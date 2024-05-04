«Динамо» — «Сочи». Личка и Тюкавин не теряют надежды

5 мая состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Сочи». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.75. Успех сочинцев оценён в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Сочи» 5 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Динамо» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России «Динамо» — «Сочи» (05.05.2024)

Чемпионат России близится к завершению. Командам осталось провести по четыре матча. 5 мая состоятся две встречи 27-го тура РПЛ. В самой ранней из них на стадионе «ВТБ Арена» в Москве «Динамо» примет «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

После зимнего перерыва у «Динамо» появилась некая нестабильность. Оно потерпело три поражения подряд в РПЛ, а также вылетело из Кубка России, уступив «Спартаку» (0:2). Между этими событиями было четыре победы кряду (три в первенстве, ещё одна — в Кубке страны).

Подопечные Марцела Лички вернулись в чемпионскую гонку РПЛ, победив «Пари НН» (4:1), «Оренбург» (2:1) и «Зенит» (1:0). Они сократили отставание от лидирующих петербуржцев до трёх очков. Главное — чтобы поражение в матче со «Спартаком» (0:2) в Кубке России вновь не выбило их из колеи.

Ради борьбы за медали чешский тренер провёл серьёзную работу над ошибками, изменил восприятие и подход к футболу. Он стал уделять больше внимания игре в защите. Петербуржцам москвичи позволили нанести только семь ударов, и лишь один из них пришёлся в створ.

А результат сделал набравший потрясающую форму Константин Тюкавин. В последних 14 встречах в чемпионате России он забил целых 10 мячей и отдал пять результативных передач. Во встрече со «Спартаком» Личка выпустил Тюкавина слишком поздно — во втором тайме, при счёте 0:2.

Тренер предоставил Константину побольше времени на отдых. Он положился на Фёдора Смолова, но тот доверия не оправдал. Продление контракта с 34-летним футболистом под большим вопросом. В последних 16 встречах в чемпионате России он не забил ни одного мяча и отдал только три голевых паса.

Недавно Личка поделился мнением, что в последнем туре РПЛ его команда будет бороться за чемпионство или серебряные медали. Однако также чех подчеркнул, что в предстоящей встрече будет нелегко. Матчи с такими соперниками даются бело-голубым с трудом.

Во встрече 14-го тура «Динамо» имело отличные шансы обыграть «Сочи». К 60-й минуте оно вело со счётом 3:1. Бело-голубые слишком рано поверили в победу и отдали инициативу южанам. В итоге матч ознаменовался ничьей — 3:3. Личке необходимо устранить недооценку соперника.

С тех пор утекло немало воды. Близость зоны вылета, перемены в тренерском штабе и составе повлекли улучшение рисунка игры и результатов сочинцев. В последних девяти встречах в чемпионате России они уступили только «Ахмату» (0:1), но и победили лишь «Спартак» (1:0).

После того как сочинцы потеряли очки во встрече последнего тура с пребывающим в кризисе «Факелом» (0:0), их шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе России заметно снизились. Отставание от располагающихся на 14-й строчке в турнирной таблице первенства «огнеопасных» составляет семь очков.

Во встрече с «Факелом» подопечные Морено смотрелись весьма неплохо. Они много атаковали и даже забили гол. Однако взятие ворот было отменено из-за микроскопического офсайда после просмотра VAR. Для команды этот удар может стать весьма болезненным. К неудачам она очень восприимчива.

Заключить пари на победу «Динамо» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. В 26 встречах в РПЛ подопечные Лички забили 43 мяча, но и пропустили немало — 33. Чешский специалист редко изменяет принципам. Он отдаёт предпочтение красивому открытому атакующему футболу.

Роберт Морено тоже часто делает ставку на открытость. Однако сочинцы на последнем отрезке сезона потеряли много очков из-за нехватки надёжности в обороне. В 26 играх в первенстве они пропустили целых 40 мячей — столько же у «Урала», больше нет ни у кого.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Сочи» 5 мая 2024 года

На последнем отрезке сезона РПЛ «Динамо» набрало хороший ход. На матч со «Спартаком» Личка выбрал отнюдь не самый оптимальный состав. Он дал возможность некоторым ведущим футболистам, в частности Тюкавину, отдохнуть, запастись силами. В предстоящей встрече они должны помочь обыграть «Сочи», шансы которого на сохранение прописки в элитном дивизионе тают на глазах.

Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 1.5 мяча за 1.88.