«Вест Хэм» — «Ливерпуль». Юрген Клопп не сдаётся

27 апреля состоится матч 35-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.57. Успех лондонцев оценён в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 27 апреля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Ливерпуль» (27.04.2024)

На 27 апреля запланированы семь встреч 35-го тура чемпионата Англии. В самой ранней из них на стадионе «Олимпийский» в Лондоне «Вест Хэм» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. Главный арбитр — Энтони Тейлор.

На последнем отрезке сезона у «Вест Хэма» чётко вырисовывался спад. Он вылетел из Лиги Европы, уступив на стадии 1/4 финала по сумме двух матчей «Байеру» (0:2 и 1:1), а также спустился на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Клуб выиграл только 3 из 15 последних встреч в первенстве.

Отрыв от идущего следом «Челси» совсем крохотный, но у «аристократов» есть две игры в запасе. Они стали реже терять очки, в то время как «молотобойцев» вылет из Лиги Европы сильно подкосил. «Вест Хэм» потерпел разгромное поражение в матче последнего тура АПЛ с располагающимся на 14-й строчке в турнирной таблице первенства «Кристал Пэлас» (2:5).

Проблемы в обороне не в диковинку для подопечных Мойеса. На протяжении практически всего времени, что шотландский специалист возглавляет команду, она регулярно и много пропускает. В 34 встречах в чемпионате Англии лондонцы пропустили 63 мяча, забили тоже немало — 54.

Руководство «Вест Хэма» не устраивает игра команды и результаты. Оно хотело расторгнуть контракт с Мойесом ещё в прошлом сезоне, но победа в Лиге конференций и сохранение прописки в АПЛ послужили громоотводом. Соглашение шотландца с клубом заканчивается летом. О продлении речи не идёт. Уже начат поиск кандидатов ему на замену.

У мерсисайдцев тоже ожидается смена главного тренера летом, но по другой причине. Юрген Клопп выиграл с клубом всё, что только можно. У тренера исчерпались эмоциональные ресурсы для продолжения сотрудничества. Его последний сезон в «Ливерпуле» может стать памятным.

Как и «Вест Хэм», «красные» не сумели преуспеть в Лиге Европы. Они сенсационно уступили «Аталанте» на стадии 1/4 финала. Однако мерсисайдцы выиграли Кубок лиги Англии и покушаются на победу в АПЛ. Они ведут борьбу за золотые медали с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

Поэтому эмоционального упадка и сбавления оборотов Юрген Клопп позволить не мог. Его подопечные реабилитировались за вылет из Лиги Европы, уверенно победив «Фулхэм» (3:1) в АПЛ. Правда, далее последовало сенсационное поражение во встрече с «Эвертоном» (0:2).

«Красных» в очередной раз подвела реализация. Они давили, создали очень много моментов, но забить не получилось. Во-первых, был на высоте голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд. Во-вторых, нападающие «Ливерпуля» били по центру ворот или мимо. Как Клоппу прикажете с этим бороться?

В последнее время у мерсисайдцев значительно снизилось количество кадровых потерь. Постепенно их лидеры, в частности Мохамед Салах, набирают форму после восстановления от повреждений. В 28 встречах в чемпионате Англии египтянин забил 17 мячей и отдал девять результативных передач.

На последнем отрезке сезона результативность Салаха заметно снизилась. Легендарный экс-футболист мерсисайдцев Джейми Каррагер поделился мнением, что египтянин бóльшую часть нынешнего сезона выглядел тенью себя прежнего. Сказалась травма.

Салаху было необходимо время на то, чтобы вернуться в привычный ритм. Даже чемпионская гонка — недостаточно хороший для этого мотиватор. Что ж, может быть уважение к Юргену Клоппу, объявившему об уходе из клуба по окончании сезона, послужит лучшим стимулом.

После матча с «Эвертоном» немецкий специалист отметил, что чемпионская гонка не в руках «красных», но всё равно нужно сохранять веру и пытаться выиграть каждую встречу, чтобы сократить разрыв. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет три очка.

Поставить на то, что «Ливерпуль» победит «Вест Хэм» и будет тотал больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Шесть из девяти последних очных встреч закончились именно так. Ещё две мерсисайдцы выиграли с минимальным перевесом в счёте.

Не стоит ждать, что «молотобойцы» подарят мерсисайдцам победу. Им необходимо исправиться за разгромное поражение в матче с «Кристал Пэлас» и вылет из Лиги Европы. Домашние трибуны наверняка будут подгонять подопечных Мойеса вперёд и бороться за победу. Тем не менее в то, что «красные» выиграют, верится куда больше.

Прогноз и ставки на матч 35-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 27 апреля 2024 года

«Вест Хэм» пребывает в чёрной полосе. Он очень много пропускает, постоянно проигрывает и уже постепенно готовится к смене главного тренера. У «Ливерпуля» совсем другая ситуация. Если «красные» хотят выиграть титул, в оставшихся встречах необходимо выкладываться на все 100%. Клопп умеет подобрать правильные слова для мотивации.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.