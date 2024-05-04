«Милан» — «Дженоа». Леау и Жиру хранят молчание

5 мая состоится матч 35-го тура Серии А «Милан» — «Дженоа». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «дьяволов» можно с коэффициентом 1.50. Шансы «грифонов» оценили в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Дженоа» 5 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Милан» – «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют «дьяволы», сыграет коэффициент 1.09. Гол «грифонов» доступен с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Дженоа» (05.05.2024)

5 мая во встрече 35-го тура Серии А «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» будет принимать «Дженоа». Начало игры – в 19:00 мск. Тот самый матч, в котором команда, занимающая более выгодное положение в турнирной таблице, не выглядит явным фаворитом. У «грифонов» есть шанс на победу.

Плохи дела у «дьволов». Они посыпались в концовке сезона и не могут выиграть на протяжении последних пяти матчей во всех турнирах. За это, казалось бы, короткое время миланцы выбыли из Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей «Роме» (0:1, 1:2), и уступили «Интеру» в дерби, после которого «змеи» досрочно стали чемпионами. В минувшей встрече «Милан» сыграл в нулевую ничью с «Ювентусом».

Быть может, беспокоиться «дьяволам» действительно не о чем. Они занимают второе место и опережают на пять очков «Ювентус». Осталось совсем немного времени, и можно довольствоваться серебром чемпионата Италии. Может быть, Стефано Пиоли уже думает о своём будущем?

Появилась информация о том, что «Наполи» достиг договорённости с тренером «Милана». Насколько она реальна, остаётся только гадать. Сам Пиоли не стал подтверждать и опровергать информацию. Наставник попросил не задавать ему вопросов о будущем, пока не завершится этот сезон.

Единственной задачей тренера «Милана» и его подопечных является серия неудач, которую необходимо прервать. Они должны подумать, как это сделать во встрече с вполне подходящим соперником. Необходимо воспользоваться поддержкой болельщиков на «Сан-Сиро» и не позволить «грифонам» преподнести сюрприз.

«Дженоа» наверняка будет рассчитывать на победу. Почему бы и нет, учитывая, в какой плохой форме находятся миланцы. В последней встрече красно-синие разгромили «Кальяри» со счётом 3:0. Однако до этого они проиграли «Лацио» (0:1) и завершили встречу с «Фиорентиной» вничью – 1:1. Хотя соперники были непростыми.

Альберт Гудмундссон забил один из мячей в ворота «Кальяри», но он заболел, и его участие в игре с «Миланом» по-прежнему под вопросом. Если исландец не выйдет на поле, то шансов совершить небольшую сенсацию у «грифонов» будет очень мало. Всё-таки 26-летний футболист забивал ровно по голу в четырёх из пяти последних матчей.

Гудмундссон лидирует по созданным моментам в Серии А. Наверняка его кандидатурой заинтересуются топовые клубы. Многим не помешал бы такой классный футболист в атаке. Если посмотреть на картину в целом, то «Дженоа» проиграл только одну из шести последних встреч.

В состав «Милана» должны вернуться Тео Эрнандес и Фикайо Томори. Они могут увеличить шансы «дьяволов» на победу. Есть проблемы со здоровьем и у основного вратаря Мика Меньяна, но во встрече с «Ювентусом» вместо него на воротах сыграл Марко Спортьелло и был великолепен. У Пиоли достаточно проблем с составом. Но они решаемы.

Остаётся рассчитывать только на Пулишича и Жиру, которые не забивают на протяжении пяти матчей во всех турнирах, и на Леау, не забивающего в трёх минувших встречах. Мы считаем, что у «Дженоа» есть отличные шансы наиграть на гол или вовсе свести матч к ничейному результату. Предлагаем поставить на победу «грифонов» с форой (+1) за 2.08.

Прогноз и ставки на матч «Милан» — «Дженоа» 5 мая 2024 года

«Дьяволы» переживают не лучшие времена. Что-то пошло не так, и команда не может выиграть, а лидеры атаки отмалчиваются. Быть может, они проснутся во встрече с «грифонами», а может быть, нет. Вероятнее всего, нас ожидает скучный матч с небольшим количеством моментов. Вряд ли красно-синие проиграют с большой разницей, а может быть, и вовсе встреча завершится вничью.

Ставка: победа «Дженоа» с форой (+1) за 2.08.