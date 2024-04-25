Хесус Медина расстроит ЦСКА. «Спартак» ожил или это эффект увольнения Абаскаля?

После дубля в ворота «Ростова» почему бы не забить бывшему клубу?

25 апреля практически всё внимание будет приковано к московскому дерби между ЦСКА и «Спартаком». Матч 21-го тура РПЛ пройдёт на «ВЭБ Арене», а начнётся в 20:30 мск. «Дерби всея Руси» не утратило своего принципиального характера. Нужны доказательства? Они будут!

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА – «Спартак» 25 апреля 2024 года

Букмекеры больше склоняются к победе армейцев, предлагая поставить на них с коэффициентом 2.50. Шансы красно-белых оценили в 2.80. Вероятность ничьей идёт за 3.60. Конечно, хочется, чтобы московское дерби получилось результативным. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95.

На гол Фёдора Чалова предлагают поставить с коэффициентом 2.80. Если забьёт Александр Соболев – сыграет 3.20. Индивидуальный тотал больше 0.5 мяча Хесуса Медины идёт с коэффициентом 4.25. Вероятность победы ЦСКА со счётом 1:0 букмекеры оценили в 9.00.

Анализ и прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Спартак» (25.04.2024)

Очень горячее московское дерби нас ожидает. История ЦСКА и «Спартака» долгая, но их очные матчи всегда будут принципиальными. В 19 последних личных встречах столичные клубы одержали по восемь побед. Как минимум поэтому всегда сложно выделить фаворита в таких играх.

Ещё интереснее тот факт, что команды в турнирной таблице РПЛ находятся на расстоянии очка. Шанс обогнать соперника послужит дополнительным катализатором. Красно-белые и армейцы по-прежнему могут претендовать на бронзовые медали первенства. Осталось немного времени, поэтому провести его нужно с пользой.

ЦСКА проводит вполне комфортный отрезок. На зимних сборах Владимир Федотов хорошо поработал с командой, и она ворвалась в весеннюю часть сезона с восьмиматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах. На слух – очень круто. На деле – обыграны были слабые соперники, а с более достойными армейцы сыграли вничью.

А вот в матче минувшего тура с «Ахматом» красно-синие потерпели поражение со счётом 1:2. Помешало раннее удаление. На 19-й минуте поле покинул Роша. Несмотря на это, находясь в меньшинстве, ЦСКА открыл счёт. Пенальти реализовал Фёдор Чалов. Жаль, что не хватило сил и нервов, чтобы удержать преимущество.

«Спартак», на первый взгляд, очень удобная мишень. Команда лишилась тренера. Отставка Абаскаля давно напрашивалась, но руководство тянуло время. То ли верило, что всё изменится в лучшую сторону, то ли уже строило планы на следующий сезон. Как бы там ни было, красно-белых возглавил Владимир Слишкович.

Босниец работал ассистентом главного тренера в «Спартаке». Получив шанс проявить себя в качестве наставника, он не отказался. Насколько это хорошая идея, будет видно позднее. Однако две встречи под руководством Слишковича «гладиаторы» не проиграли. Они завершили матч с «Зенитом» в Кубке России вничью со счётом 0:0, а затем в РПЛ разгромили «Ростов» — 5:1.

Хесус Медина стал главным героем минувшего матча. Он оформил дубль и отдал результативную передачу. Проявит ли себя парагваец так же активно в игре с бывшим клубом? Почему бы и нет. Он уже забивал армейцам в последнем очном матче. Причём его гол спас «Спартак» от поражения. Нельзя не отметить самоотверженную игру Максименко. В последних двух встречах можно было быть спокойными за ворота. Голкипер был надёжен.

Даже разгром ростовчан не может послужить поводом утверждать, что красно-белые наладили игру. Такое часто бывает, что после увольнения тренера и появления нового, команды ловят импульс. Благодаря ему какое-то время они выдают фантастические результаты, но потом возвращаются к прежнему состоянию.

Чего нам стоит ожидать, так это результативного футбола. Три последних московских дерби заканчивались минимум тремя забитыми мячами. Медина может стать автором одного из голов. Футболист оформил первый дубль за «Спартак». Он явно пребывает в великолепном настроении. А тут ещё и повод лишний раз доказать свою преданность красно-белым болельщикам.

К тому же со времён выступлений Хесуса за ЦСКА у армейцев мало что изменилось. Ему знакома эта команда. Мы предлагаем проверить ставку на индивидуальный тотал Медины больше 0.5 мяча за 4.25. А победит сильнейший! В московском дерби всё может случиться.

Ставка: Хесус Медина забьёт за 4.25.