«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», пятый матч. Йокич прервёт путь Леброна

30 апреля состоится пятый матч 1/8 финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс». Начало игры — в 5:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «самородков» можно с коэффициентом 1.35. Шансы «озёрных» оценили в 3.55. Ставки на ничью в основное время принимаются за 17.0.

Коэффициенты букмекеров на матч «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» 30 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» получится результативным: тотал больше 216.5 очка идёт за 1.87, а тотал меньше 216.5 очка — за 1.93. Поставить на то, что каждая команда наберёт больше 103.5 очка, можно за 2.12. Если в одной из четвертей будет ничья – сыграет 4.00.

Анализ и прогноз на пятый матч серии «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (30.04.2024)

30 апреля на «Болл-Арене» пройдёт пятый матч 1/8 финала плей-офф НБА, в котором встретятся «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Начало игры – не ранее 5:00 мск. «Самородки» ведут в серии со счётом 3-1.

Так уж получилось, что на столь ранней стадии плей-офф встретились очень сильные, а главное, узнаваемые команды. Уже после очередного матча «Лос-Анджелес Лейкерс» могут отправиться в отпуск. Они уступают, и шансов спасти серию очень мало.

«Денвер Наггетс» начал с трёх побед кряду, но в минувшем матче «озёрные» размочили счёт в серии. Они победили — 119:108. С самого начала матч складывался как нельзя лучше для «Лейкерс». Они были впереди ещё в первой половине и не растеряли преимущество. Похвально!

Выделялся великолепной игрой лидер «озёрных» Леброн Джеймс. 39-летний ветеран набрал 30 очков. Старался не отставать от него Энтони Дэвис – 25 очков. Наконец-то стал заметен на площадке Д'Анджело Расселл, записавший на свой счёт 21 очко.

Но превзойти Николу Йокича у баскетболистов «Лос-Анджелес Лейкерс» не вышло. Лидер «Денвера» набрал 33 очка, совершил 14 подборов и столько же передач. Также он реализовал два трёхочковых броска.

У «озёрных» есть шанс вернуть интригу в серию. Как только они уменьшают количество ошибок и брака, сразу приходит нужный результат. Обратим внимание на три первые встречи в серии, которые «Лейкерс» проиграли. Каждый раз после половины матча они были впереди, но затем допускали много недочётов и теряли преимущество.

Леброн часто действовал неаккуратно с мячом, мог его потерять. Ему необходимо быть аккуратнее во время передач, потому что немалая их часть получается неудачной. Одним из ключевых игроков «Лос-Анджелес Лейкерс», конечно, является Дэвис. Энтони совершает удачные перехваты и активно борется за мячи на площадке. Благодаря тому, что он способен оказывать давление, местами получается ограничивать «Наггетс» в активности.

«Денвер» не стоит недооценивать из-за провальной минувшей встречи. По игре они не выглядели хуже, а местами были даже лучше. Просто подводила реализация. Несмотря на поражение, Йокич набрал больше всех очков. Никола полезен и эффективен не только в нападении, но и в защите. Он неоднократно выручал команду в сложных ситуациях, возникающих у кольца.

Джамал Маррей должен чаще бросать в кольцо и быть точнее. Эта проблема остаётся для него актуальной даже перед пятой встречей с «озёрными». Если канадец нащупает свою игру, то проблем у «Наггетс» должно быть в разы меньше.

Проблемы есть как у одной команды, так и у другой. Нужно постараться ответить на вопрос: отсрочили «Лейкерс» неизбежное или могут спасти серию? Складывается ощущение, что единственная победа «озёрных» лишь смягчила падение. При своих трибунах, да ещё и в приподнятом настроении «Денвер» выглядит фаворитом.

Мы рекомендуем поставить на победу «Наггетс» и тотал больше 206.5 очка за 1.77. Всё-таки три из четырёх встреч в серии получались результативными. Да и «Лос-Анджелес Лейкерс» почует, что запахло жареным. Ему придётся выкладываться на все 100%.

Прогноз и ставки на матч «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» 30 апреля 2024 года

«Самородки» заметно превосходят «озёрных» по игре в этом плей-офф. Они стабильнее, Йокич пребывает в невероятной форме, а все имеющиеся недостатки легко исправить. В свою очередь, «Лос-Анджеле Лейкерс», несмотря на хорошую игру Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, недотягивает до нужных кондиций. Пора команде отдохнуть и начать подготовку к новому сезону.

Ставка: победа «Денвер Наггетс» и тотал больше 206.5 очка за 1.77.