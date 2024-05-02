«Лутон Таун» — «Эвертон». Шон Дайч ненавидит поражения

3 мая состоится матч 36-го тура АПЛ «Лутон Таун» — «Эвертон». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита: поставить на победу «шляпников» можно с коэффициентом 2.65. Успех «ирисок» оценён в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лутон Таун» — «Эвертон» 3 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Лутон Таун» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Англии «Лутон Таун» — «Эвертон» (03.05.2024)

В АПЛ финальный отрезок сезона будет жарким. Идёт активная борьба за медали, попадание в зону еврокубков и за выживание. 3 мая состоится матч, который откроет программу 36-го тура первенства. В нём померяются силами «Лутон Таун» и «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Зимой «Лутон» выдал очень классный отрезок. На какое-то время показалось, что он может сохранить прописку в элитном дивизионе. Подопечные Роба Эдвардса дважды отняли очки у «Ньюкасла» (1:0 и 4:4), а также разгромили «Брайтон» (4:0). Валлийский специалист был включён в список кандидатов на получение звания лучшего тренера месяца в АПЛ.

Однако после эмоционального подъёма началась новая чёрная полоса, да пострашнее предыдущей. Несмотря на мотивацию в виде борьбы за выживание, «шляпники» выиграли только 1 из 13 последних матчей в чемпионате Англии, а также два раза сыграли вничью.

Результаты обидные, ведь далеко не во всех встречах «Лутон» был плох. Он навязал борьбу «Астон Вилле» (2:3), досадно проиграл «Борнмуту» (3:4) и «Тоттенхэму» (1:2). Эдвардс поставил приятную глазу динамичную игру. В 41 встрече во всех официальных турнирах его подопечные забили 57 мячей. Весьма неплохо для команды, выступавшей в прошлом сезоне в Чемпионшипе.

Только вот «шляпникам» очень сильно не хватает качества в обороне. Нападающие соперников обыгрывают их защитников как тренировочные фишки. В 35 матчах в чемпионате Англии «Лутон» пропустил 77 голов — больше только у замыкающего турнирную таблицу первенства «Шеффилд Юнайтед».

«Эвертон» благодаря умению Шона Дайча грамотно управлять ресурсами вернул себе звание крепкого середняка. Он расположился на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от «Лутона» составляет 11 очков, но это при том, что с «ирисок» сняли восемь очков за нарушение финансового регламента первенства.

В последних шести матчах в чемпионате Англии «Эвертон» уступил только «Челси» (0:6). Также он сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1). Сначала «ириски» победили «Бёрнли» (1:0) и «Ноттингем Форест» (2:0), а затем сенсационно обыграли «Ливерпуль» (2:0) и «Брентфорд» (1:0).

Казалось бы, можно расслабиться и начать подготовку к следующему сезону. Однако это не в правилах Шона Дайча. Тренер смотрит в долгосрочную перспективу и работает над постоянным улучшением клуба. Он изменил психологию своих подопечных, сопутствовал их индивидуальному прогрессу.

Здорово прибавил при 52-летнем английском наставнике Виталий Миколенко. Он стал одним из лидеров клуба. В составе «ирисок» защитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча. Во встрече последнего тура АПЛ с «Брентфордом» он не сыграл из-за травмы.

Получил повреждение Миколенко во встрече 29-го тура первенства с «Ливерпулем». Дайч и ему нашёл качественную замену. Тренер переместил на позицию левого защитника опытного Эшли Янга, а на позиции правого латераля выпустил здорово прибавившего на последнем отрезке сезона Бена Годфри.

Поставить на то, что «Эвертон» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25. У «ирисок» похуже, чем у «шляпников», обстоят дела с результативностью. Они забили только 37 мячей в 35 матчах в чемпионате Англии — меньше лишь у «Шеффилд Юнайтед».

В то же время у «Эвертона» есть Джордан Пикфорд. Под занавес сезона голкипер сборной Англии набрал выдающуюся форму. Он сыграл «на ноль» в четырёх из шести последних матчей в АПЛ. Во встрече с «Ливерпулем» он совершил целых семь сейвов.

«Шляпникам» победа гораздо нужнее, чем «ирискам». У них ещё есть шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе Англии, но победить в грядущем матче — задача со звёздочкой. Команда из Ливерпуля очень неуступчивая. При Дайче у неё появился железный характер.

Прогноз и ставки на матч 36-го тура АПЛ «Лутон Таун» — «Эвертон» 3 мая 2024 года

Стимул в виде борьбы за выживание не помогает «Лутону». Он показывают неплохой футбол, но этого мало. Нужно побеждать. У «Эвертона» с игрой на результат дела обстоят гораздо лучше, чем у «шляпников». Шон Дайч выработал у «ирисок» ряд качеств, в частности морально-волевых. Они медленно, но верно становятся всё лучше.

Ставка: «Эвертон» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.25.