Кузнецов счастлив в «Каролине», Кучеров размочит счёт в серии. Экспресс на НХЛ

«Харрикейнз» могут оформить выход в четвертьфинал плей-офф, а «молнии» терпят бедствие. Лишь Никита может их спасти.

1/8 финала плей-офф НХЛ уже подошла к четвёртым матчам в некоторых парах. В ночь на 28 апреля могут определиться два четвертьфиналиста, если соперники не проснутся и не размочат счёт в серии. Мы собрали экспресс на главные матчи Кубка Стэнли с коэффициентом 5.83.

Прогноз на матч «Айлендерс» — «Каролина» (счёт в серии 0-3)

Анализируя предыдущие игры команд, можно заметить, что обе показывают переменчивые результаты, но «Харрикейнз» кажутся куда более уверенными, обыграв «Айлендерс» в трёх матчах подряд — со счётом 3:1, 5:3 и 3:2. Однако не стоит забывать, что «Айлс» показали хорошую игру с «Питтсбургом» в регулярке на своём льду, закончив матч победой со счётом 5:4.

Учитывая умение «Айлендерс» дома цепляться за результаты, разумно предположить, что они могут использовать поддержку своих болельщиков как фактор дополнительной мотивации. Особенно когда отступать больше некуда.

Принимая во внимание текущую форму команд и их последние встречи, мы полагаем, что у «Каролины» более стабильные показатели и высокие шансы на победу. Вероятно, гости смогут контролировать ход игры и использовать свои сильные стороны, такие как агрессивная атака и надёжная защита, для достижения положительного результата. Однако хозяева наверняка будут бороться до последнего и могут серьёзно осложнить задачу своему сопернику.

Исходя из всего вышеизложенного, наш прогноз на матч: обе забросят больше 1.5 шайбы за 1.62. «Айлендерс» будут играть на своём льду и постараются воспользоваться преимуществом, а также мотивацией, а «Харрикейнз» покажут свою силу и стремление завершить серию как можно раньше.

Прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида» (счёт в серии 0-3)

Исходя из предматчевой статистики, «Пантерз» выглядят немного предпочтительнее, одержав победу в последних трёх встречах с «Тампа-Бэй» — со счётом 3:2, 3:2 ОТ и 5:3. Впрочем, «Лайтнинг», несмотря на недавние поражения, всё ещё являются одной из сильнейших команд лиги и обладают всеми необходимыми качествами, чтобы переломить ход серии в свою пользу. Важно отметить их победу в матче регулярного чемпионата с «Торонто» со счётом 6:4, которая демонстрирует высокий уровень атакующего потенциала.

Учитывая текущую форму и мотивацию обеих команд, можно предположить, что матч будет напряжённым и богатым на голы. Ключевыми факторами в этой встрече могут стать игра вратарей и способность защитных линий минимизировать ошибки, которые могут стоить победы.

Если взвесить все факторы и последние игры команд, наш прогноз будет склоняться к победе «Тампа-Бэй». Ожидается, что матч пройдёт в упорной борьбе, каждая команда продемонстрирует свою лучшую игру, но в конечном итоге решающее слово скажут нешуточная мотивация, домашние стены и игра Никиты Кучерова. Россиянину пора бы взять себя в руки. Ставки на победу «молний» с учётом овертайма принимают за 2.00.

Прогноз на матч «Торонто» — «Бостон» (счёт в серии 1-2)

«Торонто» на своём льду проиграл «Бостону» последний матч со счётом 2:4, что может говорить о психологической уязвимости перед лицом сильного соперника. В то же время победа в игре с «Бостоном» в гостях со счётом 3:2 показывает, что «Мэйпл Лифс» способны отыгрываться и проявлять характер. Хотя в целом даже последние игры команды в регулярке были несколько нестабильны — с поражениями в матчах с «Тампа-Бэй» и «Флоридой». Это может свидетельствовать о некоторой неуверенности для плей-офф.

С другой стороны, «Бостон» выиграл две из трёх встреч с «Торонто», что даёт ему психологическое преимущество. Поражения «Оттаве» и «Вашингтону» в регулярке могут указывать на возможные проблемы в обороне, которые «Торонто» постарается использовать в свою пользу. Однако в целом сезон был очень неплох.

Учитывая же предыдущие встречи команд и текущую форму, можно ожидать, что игра будет захватывающей, с непредсказуемым исходом. Команды будут бороться за каждый участок льда, и мелкие ошибки могут решить исход матча.

В итоге считаем, что «Торонто» смогут использовать фактор домашнего льда и мотивацию отомстить за последнее поражение. Матч наверняка получится результативным и зрелищным. Предлагаем ставку на тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 1.80.

Экспресс на НХЛ

Ставка 1: обе забросят больше 1.5 шайбы в игре «Айлендерс» — «Каролина» за 1.62.

Ставка 2: победа «Тампа-Бэй» в матче с «Флоридой» с учётом овертайма за 2.00.

Ставка 3: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Торонто» — «Бостон» за 1.80.

Общий коэффициент: 1.62 Х 2.00 Х 1.80 = 5.83.