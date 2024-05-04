«Челси» — «Вест Хэм». Почеттино рассчитывает на талант Палмера и Мудрика

Аргентинцу всё по плечу. Вторая половина сезона складывается для его подопечных очень даже неплохо.

5 мая состоится матч 36-го тура АПЛ «Челси» — «Вест Хэм». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.70. Успех «молотобойцев» оценён в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Вест Хэм» 5 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Челси» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Вест Хэм» (05.05.2024)

В АПЛ финальный отрезок сезона будет жарким. Идёт активная борьба за медали, попадание в зону еврокубков и за выживание. На 5 мая запланированы три встречи 36-го тура первенства. В одной из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» примет «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

В последних 11 матчах в чемпионате Англии «Челси» уступил только «Арсеналу» (0:5), на выезде. Он поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. У клуба есть хорошие шансы закончить сезон в зоне еврокубковых турниров.

Маурисио Почеттино невероятен. Из абсолютно неконкурентоспособной команды, состоящей из дорогостоящих индивидуалистов, он построил некое подобие семьи. Появились доверие, качество, в лучшую сторону изменился рисунок футбола «аристократов».

Аргентинский специалист сумел найти решение таким трудным проблемам, как ужасная реализация моментов и нехватка уверенности. В последних двух турах в АПЛ его подопечные сыграли вничью с «Астон Виллой» (2:2), отыгравшись с 0:2, и победили «Тоттенхэм» (2:0).

«Синие» продемонстрировали то, чего от них ждут давно — зрелость и класс. Немного ранее Почеттино мог положиться только на Коула Палмера. Экс-полузащитник «Манчестер Сити» в 29 встречах в чемпионате Англии записал на свой счёт 20 голов и отдал девять результативных передач.

Во встрече с «Тоттенхэмом» сверкнули Михаил Мудрик и Николас Джексон, транжирившие ранее один момент за другим. От этих двоих исходили основная активность и опасность. Украинец отдал несколько классных передач, совершил парочку сольных проходов и нанёс очень опасный удар на 32-й минуте. Мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

Джексон, в свою очередь, забил мяч и поучаствовал в нескольких потенциально голевых атаках. Ранее его и Мудрика нещадно критиковали. Во встрече с «Тоттенхэмом» футболистов было за что упрекнуть. Например, за частые потери мяча и излишнюю суетливость. Однако относительно того, что было — это земля и небо.

У «Вест Хэма», наоборот, после классного начала сезона поломались ведущие механизмы. В последних 16 встречах в чемпионате Англии он победил только «Брентфорд» (4:2), «Эвертон» (3:1) и «Вулверхэмптон» (2:1). Клуб спустился на девятое место в турнирной таблице первенства.

Не удалось подопечным Дэвида Мойеса преуспеть и в Лиге Европы. Они вылетели, уступив «Байеру» (0:2 и 1:1). Впрочем, в матче последнего тура АПЛ «молотобойцы» показали, что не лыком шиты. У них получилось отнять очки у «Ливерпуля» (2:2). Местами они смотрелись совсем неплохо.

«Вест Хэм» нанёс 11 ударов, восемь из которых пришлись в створ. Он гораздо меньше владел мячом и атаковал, но всё равно создал серьёзные проблемы для мерсисайдцев. В какой-то момент у соперника даже сдали нервы. Между Юргеном Клоппом и Мохамедом Салахом возник конфликт.

С другой стороны, «Ливерпуль» заметно сбавил обороты. Он выиграл только один из пяти последних матчей в чемпионате Англии и не так давно вылетел из Лиги Европы, сенсационно уступив «Аталанте». Кроме того, мерсисайдцы выступали на выезде. В предстоящей встрече уже «молотобойцам» предстоит столкнуться с давлением, оказываемым трибунами соперника.

Поставить на победу «аристократов» и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Подопечные Мойеса проиграли 8 из 17 матчей в АПЛ на выезде, а также два раза сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили 28 мячей, пропустили ещё больше — 38.

«Аристократы» победили в 9 из 17 матчей в первенстве дома и четыре раза сыграли вничью. За их результативность переживать не стоит. Несмотря на проблемы с завершением, в 34 матчах в чемпионате Англии «синие» забили 65 мячей, пропустили тоже прилично — 59.

Прогноз и ставки на матч 36-го тура АПЛ «Челси» — «Вест Хэм» 5 мая 2024 года

Для «Челси» наступила белая полоса, являющаяся результатом работы Почеттино. Благодаря его трудам «аристократы» устремились к прогрессу. А «Вест Хэм» сбавил ход. Лишь три победы в последних 16 встречах в чемпионате Англии — это совсем не дело. Ничья с «Ливерпулем» — это, конечно, хорошо, но она была добыта дома, плюс мерсисайдцы не в лучшем виде. «Синие» опаснее.

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 2.5 мяча за 2.14.