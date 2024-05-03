«Жирона» — «Барселона». Хави — фаворит каталонского дерби

4 мая состоится матч 34-го тура Примеры «Жирона» — «Барселона». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 2.45. Успех бело-красных оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Жирона» — «Барселона» 4 мая 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Жирона» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.42.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Барселона» (04.05.2024)

4 мая состоятся четыре встречи 34-го тура Примеры. В одной из них на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в каталонском дерби встретятся «Жирона» и «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

«Жирона» стала одним из главных открытий сезона. Долго она возглавляла турнирную таблицу чемпионата Испании, но на протяжении всего сезона конкурировать с «Реалом» у команды не получилось. Она спустилась на третью строчку в турнирной таблице Примеры. Отставание от мадридцев составляет уже 13 очков.

Потеря веры в чемпионство повлекла спад. Подопечные Анхеля Мичела выиграли только 5 из 11 последних матчей в Ла Лиге, а также сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0). Все поражения они потерпели на выезде. Однако в соперниках были не только лидеры.

«Жирона» уступила даже располагающейся неподалёку от зоны вылета «Мальорке» (0:1) и нестабильному «Хетафе» (0:1). Не такого ждёшь от клуба, занимающего второе место по результативности в лиге. В 33 матчах в чемпионате Испании бело-красные забили 69 мячей. 19 из них записал на свой счёт Артём Довбик.

26-летний нападающий повторил рекорд Андрея Шевченко. Он стал вторым украинцем в истории, забившим 19 голов за один сезон в одном из топ-5 чемпионатов Европы. Довбик уже давно установил бы рекорд, если бы не начал упускать голевые моменты. Февраль и большую часть марта нельзя занести в его актив.

Впрочем, к встрече с «Барселоной» Довбик подходит в хорошем тонусе. Он забил в каждом из четырёх последних матчей в первенстве. Удастся ли ему огорчить Марка-Андре тер Штегена и помочь команде подняться на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании?

Пока что второе место занимают сине-гранатовые. Отрыв от «Жироны» составляет два очка. Первую половину сезона «Барселона» провела очень плохо. Она была нестабильна, часто демонстрировала невнятную игру. Однако после заявления Хави об уходе по окончании сезона дела начали налаживаться.

Команда стала убеждать тренера своей игрой, что его идеи имеют право на жизнь. Она добралась до 1/4 финала Лиги чемпионов, обидно уступив «ПСЖ». Ключевым моментом стало удаление ведущего защитника «Барселоны» Рональда Араухо. Некоторые сокомандники отнеслись к эпизоду со скептикой.

Однако и этот вопрос был быстро урегулирован. В последних 12 матчах в чемпионате Испании каталонцы уступили только лидирующему «Реалу» (2:3). Также они сыграли вничью с «Гранадой» (3:3) и «Атлетиком» из Бильбао (0:0). После поражения в игре со «сливочными» сине-гранатовые уверенно победили «Валенсию» (4:2).

Главным героем матча с «летучими мышами» стал набравший отменную форму на последнем отрезке сезона Роберт Левандовски. Он оформил хет-трик. Два мяча поляк забил головой. До него в XXI веке подобное удавалось только одному футболисту «Барселоны» — Самуэлю Это'О.

В результате Хави передумал об уходе. Он чувствовал ответственность и считал, что лучше уйти в сторону. Однако спустя несколько месяцев специалист получил заряд уверенности. Он признался, что ощущает поддержку со стороны клуба, президента, спортивного директора и игроков.

Поставить на победу сине-гранатовых в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45. На выезде подопечные Хави выступают ненамного хуже, чем дома. Они проиграли только 1 из 16 матчей в чемпионате Испании в гостях, а также шесть раз сыграли вничью.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Жирона» — «Барселона» 4 мая 2024 года

«Жирона» сбавила ход на последнем отрезке сезона. Она стала проигрывать даже аутсайдерам. Поддержка домашних трибун вряд ли поможет клубу спастись от поражения. «Барселона» набрала отменный ход. Забивает Роберт Левандовски, да и все остальные игроки сине-гранатовых пришли в отличную форму.

Ставка: победа «Барселоны» за 2.45.