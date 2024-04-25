«Реал Сосьедад» — «Реал». Захарян достойно сыграет против Беллингема

26 апреля состоится матч 33-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не могут выявить фаворита: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.70. Шансы мадридцев оцениваются в 2.75. На ничью дают коэффициент 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 33-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид 26 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Анализ и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид (26.04.2024)

Приближается к развязке сезон в чемпионате Испании. Игра 33-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид начнётся 26 апреля в Сан-Себастьяне на «Реале Арене». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

По сравнению с прошлым сезоном «Реал Сосьедад» сделал шаг назад. Вряд ли команда Иманола Альгуасиля опередит в турнирной таблице мадридский «Атлетико», который занимает четвёртое место. Поэтому Лигу чемпионов Арсен Захарян в следующем сезоне сможет посмотреть только по телевизору.

Бело-голубые находятся на шестом месте в турнирной таблице Примеры с 51 очком. Если команда не сбавит обороты и завершит сезон на этой строчке, то получит право сыграть в Лиге Европы, что само по себе неплохо. Только конкуренты не дремлют — совсем рядом «Бетис» (48 очков) и «Валенсия» (47), поэтому «Реалу Сосьедад» важно не проиграть.

На решающем отрезке сезона бело-голубые неожиданно не справились с соперниками ниже уровнем. Они сыграли вничью с «Альмерией» (2:2) и «Хетафе» (1:1), разочаровав грубыми ошибками в обороне. Особенно выделяется в этом плане матч с красно-белыми. За несколько минут до окончания встречи «Реал Сосьедад» вёл со счётом 2:1, но упустил преимущество.

Персонально для Арсена Захаряна этот сезон можно считать вполне удачным. Молодой полузащитник адаптировался к условиям испанского чемпионата и постепенно стал стабильно попадать в стартовый состав. Забил один мяч и отдал две результативные передачи, но главное — Иманол Альгуасиль в интервью рассказывает о высоком потенциале россиянина и верит в него.

Мадридский «Реал» стабилен под руководством опытного тренера Карло Анчелотти. Итальянский специалист железной рукой ведёт команду к победе в Примере и Лиге чемпионов.

На решающем отрезке сезона в полном порядке Винисиус Жуниор. В особенно отличной форме главная звезда клуба Джуд Беллингем. В нужный момент готов переломить ход встречи, выйдя на замену, ветеран Лука Модрич.

Да и болельщиков мадридцы умеют порадовать непредсказуемым сюжетом, классной игрой в атаке и яркой победой. Все эти составляющие были представлены в минувшем «эль класико», которое выиграл «Реал» со счётом 3:2. Теперь в турнирной таблице от второго места «сливочные» оторвались на 11 очков, и это, в принципе, снимает вопрос о титуле в Примере.

Поскольку первую строчку «Реал» вряд ли упустит, появилась отличная возможность построить подготовку к полуфиналу Лиги чемпионов с «Баварией». Первый матч «сливочные» проводят на выезде, поэтому велик соблазн предоставить отдых лидерам. В этом и кроется шанс «Реала Сосьедад» на положительный результат.

У мадридского «Реала» в этом сезоне Примеры всего одно поражение, и команда на ходу. У бело-голубых неожиданно просела оборона, что привело к потере важных очков с соперниками ниже уровнем, но на столь важный матч они должны собраться. Учтём весьма крепкую оборону «сливочных» и рассмотрим ставку на ничью за коэффициент 3.38.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид 26 апреля 2024 года

«Реал» отлично обороняется и в этом сезоне в Примере пропустил меньше всех — всего 22 мяча. Бело-голубые стараются не рисковать и вряд ли будут раскрываться, подставляясь под опасные контратаки. Мы предполагаем, что игра будет осторожной с обеих сторон и завершится вничью. У «Реала Сосьедад» для этого достаточно и сил, и ресурсов.

Ставка: ничья за 3.38.