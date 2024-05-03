Игроки могут быть спокойны. Обвинение в адрес гендиректора букмекера не скажется на работе компании.

Как на «Мелбет» повлияет «Дело Ляпустина» и что будет дальше

В начале апреля букмекерское сообщество всколыхнула новость. Силовые структуры задержали генерального директора букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина. Естественно, у многих появились мысли, что это только первая ласточка и вскоре букмекер прекратит работу. Но на деле всё оказалось совсем не так. Разбираемся в сложившейся ситуации.

Кто такой Игорь Ляпустин?

Бывший военный, а ныне генеральный директор компании «Мелофон» — юридического лица букмекерской компании «Мелбет». Из выписки ЕГРЮЛ следует, что ему принадлежит 49,99% доли в ООО «Мелофон». Основной акционер компании — Мария Кеббул, которая владеет 50,01% доли компании.

Кроме того, Ляпустин — руководитель ООО «Твоя ставка» — дочерней компании «Мелбет».

В чем подозревают Ляпустина?

Игоря Ляпустина задержали 2 апреля после того, как он самостоятельно по повестке пришел к следователю ГСУ ГУ МВД на допрос. По версии следствия, он похитил акции на сумму 90 млн рублей у бывшего директора ООО «Седьмой континент» Александра Градуленко.

Сам Градуленко ранее был дважды судим за незаконную организацию и проведение азартных игр. Незаконно полученный доход суд оценил в почти 400 млн рублей. Таких средств у предпринимателя не было, его признали банкротом. Градуленко заявил, что передал акции Ляпустину, чтобы сохранить бизнес, но позднее тот отказался возвращать долю.

При этом Градуленко действительно имел отношение к ООО «Мелофон». В 2012 году он был учредителем данной компании совместно с ООО «Концепт». Однако Градуленко вышел из Общества добровольно в середине 2012 года. На этом его связь с ООО «Мелофон» прекращается.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили в ноябре 2023 года. Почему заявление появилось так поздно, неизвестно. Напомним, «Мелбет» начал работу в качестве букмекера в апреле 2020 года, первая прибыль появилась у компании в 2021 году.

Максимальное наказание по этой статье о мошенничестве в особо крупном размере — 10 лет лишения свободы. После задержания следствие отправило ходатайство в суд об аресте Ляпустина на два месяца. Однако суд избрал иную меру пресечения, освободив гендиректора «Мелбет» в зале суда. На время следствия Ляпустин будет ограничен в использовании средств связи и не сможет выходить из дома с 20:00 до 7:00. Кроме того, ему нельзя комментировать дело в СМИ.

Исходя из судебной практики, данная мера наказания — достаточно мягкая, что говорит о характере обвинения. По словам адвоката Алексея Цаплина, спор носит гражданско-правовой формат, поэтому Градуленко должен был обратиться в суд, а не в правоохранительные органы. «Потерпевший, ранее судимый за незаконную игорную деятельность, хочет вернуть себе эту саму игорную деятельность», — утверждает Цаплин.

Что будет с «Мелбет»?

В самой компании уверяют, что уголовное дело никак не касается деятельности. Во-первых, претензии Градуленко к Ляпустину, то есть непосредственно к физическому лицу. Вопросов к компании и её деятельности нет и не было.

Кроме того, гендиректор «Мелбет» — лишь один из акционеров компании. Основной акционер Мария Кеббул в своём заявлении поддержала Ляпустина: «Я выражаю искреннюю поддержку моему бизнес-партнёру Игорю Ляпустину, с которым мы в течение многих лет ежедневно работаем, и желаю ему скорейшего законного разрешения данного процесса.

Некто Александр Градуленко подал в правоохранительные органы заявление, согласно которому Ляпустин якобы похитил его долю в компании. Совершенно неочевидно, почему данный гражданин не предъявил свои претензии в рамках гражданского судопроизводства, ведь споры о принадлежности долей должны решаться именно так. Почему он молчал последние восемь лет и не предъявлял никаких претензий господину Ляпустину?».

Кеббул подтвердила, что спор между Градуленко и Ляпустиным не коснётся клиентов «Мелбет»: «Хочу заверить наших уважаемых партнёров и клиентов в том, что мы активно продолжаем свою деятельность на рынке легального российского беттинга, ответственно подходим к выполнению взятых на себя обязательств, держим уверенный курс на поддержку и развитие отечественного спорта и стремимся к достижению поставленных в этом направлении целей».

Компания продолжает приём ставок, выполняет свои обязательства как перед игроками, так и перед своими партнёрами. «Мелбет» — титульный партнёр Первой лиги и клуба РПЛ «Балтика». Символично, что «дело Ляпустина» не помешало «Мелбет» получить престижную отраслевую премию «РБ 2024» в номинации «Самый надёжный букмекер».