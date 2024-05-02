«Торино» — «Болонья». Тьяго Мотта покушается на бронзу

3 мая состоится матч 35-го тура Серии А «Торино» — «Болонья». Начало игры — в 21:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу «быков» можно с коэффициентом 2.85. Шансы «борзых» оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 2.95.

Коэффициенты букмекеров на матч «Торино» — «Болонья» 3 мая 2024 года

Эксперты считают, что матч «Торино» — «Болонья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют «быки», сыграет коэффициент 1.52. Гол «борзых» доступен с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура Серии А «Торино» — «Болонья» (03.05.2024)

3 мая на стадионе «Олимпико ди Торино» состоится матч 35-го тура Серии А между «Торино» и «Болоньей». Начало игры – в 21:45 мск. Туринцы будут стремиться прервать свою четырёхматчевую безвыигрышную серию, а «борзые» остаются одними из главных претендентов на Лигу чемпионов.

Подопечные Ивана Юрича подходят к предстоящей встрече не в лучшем настроении. Они не могут забить даже гола на протяжении трёх матчей. В минувшей игре «быки» уступили «Интеру» — 0:2. Благодаря этому результату миланцы досрочно стали чемпионами Италии. Откровенно говоря, шансов остановить «змей» у туринцев не было.

До этого матча «Торино» дважды сыграл в безголевую ничью – с «Ювентусом» и «Фрозиноне». Каковы шансы «гранатовых» забить команде с одной из лучших оборон в лиге? Их практически нет. «Болонья» пропустила в этом сезоне всего 27 мячей. Это третий показатель после «Ювентуса» и «Интера».

В свою очередь, «быки» не склонны к атакующему футболу и наверняка сыграют в привычном для себя стиле. В этом сезоне Серии А они забили только 31 гол. Поэтому болельщикам сложно ожидать не то что пиршества забитых мячей, а даже одного гола. Будет много борьбы в центре поля.

Вряд ли у подопечных Ивана Юрича есть шансы подобраться к зоне еврокубков. Отставание от топ-7 составляет девять очков. Это много. Особенно с учётом того, что конкуренты не дремлют и набирают очки чаще, чем «гранатовые». Зато есть шанс подпортить настроение одному из открытий этого сезона.

Команда Тьяго Мотты занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая «Рому» на четыре очка. У «Болоньи» даже есть шансы выиграть бронзовые медали первенства. Отставание от «Ювентуса» составляет всего лишь два очка. В минувшей встрече у «борзых» была возможность сравняться с чёрно-белыми, но не повезло. Красно-синие сыграли вничью с «Удинезе» со счётом 1:1.

Основная цель «Болоньи» — это попадание в Лигу чемпионов. Пока предпосылок, что возникнут проблемы, нет. Важно набирать очки в каждой следующей встрече. На старте сезона у подопечных Тьяго Мотты были некоторые проблемы с выездными матчами. Тренер их решил. «Борзые» не знают поражений в последних шести гостевых встречах. При этом было только две ничьих – с «Миланом» (2:2) и «Фрозиноне» (0:0).

В минувшем матче на выезде красно-синие выиграли у «Ромы» со счётом 3:1. Поэтому шансы победить туринцев у них определённо есть. И они высокие. Предлагаем поставить на победу «Болоньи» с коэффициентом 2.85.

Это будет в целом равный футбол. «Торино» прижмётся к воротам, попытается проводить больше времени в контратаках. Суетливо, тяжело, возможно, с преимуществом всего лишь в один мяч, но «борзые» должны забивать. От «быков» голов не ждём.

Прогноз и ставки на матч «Торино» — «Болонья» 3 мая 2024 года

«Быки» не могут выиграть четыре последние встречи, а в трёх кряду не забивают. У Ивана Юрича просто не хватает ресурсов, чтобы задействовать атаку на максимум. Вот и приходится выкручивать оборонительный и скучный футбол. У «Болоньи» одна из самых надёжных защит в Серии А. Забить «борзым» — это задача со «звёздочкой». Вряд ли решить её в силах «гранатовых». Поэтому мы ставим на победу «Болоньи».

Ставка: победа «Болоньи» за 2.85.