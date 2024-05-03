«Ман Сити» — «Вулверхэмптон». «Волки» сделают подарок «Арсеналу»?

Команда Гари О'Нила уже отнимала очки у «горожан». Быть может, повторит?

4 мая состоится матч 36-го тура АПЛ «Ман Сити» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 19:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.10. Шансы «волков» оценили в 25.0. Ставки на ничью принимаются за 11.5.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ман Сити» — «Вулверхэмптон» 4 мая 2024 года

Эксперты считают, что матч «Ман Сити» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.35. Если забьют только «горожане», сыграет коэффициент 1.67. Гол «волков» доступен с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Ман Сити» — «Вулверхэмптон» (04.05.2024)

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» будет принимать «Вулверхэмптон». Начало встречи – а 19:30 мск. «Горожане» стремятся держаться на расстоянии вытянутой руки от лидирующего «Арсенала». Дополнительной мотивацией послужит возможность взять реванш у «волков».

Через несколько дней после разгрома «Брайтона» со счётом 4:0 небесно-голубые победили «Ноттингем Форест» — 2:0. Эта встреча стала для Хосепа Гвардиолы 300-й в АПЛ во главе «Ман Сити». Футболисты преподнесли вот такой подарок своему тренеру. Испанский специалист стал пятым наставником, кому покорялась эта отметка.

Первый гол в ворота «лесников» забил Йошко Гвардиол, а второй записал на свой счёт Эрлинг Холанд. В обоих случаях голевым пасом отметился Кевин Де Брёйне. Норвежец благодаря забитому мячу оторвался в гонке лучших бомбардиров чемпионата Англии от Коула Палмера.

Победная серия «Манчестер Сити» в АПЛ насчитывает пять встреч. Отставание от «Арсенала» составляет по-прежнему одно очко, но у «горожан» остаётся игра в запасе. Если они её выиграют, то смогут сменить «канониров» на первой строчке таблицы. Пока можно сказать, что чемпионство у небесно-голубых в кармане. Достаточно побеждать в каждом из оставшихся матчей. Может быть, Артета преподнесёт подарок своему учителю и допустит осечку.

Последние две встречи «Ман Сити» провёл на выезде. Он будет рад вернуться на домашний стадион, чтобы продлить свою беспроигрышную серию и порадовать болельщиков. Подопечные Гвардиолы будут уверены в победе. Особенно учитывая тот факт, что небесно-голубые обыгрывали «Вулверхэмптон» в семи из восьми последних матчей на своём поле.

После безвыигрышной серии длиной в семь встреч во всех турнирах «волки» наконец-то победили «Лутон Таун», находящийся под угрозой вылета из АПЛ, со счётом 2:1. Это позволило подопечным Гари О'Нила остаться в первой половине таблицы. Отставание от «МЮ» с шестого места составляет восемь очков.

К сожалению, «Вулверхэмптону» придётся играть с таким грозным соперником, как «Манчестер Сити», без поддержки и помощи главного тренера. Гари О'Нил получил дисквалификацию на одну игру за оскорбление арбитров после поражения во встрече с «Вест Хэмом». Посмотрим, как скажется отсутствие наставника. Быть может, этот факт, наоборот, мотивирует футболистов.

Впереди «волков» ждут два непростых выезда. Кроме «горожан», им ещё предстоит сыграть в гостях с «Ливерпулем». Есть реальная возможность показать свой характер и подпортить чемпионскую гонку соперникам. Почему бы нет? Подопечные Гари О'Нила уже доказывали, что могут насолить Гвардиоле. Они обыграли «горожан» во встрече первого круга со счётом 2:1.

У небесно-голубых есть все шансы победить «волков» и даже устроить разгром. Однако на забитый гол «Вулверхэмптон» может наиграть. Для него в принципе уже отсутствует мотивация, но есть желание испортить настрой лидерам. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» с коэффициентом 2.25.

Прогноз и ставки на матч «Ман Сити» — «Вулверхэмптон» 4 мая 2024 года

«Горожане» не обременены участием в Лиге чемпионов, могут спокойно идти за чемпионским титулом, но «Вулверхэмптон» чувствует себя расслаблено, ничем не мотивирован, кроме шанса насолить таким командам, как «Ман Сити» и «Ливерпуль». Возможность забить гол у «волков» определённо присутствует, с учётом того факта, что они побеждали небесно-голубых во встрече первого круга – 2:1. Наш прогноз будет на обмен голами.

Ставка: обе забьют за 2.25.