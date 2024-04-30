«Виннипег» — «Колорадо», пятый матч. Ничушкин только разогрелся

Это лишь первый хет-трик в карьере россиянина в НХЛ. Ждём ещё! Игра располагает к этому.

1 мая состоится пятый матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Виннипег» — «Колорадо». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.35. Успех «Джетс» оценён экспертами в 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Виннипег» — «Колорадо» 1 мая 2024 года

Букмекеры уверены, что пятый матч серии плей-офф НХЛ «Виннипег» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.42. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что каждая команда забросит больше 2.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43.

Анализ и прогноз на пятый матч серии «Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш» (01.05.2024)

Первый раунд плей-офф НХЛ близится к завершению. 1 мая состоится пятый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором на льду стадиона «Канада Лайф-центр» встретятся «Виннипег» и «Колорадо». Первое вбрасывание запланировано на 4:30 мск.

Все четыре встречи серии получились результативными. В первой так вообще был голевой праздник. «Виннипег» обыграл «Колорадо» со счётом 7:6, но голкиперу «Джетс» пришлось очень потрудиться. Он совершил целых 40 сейвов и всё равно пропустил шесть шайб.

Команды установили уникальный рекорд ХХI века. За всю историю стартовых матчей серий Кубка Стэнли лишь два раза соперники на двоих забрасывали 13+ шайб, и в последний раз такое было аж в 1985 году.

Голевой всплеск «Джетс» завершился на первом матче, а вот «Эвеланш» только вошли во вкус. В трёх следующих встречах они одержали уверенные результативные победы в основное время. В этих играх они забросили 16 шайб. И это ещё неплохо для «Виннипега», учитывая, сколько моментов и бросков было у «Колорадо».

К началу плей-офф «Виннипег» подходил с восьмиматчевой победной серией. Однако вся его уверенность разлетелась вдребезги уже в первом матче, когда «лавины» продемонстрировали, на что способны. Выяснилось, что оборона «Джетс» абсолютно не готова к таким скоростям.

Нападение «Виннипега» столкнулось с проблемой по имени Александр Георгиев. Пропустив целую авоську в первом матче, он по-спортивному разозлился. В трёх последующих встречах голкипер продемонстрировал высший пилотаж. Перед началом третьей встречи серии 18-тысячная арена «Колорадо» скандировала его фамилию.

Не меньше Георгиева этого достойны Натан Маккиннон, Валерий Ничушкин, Арттури Лехконен и Кейл Макар. Эти четверо просто уничтожают оборону «Виннипега». Каждый из них отметился как минимум одним результативным действием в каждой из игр серии. Россиянин — вообще отдельная история.

У Ничушкина были очень большие проблемы ментального характера. Он даже проходил Программу помощи игрокам НХЛ. Преодолев трудности, он вернулся сильнее. В последнем матче с «Виннипегом» 29-летний нападающий оформил хет-трик, который стал для него первым в карьере в НХЛ.

Ничушкин делит первое место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ с форвардом «Эдмонтона» Заком Хайманом. Помимо Макара и Маккиннона, отличное подспорье ему составляет Микко Рантанен. Два из шести голов россиянин забил с передач финского форварда.

Поставить на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. Ещё в одной на двоих команды забили шесть голов. Матчи между этими клубами практически всегда получаются очень результативными.

В 82 встречах в регулярном чемпионате «Виннипег» пропустил только 199 шайб — меньше всех. Однако для того, чтобы остановить Ничушкина, этого, очевидно, мало. «Джетс» остаётся только надеяться, что у «Эвеланш» будет неудачный день.

У команды из Денвера просто космические показатели. В 82 матчах в регулярке она пропустила 254 шайбы, но и забросила целых 304. Если бы Ничушкин не пропустил почти половину сезона, результативность «Колорадо», вне всяких сомнений, была бы ещё выше.

На домашнем стадионе «Виннипег» непременно будет бороться до конца и стараться избежать вылета из Кубка Стэнли. Тем не менее уверенности в его победе нет от слова совсем. Нападение «лавин» обыгрывает защитников так, будто это тренировочные фишки.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Виннипег» — «Колорадо» 1 мая 2024 года

«Виннипег» ещё может предпринять попытку перевернуть ход серии. У него есть характер и желание. Поддержка родных трибун их усилит. С другой стороны, «Колорадо» обладает такой фантастической атакующей мощью, что за моральное здоровье защитников «Джетс» становится тревожно. История очных встреч и статистика на стороне большого количества голов.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.05.