«Краснодар» — «Ахмат». Адиев подпортит Мусаеву статистику

Грозненцы выиграли три последние встречи. Они могут доставить серьёзные проблемы претенденту на победу в РПЛ.

4 мая состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Ахмат». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.67. Успех грозненцев оценён в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 4 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Ахмат» (04.05.2024)

Чемпионская гонка РПЛ продолжается. 4 мая состоятся две встречи 27-го тура первенства. В одной из них на стадионе «ФК Краснодар» померяются силами «Краснодар» и «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

У «Краснодара» была хорошая возможность подняться на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» проиграл последние две встречи в чемпионате России. «Быкам» нужно было только победить ослабленные важными кадровыми потерями «Крылья Советов». Не получилось.

Первый тайм остался за подопечными Мурада Мусаева. Они были активнее и настырнее. Краснодарцы даже сумели забить ранний гол, но Сергей Карасёв отменил взятие ворот. Он зафиксировал фол в атаке. На 64-й минуте «быки» остались в меньшинстве, и стало уже не до победы. Хорошо хоть за ничью получилось зацепиться — 0:0.

Чёрно-зелёные расположились на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У «Зенита» столько же очков, но лучше дополнительные показатели. «Быкам» остаётся только надеяться, что петербуржцы снова потеряют очки. Но и самим больше нельзя оступаться.

Пока что решение назначить на должность главного тренера Мусаева не совсем себя оправдывает. В каких-то моментах игра краснодарцев стала лучше. Они интереснее смотрятся в нападении, чем при Владимире Ивиче. Повысились количество и качество атак, выросли число моментов и результативность.

Однако также у «быков» есть несколько серьёзных проблем, требующих срочного решения. Первая касается дисциплины. Команда стала получать слишком много карточек. Ещё бросается в глаза, что ухудшилась игра команды при обороне. В последних пяти встречах в РПЛ они пропустили семь мячей.

«Ахмат» попробует этим воспользоваться. После назначения на должность главного тренера Магомеда Адиева он начал с чистого листа. В последних трёх матчах в первенстве под руководством наставника сборной Казахстана клуб победил ЦСКА (2:1), «Сочи» (1:0) и «Пари НН» (5:1).

«Зелёные» пристрастились к чехарде со специалистами. Как только происходит смена наставника, команда из Грозного оживает и выдаёт мощный отрезок. Однако потом обязательно следует чёрная полоса, и руководство вновь вынуждено прибегать к перестановкам в тренерском штабе.

Хочется верить, что Адиев задержится надолго. Он сотворил ряд сенсаций со сборной Казахстана в квалификации на Евро-2024 и уже успел продемонстрировать наличие характера как тренер «Ахмата». В первых двух матчах под его руководством клуб уступил «Локомотиву» (0:2) и «Балтике» (1:7).

Крупное поражение не повергло наставника в отчаяние. Он заявил, что покинуть команду после такого — трусость. Вместо побега тренер провёл тщательную работу над ошибками и нашёл способ вытащить клуб из кризиса. Так работают профессионалы.

«Зелёные» поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от располагающейся в зоне стыковых матчей за право сохранить путёвку в элитном дивизионе «Балтики» составляет три очка. Расстояние не такое уж большое. Мотивации у грозненцев не меньше, чем у «Краснодара».

Поэтому предлагаем заключить пари на то, что сыграет «обе забьют» за коэффициент 1.88. Адиев может стать серьёзной преградой для Мусаева в борьбе с «Зенитом» за золотые медали РПЛ. Тренер сборной Казахстана воодушевил грозненцев. Их результативность, самоотдача и игра в целом заметно улучшились.

Ещё в пользу голов с обеих сторон свидетельствует история очных встреч. Во всех четырёх последних матчах в РПЛ голы были с обеих сторон. Адиев и Мусаев отдают предпочтение остроатакующему футболу. Есть все основания полагать, что они продолжат традицию.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 4 мая 2024 года

У обеих команд предостаточно мотивации, и на последнем отрезке сезона они демонстрируют приятный глазу открытый атакующий футбол. У «Краснодара» он срабатывает, правда, с переменным успехом. Впрочем, неизвестно, и насколько хватит «Ахмату» воодушевления от назначения Адиева. В любом случае стили тренеров и история очных встреч говорят в пользу высокой результативности. Ждём, что будет много голов.

Ставка: обе забьют за 1.88.