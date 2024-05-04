«Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз». Месси и Суарес компенсируют слабую оборону

5 мая состоится матч МЛС «Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз». Начало игры — в 2:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «цапель» можно с коэффициентом 1.80. Шансы «красных быков» оценили в 3.95. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз» 5 мая 2024 года

Эксперты считают, что матч «Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют «цапли», сыграет коэффициент 1.11. Гол «красных быков» доступен с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз» (05.05.2024)

5 мая на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в матче МЛС встретятся «Интер Майами» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Начало игры – в 2:30 мск. Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции. Это повышает интерес к их матчу.

Подопечные Херардо Мартино выиграли три последние встречи подряд в МЛС. Благодаря этому они возглавили таблицу Востока, оторвавшись на три очка от ближайшего преследователя «Цинциннати». «Красных быков» команда Бекхэма опережает на четыре очка. Только не будем забывать, что у конкурентов есть по игре в запасе.

В этом сезоне «Интер Майами» часто приходится реагировать на быстрые пропущенные голы. В каждом из трёх минувших матчей клубу пришлось пережить этот неприятный момент. В ворота «цапель» забивали до шестой минуты, но они добывали волевую победу, проявляя железный характер. Возможно, даже чемпионский, учитывая прибывших в состав звёзд.

Если заглянуть ещё дальше, то подопечные Херардо Мартино пропускали первыми в 9 из 11 матчей МЛС. Отсутствие надёжной обороны мало влияет на результаты команды. Всё благодаря мощной атакующей игре Месси и Суареса. Стараниями бывших футболистов «Барселоны» клубу Бекхэма удалось забить 26 мячей. Это лучший показатель результативности.

Девять из этих голов забил Лионель, а семь записал на свой счёт Луис. Кроме того, аргентинец отдал восемь голевых пасов. Как только Месси вернулся после травмы, он отметился результативным действием в каждой из пяти встреч во всех турнирах. В двух минувших играх он оформил по дублю.

«Нью-Йорк Ред Буллз» немного не похож на себя прежнего. Он стал реже прессинговать и начал играть надёжнее в обороне. Подопечные Сандро Шварца забили 14 голов в 10 встречах МЛС, а пропустили 10. Достичь успеха удаётся благодаря стараниям немецкого специалиста. Российским болельщикам он должен быть знаком по работе в московском «Динамо».

В этом сезоне «красные быки» потерпели поражение только в одном матче – с «Коламбус Крю» со счётом 0:3. Произошло это как раз в гостях. Последние три игры завершились ничейным результатом – «Чикаго Файр» (0:0), «Лос-Анджелес» (2:2) и «Ванкувер Уайткэпс» (1:1). Звездой атак «Нью-Йорк Ред Буллз» является шотландец Льюис Морган. Он забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Когда команды встречались последний раз, победили подопечные Сандро Шварца. Они разгромили «цапель» со счётом 4:0. В тот день отсутствовал Лионель Месси. У него будет много мотивации на встречу с «красными быками». Это наглядный пример, как преображается игра «Интер Майами», когда аргентинец в составе.

Попробуем воспользоваться растерянностью подопечных Херардо Мартино на первых минутах, но поверим в силу Месси и влияние его на игру. Предлагаем поставить на то, что «Нью-Йорк Ред Буллз» забьёт первый гол, но «Интер Майами» не проиграет, с коэффициентом 4.70.

Прогноз и ставки на матч «Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз» 5 мая 2024 года

«Цапли» пропускали первыми быстрый гол в последних трёх встречах кряду. Более того, команда Херардо Мартино пропускала мяч первой в 9 из 11 встреч МЛС. С учётом всей серьёзности и тактической подготовки «красных быков» во главе с Сандро Шварцем, у них будет шанс забить первыми, но благодаря мотивации Месси и набравшему ход Суаресу «Интер Майами» не проиграет.

Ставка: «Нью-Йорк Ред Буллз» забьёт первый гол и «Интер Майами» не проиграет за 4.70.