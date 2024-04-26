Ничушкин и Георгиев настроены на победу, Макдэвид на своей волне. Экспресс на НХЛ

Отпраздновав победу «Металлурга» в Кубке Гагарина, можно всё внимание переключить на плей-офф НХЛ. Многие российские хоккеисты ведут отчаянную борьбу за выход в 1/4 финала. В ночь на 27 апреля запланировано четыре матча. Из трёх событий мы собрали экспресс с коэффициентом 7.49, которым хотим поделиться с вами.

Прогноз на матч «Нэшвилл» — «Ванкувер»

Во втором матче «Нэшвилл» неожиданно одержал разгромную победу со счётом 4:1. Автором единственной шайбы за «Ванкувер» стал Никита Задоров. Для него это второе результативное действие в этой серии плей-офф НХЛ. В игре до этого россиянин сделал результативную передачу.

Усугубляет положение «Кэнакс» травма основного голкипера Тэтчера Дэмко. Он только оправился от повреждения, но вновь отправился в лазарет. Кейси Десмит часто вступал в игру на протяжении регулярки, но он не так надёжен. Что и подтвердила минувшая встреча.

В составе «Нэшвилла» много классных исполнителей, поэтому «Ванкуверу» просто необходима надёжная защита. Филип Форсберг забросил шайбу и отдал две передачи, Джейсон Цукер записал на свой счёт два очка по системе «гол+пас». Бывает, что нападение «Предаторз» даёт сбой, но оно показывает вполне приемлемый результат в серии с «Кэнакс».

Теперь на стороне «горчичных котов» будет преимущество домашнего льда. «Нэшвилл» должен продолжать отыскивать даже минимальные шансы совершить бросок по воротам соперника и блокировать ответные, чтобы реже задействовать вратаря. Было бы глупо не воспользоваться потерей «Ванкувера» и домашними трибунами. Как минимум эти два фактора указывают на победу «Предаторз» с коэффициентом 2.40.

Прогноз на матч «Колорадо» — «Виннипег»

В регулярном чемпионате «Виннипег» смотрелся средней командой, но в плей-офф заметно агрессивнее стал действовать в нападении. Кайл Коннор продолжает поддерживать собственный темп. Он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в серии плей-офф. Также сопернику стоит следить за Марком Шайфли, который также набрал четыре очка по системе «гол+пас».

В первой встрече 1/8 финала Кубка Стэнли шайбу забросил Кирилл Наместников. Таким образом, у «Джетс» задействованы все звенья и хоккеисты в нападении. Вряд ли «Колорадо» готовился к такому повороту событий. В регулярном чемпионате «Эвеланш» были одной из самых результативных команд и поддерживают темп в плей-офф.

Натан Маккиннон, Кейл Макар, Микко Рантанен и, конечно же, Валерий Ничушкин. Это одни из лучших мастеров почти всех атак «Колорадо». Каждый из них уже набрал очки в двух матчах плей-офф. Ещё бы, ведь они получились такими результативными. Первую встречу выиграл «Виннипег» со счётом 7:6, а во второй победил «Колорадо» — 5:2.

Отличный минувший матч провёл Александр Георгиев. Если в первой встрече он пропустил семь шайб при 23 бросках, то во второй позволил забить сопернику только две, при 30 бросках. Если он продолжит выступать в том же духе, то у «лавин» не возникнет проблем.

«Эвеланш» наносят в среднем 38,5 броска за игру. Это приносит им хорошие плоды в плане результативности. Плюс всегда выручает российский голкипер. Учитывая, что «Колорадо» переезжает на домашнюю арену, мы бы поставили на его победу с коэффициентом 1.95.

Прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

В этой серии ничья – 1-1. Поэтому по-прежнему непонятно, кто является фаворитом. Ясно только одно – команды радуют результативным хоккеем и в каждой из двух встреч 1/8 финала плей-офф НХЛ забрасывали друг другу минимум по четыре шайбы. Впечатляет? Ещё бы!

Макдэвид на этой короткой дистанции сделал шесть голевых пасов, Зак Хайман забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу, а Драйзайтль набрал четыре (1+3) очка по системе «гол+пас».

«Лос-Анджелес» проиграл первый матч «Эдмонтону» со счётом 4:7, но в последней встрече взял реванш и победил в овертайме (5:4 ОТ). Однако «Кингз» мало в чём уступают «нефтяникам» в плане результативности, но что касается вратаря, то Тальбо крайне ненадёжен. Тоже самое можно сказать и о голкипере «Ойлерз» Скиннере.

Мы считаем, что расклад сил точно не в пользу «Лос-Анджелеса». Да, «Эдмонтон» проиграл последний матч, но в овертайме. А так он вряд ли был хуже. Не исключено, что вновь потребуется больше времени на определение победителя. Точно никуда не исчезнет результативность команд. Учитывая, в какой плохой форме находятся вратари и как раздухарились нападающие, логично поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 1.60.

Экспресс на НХЛ

Ставка 1: победа «Нэшвилла» в матче с «Ванкувером» за 2.40.

Ставка 2: победа «Колорадо» в игре с «Виннипегом» за 1.95.

Ставка 3: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» за 1.60.

Общий коэффициент: 2.40 Х 1.95 Х 1.60 = 7.49.