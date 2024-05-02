«Хоффенхайм» — «Лейпциг». Марко Розе вывел «красных быков» на пик формы

3 мая состоится матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Лейпциг». Начало игры — в 21:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «красных быков» можно с коэффициентом 1.50. Шансы «деревенских» оценили в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Хоффенхайм» — «Лейпциг» 3 мая 2024 года

Эксперты считают, что матч «Хоффенхайм» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.75. Если забьют «деревенские», сыграет коэффициент 1.35. Гол «красных быков» доступен с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.40.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Лейпциг» (03.05.2024)

3 мая в матче 32-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» будет играть с «Лейпцигом» на «ПреЦеро Арене». Начало игры – в 21:30 мск. «Красные быки» уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов, а «деревенским» предстоит решить вопрос с попаданием в топ-7 турнирной таблицы.

Сине-белые никак не могут добиться стабильности. В минувшем матче они проиграли «Бохуму» со счётом 2:3. Оба мяча «деревенскими» были забиты в концовке второго тайма. Автором дубля стал Андрей Крамарич. Для него эта встреча стала четвёртой подряд, в которой хорват отметился результативным действием.

Это поражение стало 14-м для «деревенских» — один из худших показателей среди команд Бундеслиги, располагающихся в верхней части таблицы. В последних семи матчах сине-белые одержали только две победы. Обыграть им удалось «Аугсбург» (3:1) и мёнхенгладбахскую «Боруссию» (4:3).

Отсутствие стабильных результатов у «Хоффенхайма» может быть связано только с плохой игрой в обороне. В 7 из 10 последних встреч сине-белые пропускали минимум по два мяча. Пеллегрино Матараццо пытается нивелировать недостатки в обороне атакующим потенциалом. Получается очень слабо.

33-летний Оливер Бауман будет надеяться, что в игре с «красными быками» удастся прервать свою серию неудачных выступлений. В этом сезоне Бундеслиги он провёл только один «сухой» матч. В минувшем немцу удалось отыграть «на ноль» в пяти встречах. Быть может, поможет поддержка домашних трибун.

«Лейпциг» находится в великолепной форме и досрочно отобрался в Лигу чемпионов. Что ещё может сделать клуб в этом сезоне? Занять место в тройке лучших. Подопечные Марко Розе в последнем матче обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 4:1. Эта победа стала четвёртой кряду для «красных быков».

После поражения «Баварии» со счётом 1:2 «Лейпциг» воспрянул духом и порадовал болельщиков отличной беспроигрышной серией длиной в девять матчей во всех турнирах. На этом отрезке было только две ничьих – с «Реалом» (1:1) в Лиге чемпионов и «Майнцем» (0:0) в Бундеслиге.

Отставание от «Штутгарта» сократилось до двух очков. «Швабы» как раз сбавили ход, а «красные быки» совершили мощный рывок. У них есть все шансы выиграть бронзу по итогам чемпионата Германии. К тому же «Штутгарту» предстоит игра с «Баварией». Есть шансы войти в тройку уже после встречи с «Хоффенхаймом». Думается, это вполне реально.

Отсутствие крепости в обороне сине-белых и плохая игра голкипера – положительные моменты для «Лейпцига». Для «красных быков» не составит труда вскрыть защиту такого соперника. Мы предлагаем поставить на индивидуальный тотал подопечных Марко Розе больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.95.

Прогноз и ставки на матч «Хоффенхайм» — «Лейпциг» 3 мая 2024 года

«Хоффенхайм» с трудом цепляется за результаты, очень много пропускает и проигрывает. Тренер не в силах решить такое большое количество проблем в команде на последнем отрезке сезона. У «Лейпцига», наоборот, наблюдается большой всплеск. «Красные быки» мотивированы гонкой за бронзовыми медалями чемпионата Германии, не проигрывают девять матчей во всех турнирах и много забивают. Думается, им не составит труда забить как минимум три мяча в ворота «деревенских».

Ставка: индивидуальный тотал «Лейпцига» больше 2.5 мяча за 1.95.