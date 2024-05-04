Экспресс на футбол с коэффициентом 7.96: «Монако» и «Интер» порадуют качественным футболом

Остаётся не так много времени до момента, когда закончатся европейские чемпионаты по футболу. В некоторых странах осталось и вовсе сыграть по три тура. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.96 на матчи, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч «Монако» — «Клермон»

«Монако» показывает отличные результаты в последних матчах, победив «Брест» и «Лилль», а также продемонстрировав высокую результативность в игре с «Метцем» — 5:2. Важно отметить, что последний матч команда проиграла «Лиону». Однако счёт 2:3 говорит о том, что монегаски боролись до последнего.

С другой стороны, «Клермон» показывает нестабильные результаты. Несмотря на разгром «Реймса» со счётом 4:1, в играх с более сильными командами, такими как «Ланс» и «ПСЖ», клуб терпел поражения и сыграл вничью. Кроме того, уступив «Тулузе» со счётом 0:3, «Клермон» подчеркнул, что имеет проблемы в обороне, что может стать критичным в матче с атакующим «Монако».

Очные встречи между командами также говорят в пользу «Монако», который в последних пяти матчах одержал четыре победы. Так, к примеру, в августе 2023 года красно-белые обыграли «Клермон» со счётом 4:2. Это может придать дополнительную уверенность в собственных силах перед предстоящей домашней встречей.

Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что «Монако» в предстоящем матче добьётся уверенной победы. Вероятный счёт встречи — 3:1 в его пользу, что позволит закрепиться в верхней части турнирной таблицы Лиги 1. А именно на втором месте. Мы предлагаем поставить на победу монегасков и тотал больше 2.5 мяча за 1.70.

Прогноз на матч «Сассуоло» — «Интер»

«Сассуоло» показывает неоднозначные результаты, что видно из поражений в матчах с «Фиорентиной» и «Лечче», а также из ничейных результатов с «Миланом», «Салернитаной» и «Удинезе». Это говорит о потенциале команды давать достойный отпор сильным соперникам. «Интер», с другой стороны, демонстрирует стабильность и способность побеждать – как в игре с «Торино», так и в дерби с «Миланом». Несмотря на ничью с «Кальяри», последовательные победы говорят об отличной форме ставших досрочно чемпионами «нерадзурри».

История очных встреч команд свидетельствует о переменчивости результатов, включая как победы «Интера», так и неожиданные успехи «Сассуоло». Однако текущий сезон и форма команд говорят, что преимущество на стороне миланцев.

Учитывая текущую форму и историю встреч, можно предположить, что «Интер» будет иметь преимущество в предстоящей игре. «Сассуоло», хотя и имеет потенциал для сенсации, но его нестабильная игра в этом сезоне делает клуб аутсайдером.

В заключение, исходя из всех факторов, наш прогноз — победа «Интера» с форой (-1.5) за 2.25. Ожидается, что «змеи» возьмут инициативу в свои руки и реализуют преимущество. В то время как «Сассуоло» вряд ли сможет полностью удержать натиск более мощного соперника.

Прогноз на матч «Мальорка» — «Атлетико»

У обеих команд есть свои сильные и слабые стороны, но статистика последних матчей говорит в пользу гостей. «Атлетико» показывает более уверенную игру и лучше выглядит в атаке, нежели соперник. Несмотря на это, «Мальорка» играет дома, и это может дать дополнительное преимущество в виде поддержки болельщиков.

Вообще, «островитяне» показывают довольно смешанные результаты в последних матчах, находясь в середине турнирной таблицы. Недавно они сыграли вничью с «Кадисом» и «Атлетиком», а также потерпели поражения во встречах с «Севильей» и «Реалом». Очевидно, что команде нелегко даётся игра с сильными соперниками, и она может испытать трудности в предстоящем матче.

С другой стороны, «Атлетико» идёт на позитивной ноте, за последние пять встреч одержав три победы, в том числе обыграв «Атлетик» в Примере и дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов. Это говорит о хорошем настрое команды и высоком уровне мотивации футболистов. Недавнее поражение во встрече с «Алавесом» может быть лишь временным сбоем в игре.

Очные встречи команд показывают, что «Атлетико» часто оказывался сильнее, однако «Мальорка» также способна удивить. Последние две игры на поле «Мальорки» закончились её победами. Это говорит о том, что исход матча может быть непредсказуемым.

С учётом текущей формы команд и их мотивации, можно предположить, что «Атлетико» всё же имеет больше шансов на победу. Однако «Мальорка» будет стараться использовать домашнюю поддержку болельщиков, чтобы устроить сопернику неприятный сюрприз. Скорее всего, мы увидим упорный матч с небольшим преимуществом в пользу «Атлетико». Предлагаем ставку на «обе забьют» за 2.08.

Экспресс на матчи 4 мая

Ставка 1: победа «Монако» в матче с «Клермоном» и тотал больше 2.5 мяча за 1.70.

Ставка 2: победа «Интера» в игре с «Сассуоло» с форой (-1.5) за 2.25.

Ставка 3: обе забьют во встрече «Мальорка» — «Атлетико» за 2.08.

Общий коэффициент: 1.70 Х 2.25 Х 2.08 = 7.96.