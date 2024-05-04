«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Клопп приведёт в ярость Постекоглу

После поражения во встрече с «Челси» Ангелос был зол. Немец сделает так, что эмоция австралийца усилится.

5 мая состоится матч 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.46. Успех лондонцев оценён в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 5 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.39.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» (05.05.2024)

В АПЛ финальный отрезок сезона очень жаркий. Идёт активная борьба за медали, попадание в зону еврокубков и за выживание. На 5 мая запланированы три встречи 36-го тура первенства. В самой поздней из них на стадионе «Этихад» встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

Ожидалась, что концовку сезона «Ливерпуль» проведёт мощно и расстанется с объявившим об уходе Юргеном Клоппом на хорошей ноте. Реальность сурова. Мерсисайдцы вылетели из Лиги Европы, сенсационно уступив «Аталанте», а также практически потеряли шансы на победу в АПЛ.

В последних пяти матчах в первенстве «красные» победили только «Фулхэм» (3:1). Вничью они сыграли с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Вест Хэмом» (2:2). Уступили подопечные Клоппа «Кристал Пэлас» (0:1) и «Эвертону» (0:2). Отставание от «Арсенала» увеличилось до пяти очков.

Во встрече с «Вест Хэмом» между немецким специалистом и лидером клуба Мохамедом Салахом возникли разногласия. Клопп выступил с успокоительной речью. Он отметил, что давно знает египтянина и может разобраться с причиной конфликта независимо от ситуации.

После восстановления от травмы и возвращения в состав Салах стал гораздо реже радовать результативностью и качественными выступлениями. В последних восьми матчах в чемпионате Англии он забил только два мяча. Во встречах с «Фулхэмом» и «Вест Хэмом» Клопп выпустил египтянина на поле в самой концовке.

Недовольство Салаха можно понять, но ему нужно прибавлять. Тренер не просто так держал его в запасе. Египтянин должен соскучиться по мячу, вдохновиться конкуренцией за место в основе и больше тренироваться. Посмотрим, может быть, небольшой конфликт даст ему нужный стимул. В 29 матчах в АПЛ Мохамед забил 17 мячей и отдал девять результативных передач.

Благо для мерсисайдцев, «Тоттенхэм» пребывает не в менее серьёзном упадке. Он проиграл все три последние встречи в чемпионате Англии. Сначала лилово-белые уступили «Ньюкаслу» (0:4), а затем – «Арсеналу» (2:3) и «Челси» (0:2).

Подопечным Ангелоса Постекоглу ещё повезло, что соперники не забили больше. Суммарно в этих трёх матчах они нанесли по воротам лилово-белых 43 удара, и 13 из них пришлись в створ. «Шпоры» били ненамного реже, но практически всё улетело в молоко.

В створ «Тоттенхэм» попал только семь раз. И это несмотря на возвращение в состав Ришарлисона. Травмы испортили жизнь лилово-белым даже больше, чем мерсисайдцам. Вернувшиеся после повреждений лидеры клуба, в частности Джеймс Мэддисон, никак не могут набрать форму.

Блиставший в первой половине сезона экс-хавбек «Лестера» в последних семи матчах в АПЛ не записал на свой счёт ни одного результативного действия. При этом недавно получили повреждения ещё несколько важных футболистов «шпор» — Тимо Вернер, Бен Дэвис и Дестини Удоджи.

Постекоглу можно только посочувствовать, ведь его идеи здорово изменили «Тоттенхэм». Клуб стал демонстрировать открытую игру, которую хочется смотреть постоянно. Однако из-за большого количества пропущенных мячей и вытекающих из этого поражений он застопорился на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от идущего следом «Манчестер Юнайтед» сократился до шести очков.

Заключить пари на победу мерсисайдцев в предстоящей встрече с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. «Ливерпуль» проиграл только 1 из 17 матчей в чемпионате Англии на «Энфилде», а также три раза сыграл вничью. За этот период клуб забил 43 мяча, а пропустил только 15. Он лучше всех в первенстве выступает дома.

В текущем тонусе у лилово-белых вряд ли получится навязать борьбу «красным». После поражения во встрече с «Челси» Постекоглу был зол. Он признал, что команда сыграла плохо. Обязанность австралийца — убедиться, что в следующий раз она сыграет лучше. А как можно исправиться, если бо́льшая часть футболистов пребывает в плохой форме?

Прогноз и ставки на матч 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 5 мая 2024 года

Для «Ливерпуля» грядущая встреча — хорошая возможность исправиться и хотя бы расстаться с Юргеном Клоппом на положительной ноте. Дома «красные» очень опасны. «Тоттенхэм» ослаблен кадровыми потерями и подходит к игре с трёхматчевой серией поражений. Он стал очень много пропускать и редко забивать сам. Ожидать от «шпор» сенсации не стоит.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.06.