топовым соперникам. Он уступил «Пари НН» (0:1), «Оренбургу» (0:3) и «Крыльям Советов» (0:2). Сохраняются проблемы с реализацией моментов, но казанцы сами выбрали подобную тактику.

Похвастаться Рашид Рахимов может разве что качественной игрой на выездах. «Рубин» набрал 17 очков в 12 гостевых встречах – это третий результат в РПЛ. Несмотря на такой неплохой показатель, количество забитых и пропущенных мячей оставляет желать лучшего – 10:14. Не верится, что у «Зенита» могут возникнуть какие-то проблемы с таким клубом.

Как ни странно, но последние восемь очных матчей между командами получались результутивным. В каждой из них на двоих клубы забивали не меньше трёх мячей. Но в пяти встречах побеждали сине-бело-голубые. На этот раз перевес сил и домашние трибуны вновь указывают на их успех. Рекомендуем ставку на победу «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Зенит» — «Рубин» 24 апреля 2024 года

Сине-бело-голубые идут за очередным чемпионством. Помешать им в этом вряд ли сможет такая команда, как «Рубин». По факту казанцы дожидаются скорейшего окончания сезона, чтобы сохранить место в середине таблицы. Но эта позиция далеко не за ними. Если и дальше результаты будут настолько плохими, ситуация может усугубиться. Мы считаем, что превосходящий во всём «Зенит» обыграет «Рубин», а тотал будет больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.