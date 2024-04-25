«Аль-Хиляль» — «Аль-Фатех». Малком силён духом

«Лидеры» не сумели выйти в финал Лиги чемпионов АФК, но на их настрое это не должно отразиться.

26 апреля состоится матч 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Фатех». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Хиляля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех «Аль-Фатеха» оценён экспертами в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 7.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Фатех» 26 апреля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Фатех» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 2.20.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Фатех» (26.04.2024)

26 апреля состоятся три встречи 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В одной из них померяются силами «Аль-Хиляль» и «Аль-Фатех». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

«Аль-Хиляль» получил серьёзный удар по самолюбию. Он вылетел из Лиги чемпионов АФК, уступив в 1/2 финала «Аль-Айну». В первом матче «лидеры» потерпели поражение со счётом 2:4. Прервалась их рекордная победная серия во всех турнирах, которая насчитывала 34 встречи.

Ответный матч подопечные Жорже Жезуша выиграли — 2:1. Сравнять счёт по итогам двух встреч у них не получилось. Команда из Эр-Рияда была лучше практически по всем ключевым показателям, но спастись от вылета статистика и техника экс-нападающего «Зенита» Малкома не помогли.

Бразилец привнёс солидный вклад в рекордную 34-матчевую серию «Аль-Хиляля». В 26 встречах в чемпионате Саудовской Аравии он забил 13 мячей и отдал пять результативных передач. Так как Неймар и Александр Митрович находятся в лазарете, на Малкоме висит основной груз ответственности.

Не выбьет ли бразильца и его одноклубников из колеи вылет из Лиги чемпионов АФК? Вообще, не должен. Малком — опытный футболист, добивавшийся успехов в различных турнирах. Он обладает менталитетом победителя и умеет стойко переносить неудачи. Недавно форвард помог «лидерам» выиграть матч за Суперкубок Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (4:1), оформив дубль.

У «Аль-Фатеха» футболистов такого класса нет. Он может похвастаться разве что наличием в составе бывшего нападающего «Барселоны» Кристиана Тельо. Когда-то испанец был восходящей звездой, но в основе каталонского клуба не закрепился, а скитания по арендам не раскрыли потенциал футболиста.

Сейчас Тельо уже 32 года. Он не так быстр и проворлив, чем раньше, однако во встречах с аутсайдерами забивает регулярно. В 23 встречах в Про-Лиге нападающий записал на свой счёт 10 мячей и две голевые передачи. В матчах с соперниками посильнее испанец радует результативностью редко.

Поэтому команда занимает лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Отставание от располагающегося на пятой строчке «Аль-Таавуна» составляет восемь очков. Впрочем, учитывая очень ограниченное количество ресурсов, показатели неплохие.

Славен Билич выжимает максимум возможного из имеющихся резервов. Его подопечные демонстрируют неплохой результативный футбол. В 28 матчах в чемпионате Саудовской Аравии клуб из города Эль-Мубарраз забил 47 мячей, но и пропустил немало — 41.

Поставить на то, что «Аль-Хиляль» победит «Аль-Фатех» и тотал будет больше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. «Лидеры» выиграли 13 из 14 матчей в чемпионате Саудовской Аравии дома. Другая встреча ознаменовалась ничейным результатом.

За это время подопечные Жорже Жезуша пропустили только шесть мячей, а забили — 40. Даже без Неймара и Александра Митровича нападение у команды из Эр-Рияда работает отменно. Клубу осталось сделать пару шагов для того, чтобы досрочно выиграть Про-Лигу. Близость золотых медалей должна придать дополнительную мотивацию.

Прогноз и ставка на матч 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Фатех» 26 апреля 2024 года

«Аль-Хиляль» — явный фаворит грядущего матча. Поддержка домашних трибун и близость чемпионства придадут ему дополнительный стимул и помогут реабилитироваться за вылет из Лиги чемпионов АФК. У «Аль-Фатеха» на порядок хуже состав и результаты на дистанции. Он часто пропускает, но и сам забивает нередко. Так что ждём много голов.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» и тотал больше 3.5 мяча за 1.95.