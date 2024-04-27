Ничья в Турине, злоключения «Челси» и чемпионство «ПСЖ». Экспресс на главные матчи дня

Представить субботу без футбола уже невозможно. Вот и 27 апреля мы не останемся без топовых, интересных и важных событий. Представляем экспресс с коэффициентом 13.52 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Милан»

Туринцы идут третьими и отстают от миланцев на пять очков. До конца сезона пять туров, и обе команды демонстрируют непредсказуемые результаты в последних встречах. При поражении с большой долей вероятности «старая синьора» останется без серебра. Это делает исход матча особенно интригующим.

«Ювентус» в последних матчах показал способность к упорной защите, завершив некоторые игры без пропущенных мячей, как в случае с победой во встрече с «Фиорентиной» и ничьей с «Торино». Однако поражение в матче с «Лацио» и ничья с «Кальяри» показывают, что у команды есть уязвимые места. Вероятно, перед «старой синьорой» стоит задача усилить атакующие действия, сохраняя при этом надёжность в обороне.

«Милан» также испытывает трудности со стабильностью. Недавние игры с «Интером» и «Ромой», в которых «дьяволы» потерпели поражения, могут сказаться на моральном духе. Тем не менее убедительная победа в игре с «Лечче» и результативная ничья с «Сассуоло» показывают, что у «россонери» достаточно потенциала для того, чтобы оказывать сильное сопротивление любому сопернику.

Учитывая всё вышеизложенное, а также текущую форму команд, можно предположить, что матч завершится вничью. Возможно, ключевыми моментами станут борьба в середине поля и способность команд использовать свои шансы. Для них эта встреча играет значительную роль и может повлиять на конечное положение в таблице. Ставки на ничью принимают за 3.35.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Челси»

«Астон Вилла» показывает довольно уверенную игру. Победы в матчах с «Борнмутом» и «Лиллем», а также ничья с «Брентфордом» и впечатляющая победа во встрече с «Арсеналом» говорят о том, что команда находится в хорошей форме и готова бороться за победу. Особенно на своём стадионе. «Челси», с другой стороны, после побед в играх с «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» потерпел два поражения, в том числе крупно уступил «Арсеналу» — 0:5. Это может свидетельствовать о нестабильности в игре «синих».

Стоит отметить, что «Челси» уже побеждал «Астон Виллу» в этом сезоне. Это даст лондонцам психологическое преимущество. Да и вообще, история личных встреч команд также на стороне «аристократов». Однако последние результаты «Астон Виллы» позволяют предположить, что в этот раз она будет бороться до последнего за победу.

В конечном итоге ожидается, что «Челси» захочет взять реванш за последние неудачные матчи, но «Астон Вилла» сыграет на своём поле хорошо и попытается использовать поддержку своих болельщиков. Прогнозируется равная борьба, но с учётом домашнего преимущества и текущей формы, можно ожидать, что матч завершится в пользу бирмингемцев. Ставки на победу «львов» принимают с коэффициентом 2.07.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Гавр»

Последние четыре игры «ПСЖ» свидетельствуют о том, что он находится в хорошей форме, выиграв трижды с одинаковым счётом 4:1. Только в первой встрече с «Барселоной» парижская команда уступила. С другой стороны, «Гавр» потерпел поражения в трёх из четырёх последних матчей, причём всухую.

История очных встреч команд также говорит в пользу «ПСЖ». В последних пяти матчах парижане одерживали победу. Это может свидетельствовать о психологическом преимуществе над «Гавром». С учётом текущей формы, истории встреч и состава команд, можно предположить, что красно-синие будут доминировать и в предстоящей игре.

Конечно, футбол полон сюрпризов, и гости, несмотря на статистику, будут стремиться доказать свою конкурентоспособность на поле. Однако, судя по всему, не смогут. Поэтому команда Далера Кузяева рискует попасть в зону прямого вылета в Лигу 2. Сейчас отрыв от 17-го места — два очка. К тому же победа сделает «ПСЖ» чемпионом. Ставки на победу парижан с форой (-1.5) принимают за 1.95.

Экспресс на 27 апреля

Ставка 1: ничья в матче «Ювентус» — «Милан» за 3.35.

Ставка 2: победа «Астон Виллы» в матче с «Челси» за 2.07.

Ставка 3: победа «ПСЖ» в игре с «Гавром» с форой (-1.5) за 1.95.

Общий коэффициент: 3.35 Х 2.07 Х 1.95 = 13.52.