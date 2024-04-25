«Монпелье» — «Нант». «Канарейки» покажут характер

26 апреля состоится матч Лиги 1 «Монпелье» — «Нант». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «паладинов» можно с коэффициентом 1.95. Шансы «канареек» оценили в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на «Монпелье» — «Нант» 26 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Монпелье» — «Нант» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют «паладины», сыграет коэффициент 1.17. Гол «канареек» доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура Лиги 1 «Монпелье» — «Нант» (26.04.2024)

26 апреля состоится один матч 31-го тура Лиги 1. В нём «Монпелье» будет принимать «Нант» на стадионе «Стад де ла Моссон». Начало игры – не ранее 22:00 мск.

Ничем особенным в этом сезоне «паладины» не выделяются. Они вполне привычно располагаются в середине турнирной таблицы чемпионата Франции. Чувствуют ли себя комфортно подопечные Мишеля Дер Закаряна – конечно! Восьмиочковый отрыв от зоны стыковых матчей позволяет исключить дискомфорт.

«Монпелье» набрал приличный ход и не проигрывает последние четыре встречи. На этом коротком отрезке команда одержала три победы. «Паладины» обыграли «Гавр» (2:0), «Лорьян» (2:0) и «Реймс» (2:1). Единственная ничья была зафиксирована во встрече с «Клермоном» (1:1). Да, три из этих клубов застолбили за собой последние три строчки в таблице первенства. Но и «Нант» ушёл недалеко от них.

«Канарейки» повторяют судьбу минувшего сезона. Ну почти. Тогда они с большим трудом сохранили прописку в Лиге 1 благодаря победе в последнем туре. Прошло столько времени, а команда вновь висит на волоске. Подопечные Антуана Комбуаре опережают зону стыковых матчей всего лишь на три очка. Одно поражение – и можно оказаться в неудобном положении.

Честно говоря, «канарейкам» с трудом даётся задача-минимум. Они чаще проигрывают, несмотря на нешуточную мотивацию. Пять поражений в последних семи встречах. «Нант» выиграл только у «Ниццы» (2:1) и «Гавра» (1:0). В минувшем матче подопечные Комбуаре разгромно уступили «Ренну» — 0:3.

Есть и положительные моменты. «Канарейки» весьма удачно проводят последние гостевые встречи. В шести последних играх на выезде они одержали четыре победы и потерпели только одно поражение. Как минимум по этой причине у «Монпелье» могут возникнуть трудности в этой встрече.

Это важный матч. Особенно для «Нанта», задача которого сохранить прописку в Лиге 1. С каждым разом сделать это становится сложнее. Не будем превозносить результаты последних матчей «паладинов», в которых они были сильнее аутсайдеров, а обратим внимание на мотивацию и успешные выступления «канареек» на выездах. Поставить на то, что «Нант» не проиграет, можно с коэффициентом 1.87.

Прогноз и ставки на матч «Монпелье» — «Нант» 26 апреля 2024 года

«Монпелье» чувствует себя в безопасности и просто доигрывает сезон. У «Нанта» сложная задача. До зоны стыковых матчей всего три очка. Команда в случае поражения может поставить себя в затруднительное положение. Пусть последние результаты «канареек» серьёзно хромают, но в гостях они проявляют нешуточный характер. У них должно получиться зацепиться как минимум за ничью.

Ставка: «Нант» не проиграет за 1.87.