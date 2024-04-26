«Астон Вилла» — «Челси». От Почеттино требуют невозможного

С такой командой нереально трудно пробраться в еврокубки. Это больше, чем задача со звёздочкой.

27 апреля состоится матч 35-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бирмингемцев можно с коэффициентом 2.26. Успех лондонцев оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси» 27 апреля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Астон Вилла» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.43.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Челси» (27.04.2024)

В АПЛ финальный отрезок сезона будет жарким. Идёт активная борьба за медали, попадание в зону еврокубков и за выживание. На 27 апреля запланированы семь встреч 35-го тура первенства. В одной из них на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме «Астон Вилла» примет «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Астон Вилла» замечательно проводит сезон. Она располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от идущего следом «Тоттенхэма» составляет шесть очков. У «шпор» есть несколько матчей в запасе, но далеко не факт, что они сумеют набрать в них очки.

Помимо отличных результатов на внутренней арене, «Астон Вилла» преуспевает в Лиге конференций. Она вышла в полуфинал турнира, победив на предыдущей стадии «Лилль». Главное, что одно другому не мешает. Унаи Эмери очень грамотно распределяет ресурсы.

Игра, которую команда показывает при испанском специалисте — это произведение искусства. Сочетание отличной техники и высокой скорости молодых футболистов в руках опытного Эмери превращается в очень грозную силу. В 34 встречах в АПЛ его подопечные забили 71 гол.

Эмери в полной мере раскрыл талант Олли Уоткинса. 28-летний нападающий возглавляет список лучших футболистов чемпионата Англии по системе «гол+пас». В 33 встречах в первенстве он забил целых 19 мячей и отдал 12 результативных передач. Форвард разрывает лигу.

Успехи Унаи Эмери не могли остаться незамеченными. В сотрудничестве с ним заинтересовались несколько грандов, но испанец принял решение продлить контракт с «Астон Виллой». Он разделяет видение руководства и владельцев, а также считает правильной структуру развития клуба. Обстановка на внутренней кухне «львов» просто великолепная.

У «Челси» вектор развитий и видение будущего очень размыты. Маурисио Почеттино должен был навести порядок, но мечты и задумки аргентинского специалиста были разбиты о суровую реальность. Огромные затраты на трансферы абсолютно себя не оправдывают.

Почеттино поставил «аристократам» динамичный зрелищный футбол. В их игре есть мысль и где-то даже проглядываются проблески прогресса. Единственное — прибавляют отдельно взятые игроки, в частности взятый за не очень большие деньги Коул Палмер и воспитанник клуба Конор Галлахер.

В 28 встречах в чемпионате Англии Палмер забил 20 мячей и отдал девять результативных передач. В матче последнего тура с «Арсеналом» он не сыграл из-за плохого самочувствия. Почеттино в преддверии встречи предпринял попытку мотивировать этим подопечных. Тренер призвал их доказать, что «Челси» — это не клуб Коула Палмера.

Футболисты доказали ровно обратное. «Аристократы» уступили «канонирам» с крупным счётом — 0:5. Они установили клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей за сезон в АПЛ — 57. Ранее худшим показателем было 55 голов — в сезоне-1994/1995 и сезоне-1996/1997.

Лишний раз болельщики убедились, что, кроме Палмера, забивать некому. У всех остальных игроков «Челси», в особенности у Никласа Джексона, отвратительная реализация. Даже регулярно упускающий голевые моменты форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес курит в сторонке.

В одиночку Палмер справляется далеко не всегда. Один в поле не воин. Поставить на то, что «Астон Вилла» победит «Челси», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26. Огромное преимущество бирмингемцам даст то, что встреча состоится на стадионе «Вилла Парк». Они выиграли 12 из 17 встреч в АПЛ дома.

«Синие» уступили в 7 из 16 матчей в первенстве на выезде, а также четыре раза сыграли вничью. Сообщается, что их руководство может расторгнуть контракт с Почеттино в случае непопадания в зону еврокубков. «Аристократы» занимают девятую строчку в турнирной таблице первенства.

Прогноз и ставки на матч 35-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Челси» 27 апреля 2024 года

«Астон Вилла» на протяжении всего сезона смотрится собранно, демонстрирует качественный футбол и выигрывает. Унаи Эмери ведёт «львов» по тропе прогресса. «Челси», несмотря на старания Почеттино, нестабилен. Он не реализует свои моменты, часто пропускает и проигрывает, в особенности на выезде.

Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.26.