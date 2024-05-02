«Байер» и «Рома» покажут мастер-класс в атаке, «Аталанта» — фаворит. Экспресс на сегодня

Завершились первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов. Всё внимание плавно переходит к полуфинальным встречам в Лиге Европы и Лиге конференций. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.72 на игры, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч «Марсель» — «Аталанта»

«Марсель» не потерпел ни одного поражения на своём стадионе в последних трёх домашних матчах во всех турнирах, что говорит о крепкой домашней игре. В этот раз провансальцы встречаются с «Аталантой», которая, несмотря на свои неплохие результаты в последних встречах, испытывала определённые сложности в матчах с топовыми клубами. Это видно из последней игры с «Ливерпулем» — 0:1.

С другой стороны, бергамаски завладели комфортным преимуществом ещё в первой встрече, поэтому играли на удержание. После поражения они выиграли три встречи подряд с общим счётом 8:2. В том числе подопечные Гасперини разгромили «Фиорентину» со счётом 4:1 и вышли в финал Кубка Италии. Каким бы ни был опасным дома «Марсель», у него есть проблемы с обороной.

А вот у бергамасков всё отлично в нападении. Думается, «Аталанта» забьёт минимум два гола. «Ницце» и «Тулузе» удавалось забить по два мяча в ворота провансальцев. Ставки на индивидуальный тотал «богини» больше 1.5 мяча принимают с коэффициентом 2.40.

Прогноз на матч «Рома» — «Байер»

Даниэле Де Росси продолжает радовать римских болельщиков. «Рома» по-прежнему сохраняет отличные шансы на путёвку в Лигу чемпионов. Но что касается Лиги Европы, то с соперником ей не повезло. «Байер» продолжает свою беспроигрышную серию. Ни одного поражения во всех турнирах в этом сезоне. Клуб из Леверкузена уже побил рекорд «Ювентуса» по продолжительности серии.

Интересно, что на последнем отрезке у римлян разладилась игра в обороне. Если до этого они были надёжны и сконцентрированы в защите, то теперь пропускают на протяжении четырёх игр кряду. В последней встрече с «Наполи» подопечные Де Росси вообще сравняли счёт на 89-й минуте.

«Байер» любит такие команды. С учётом мощи нападающих и сыгранности клуба из Германии, у него будут отличные шансы на победу. В последнем матче со «Штутгартом» «фармацевтам» тоже пришлось отыгрываться, но гол они забили на последних добавленных минутах. В итоге матч завершился вничью со счётом 2:2. Но подопечным Хаби Алонсо не впервые отыгрываться. Волевые победы и ничьи — это их фишка.

В итоге мы вправе рассчитывать на минимум три забитых гола. Встреча наверняка пройдёт в равной борьбе, но с большим количеством опасных моментов. Мы рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.00.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Олимпиакос»

«Астон Вилла» проводит отличный сезон, по собственным меркам. Особенно в еврокубках. Она вышла с первого места группового этапа Лиги конференций, набрав 13 очков в шести играх. Первым делом в плей-офф «львы» выбили «Аякс», пребывающий не в лучшем состоянии. В четвертьфинале подопечные Унаи Эмери встретились с «Лиллем». Матчи получились напряжёнными и тяжёлыми. В итоге потребовалась серия пенальти, чтобы выявить победителя.

«Олимпиакос» начинал своё путешествие в еврокубках с Лиги Европы, но попал в сложную группу. Однако он заслужил место в Лиге конференций. Сначала в плей-офф «легенда» обыграла по сумме двух матчей «Ференцварош» (1:0, 1:0). С «Маккаби» из Тель-Авива пришлось повозиться. Сначала греческий клуб проиграл с разгромным счётом 1:4, но взял реванш — 4:1. В дополнительное время «Олимпиакос» забил ещё два гола, и команда вышла в следующий раунд.

Легче не было с «Фенербахче». Дома «легенда» одержала победу со счётом 3:2, а на выезде уступила — 0:1. В серии пенальти греческая команда оказалась точнее и пробилась в полуфинал. Таким образом, каждый раз «Олимпиакос» добывал трудовые победы. Как долго он сможет выигрывать на характере?

«Астон Вилла» выглядит предпочтительнее. На своём стадионе команда будет неудержима. Унаи Эмери обладает огромным опытом в еврокубках. Мы предлагаем поставить на победу «львов» с коэффициентом 1.40.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: индивидуальный тотал «Аталанты» в матче с «Марселем» больше 1.5 мяча за 2.40.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в игре «Рома» — «Байер» за 2.00

Ставка 3: победа «Астон Виллы» в игре с «Олимпиакосом» за 1.40.

Общий коэффициент: 2.40 Х 2.00 Х 1.40 = 6.72.