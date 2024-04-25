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Айлендерс — Каролина, прогноз на третий матч серии НХЛ 26 апреля 2024, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Айлендерс» — «Каролина», третий матч. Свечников и Кузнецов воодушевлены
Михаил Коробов
«Айлендерс» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ
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Серия может закончиться очень быстро. Во втором матче «ураганы» были на голову сильнее.

26 апреля состоится третий матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» — «Каролина». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.03. Успех «Айлендерс» оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Айлендерс» — «Каролина» 26 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что третий матч плей-офф НХЛ «Айлендерс» — «Каролина» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.92, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.88. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что обе забьют с 1-й по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62.

Анализ и прогноз на третий матч серии «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз» (26.04.2024)

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В НХЛ в самом разгаре первый раунд плей-офф. 26 апреля состоятся два матча 1/8 финала Кубка Стэнли. В одном из них на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в городе Элмонт померяются силами «Айлендерс» и «Каролина». Первое вбрасывание состоится в 2:30 мск.

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Первый матч проходил примерно на равных скоростях. «Айлендерс» были активны, создавали много моментов, а не выиграли из-за отличной игры защитников соперника и вратаря Фредерика Андерсена. Вторая встреча сложилась иначе. «Каролина» была агрессивнее в нападении и выиграла у «островитян» (5:3), хотя начали те весьма бодро. К 30-й минуте «Харрикейнз» «горели» 0:3.

«Каролина» редко позволяла сопернику создавать опасность у своих ворот. «Островитяне» классно воспользовались выпавшими моментами. Они нанесли лишь 12 бросков в створ и восемь мимо. У Семёна Варламова было гораздо больше работы, чем у Фредерика Андерсена. До середины встречи он справлялся с ней на отлично.

Затем «ураганы» решили, что пора оправдать своё прозвище. В третьем периоде они взвинтили темп ещё сильнее и перевернули ход игры, забросив две шайбы за девять секунд. К такому мощному эмоциональному взрыву «Каролины» Семёна Варламова жизнь не готовила. Да и его сменщик Илья Сорокин вряд ли что-либо смог сделать.

Первую половину регулярного чемпионата НХЛ «Харрикейнз» провели невзрачно. Команде часто докучали травмы, она нередко теряла очки. Восстановление лидеров и обмены помогли Роду Бриндамору выправить ситуацию. Его подопечные выиграли в основное время 18 из 26 последних матчей.

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На подъёме пребывают все хоккеисты «Каролины», в том числе Андрей Свечников и обменянный у «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Последний записал на свой счёт заброшенную шайбу и ассист в первом матче с «Айлендерс». Другой отметился двумя голевыми пасами во второй встрече.

Крайне маловероятно, что «Айлендерс» удастся перевернуть ход серии. В прошлом сезоне они пробрались в плей-офф в большей степени за счёт потрясающей игры Ильи Сорокина, но в первом же раунде уступили как раз «Каролине» — 2-4. «Харрикейнз» в итоге добрались до полуфинала Кубка Стэнли.

С тех пор в хоккее «островитян» мало что изменилось, несмотря на пережитую смену главного тренера. У них стало чуточку мощнее нападение, в частности благодаря тому, что адаптировался пришедший в прошлом сезоне из «Ванкувера» Бо Хорват, но в защите по-прежнему кавардак.

Несмотря на старания Варламова и Сорокина, в 83 встречах в регулярке «островитяне» пропустили 263 шайбы. Для того чтобы не дать забросить техничным нападающим «Каролины», нужно обладать гораздо более высоким запасом прочности в защите.

В 82 встречах в регулярном чемпионате НХЛ «ураганы» забросили 279 шайб, а пропустили только 216. У команды Рода Бриндамора отличный баланс между надёжностью в защите и результативностью. Единственное, что заставляет усомниться в её победе в грядущем матче — гостевой фактор.

Третий матч прошлогодней серии с «Каролиной» клуб из Нью-Йорка выиграл с разгромным счётом — 5:1. Впрочем, к той игре «островитяне» подходили в более приподнятом настроении. Проиграть, ведя в счёте 3:0 — это серьёзный удар по настрою и уверенности.

«Ураганы», наоборот, воодушевлены и не видят преград. Сумасшедшие эмоции от волевой победы должны помочь сохранить импульс и сделать счёт в серии 3-0. Заключить пари на то, что сыграет Х2 + ТМ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03.

Слишком много заброшенных шайб не ждём. «Островитяне» наверняка учтут ошибки третьего матча и надёжнее сыграют в защите. Вряд ли это спасёт от поражения, но шансы навязать борьбу «ураганам» и уйти хотя бы от разгромного поражения в серии повысятся.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Айлендерс» — «Каролина» 26 апреля 2024 года

В серии отчётливо проглядывается фаворит. У «Айлендерс» не тот уровень и моральных дух, чтобы обыграть «Харрикейнз». У «Каролины» ещё с середины сезона всё работает как по нотам. Даже в первом выездном матче она имеет отличные шансы победить «островитян». Надёжность голкиперов хозяевам не поможет.

Ставка: «Каролина» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.93.

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