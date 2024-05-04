«Пари НН» — «Спартак». Илич или Слишкович — кто преподнесёт сюрприз?

5 мая состоится матч 27-го тура РПЛ «Пари НН» – «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.08. Шансы нижегородцев оценили в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Пари НН» — «Спартак» 5 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Пари НН» – «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют нижегородцы, сыграет коэффициент 1.45. Гол москвичей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Спартак» (05.05.2024)

По четыре встречи осталось отыграть командам в чемпионате России. В матче 27-го тура РПЛ «Пари НН» будет принимать «Спартак» на стадионе «Нижний Новгород». Начало игры – в 19:00 мск. Клубы абсолютно разного уровня. Интересно, оправдает ли доверие фаворит.

Красно-белые на бумаге ещё способны претендовать на чемпионство. Потенциально они могут набрать ещё 12 очков, а отставание от лидирующего в РПЛ «Зенита» составляет восемь очков. Ровно столько же составляет дистанция до «Краснодара». Наиболее реальными выглядят шансы выиграть бронзу, заняв третье место в таблице. Отставание от «Динамо» составляет пять очков.

В худшем случае «Спартак» может финишировать даже на девятой строчке. Представлять такое не хочется, учитывая, как взбодрилась и раззадорилась команда после увольнения Абаскаля. Она выглядит очень хорошо.

Было похоже, что это временный импульс из-за назначения Владимира Слишковича. Но прошло уже пять матчей, а красно-белые по-прежнему идут без поражений. Боснийский специалист смог подобрать ключики к такой сложной команде. На этом отрезке «гладиаторы» разгромили «Ростов» (5:1), победили «Локомотив» (3:2) и «Динамо» (2:0) в Кубке России.

Благодаря победе во встрече с бело-голубыми «Спартак» вышел в финальную стадию Пути регионов. Из-за таких результатов Слишкович уже попал в тренерский шорт-лист клуба. Сообщается, что футболисты выступили за то, чтобы босниец остался в команде. Если игроки стоят горой за временного наставника, то это хороший знак.

«Пари НН» находится в очень тяжёлой ситуации. Команда располагается всего лишь в одном очке от зоны переходных матчей. Более того, в случае продолжения ужасных результатов нижегородцы вовсе могут оформить прямой вылет в Первую лигу. Руководству пришлось пойти на кардинальные меры.

«Пари НН» потерпел поражения в шести последних матчах кряду. Клуб забил восемь голов на этом отрезке, но пропустил 21. Это привело к увольнению Сергея Юрана. Его место занял Саша Илич. У него был действующий контракт с «Атромитосом», но серб принял решение спасать нижегородцев. Ему понравился этот проект. Надеемся, такой выбор специалист сделал не зря. Всё в его руках.

В минувшей встрече «Пари НН» безвольно проиграл «Ахмату» с разгромным счётом 1:5. Голов могло быть ещё больше. Просто повезло! Саша Илич уже провёл свою первую тренировку с нижегородцами. Будет интересно посмотреть на команду под его руководством в действии. Смена наставника может дать дополнительный импульс.

Поэтому Слишкович должен подготовить красно-белых не к аутсайдеру, а к вполне достойному сопернику. «Спартак» выиграл последние три очные встречи у «Пари НН» (5:4, 3:0, 2:0). Вряд ли нижегородцы будут играть от обороны, учитывая, что даже при Юране защита команды посыпалась. Вероятнее всего, нас ожидает результативная игра с большим количеством моментов и голов. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

Прогноз и ставки на матч «Пари НН» — «Спартак» 5 мая 2024 года

Слишкович преобразил красно-белых. Почему бы Саше Иличу не сделать то же самое с нижегородцами? Как минимум команда подойдёт с отличным настроем к игре с «гладиаторами». На её стороне будет поддержка болельщиков. Но «Спартак» отлично подготовлен, его игра сильно преобразилась. Да и качество состава у москвичей выше. Мы же не будем ставить на победителя, а предложим ставку на тотал больше 2.5 мяча. Нельзя исключать, что смена тренера поможет «Пари НН» поймать вдохновение.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.95.