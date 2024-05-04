«Рома» — «Ювентус». Де Росси бережёт футболистов, Аллегри боится проиграть

5 мая состоится матч 35-го тура Серии А «Рома» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они затрудняются с выбором фаворита: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.85. Шансы туринцев оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рома» — «Ювентус» 5 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Рома» – «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют римляне, сыграет коэффициент 1.48. Гол туринцев доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус» (05.05.2024)

Всё меньше времени остаётся до завершения сезонов в европейских топ-лигах. Во встрече 35-го тура Серии А «Рома» на стадионе «Олимпико» будет принимать «Ювентус». Начало игры – в 21:45 мск. Обе команды находятся в пятёрке лучших, но пока не гарантировали себе участие в Лиге чемпионов.

Римляне в минувшем матче в Лиге Европы проиграли «Байеру» со счётом 0:2. Причём они выступали на домашнем стадионе. На выезде в Леверкузене задача усложняется. Мало того, что подопечным Даниэле Де Росси нужно каким-то чудным способом обыгрывать «львов», так ещё и необходимо обеспечить жёлто-красным попадание в Лигу чемпионов.

Итальянский специалист делает всё возможное. При нём команда ожила, заиграла совсем по-другому и стала гораздо реже допускать ошибки. При Де Росси «Рома» проиграла только четыре встречи во всех турнирах. Его команда занимает пятое место в таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя лишь на два очка.

«Аталанта» заметно прибавила. Стоит опасаться её. Любая осечка теперь может привести к тому, что римлянам придётся довольствоваться попаданием в Лигу Европы. Да и то не факт. Столько головной боли у Де Росси. Как найти выход и правильно использовать глубину состава, чтобы вовремя предоставлять футболистам отдых? А ведь календарь делать этого не позволяет!

В последнем матче в чемпионате Италии «Рома» сыграла вничью с «Наполи» со счётом 2:2. От поражения команду спас Тэмми Абрахам. Он забил гол на 89-й минуте. Этот гол стал первым для него в этом сезоне. Слишком много времени англичанин пропустил из-за тяжёлой травмы.

«Ювентус» ещё может рассчитывать на второе место. Он отстаёт от «Милана» на пять очков, но в игре «дьяволов» просматривается огромный спад. Наверняка будет возможность воспользоваться этим. Туринцы, в свою очередь, опережают «Аталанту» на комфортные восемь очков. Пока переживать за путёвку в Лигу чемпионов им не следует.

Хотя последние результаты чёрно-белых вызывают беспокойство. Подопечные Аллегри сыграли три раза подряд вничью в Серии А – с «Торино» (0:0), «Кальяри» (2:2) и «Миланом» (0:0). За «Ювентус» тревожно, но нет сомнений, что опытный тренер найдёт решение возникших проблем. Причём в ближайшее время.

Зато туринцы вышли в финал Кубка Италии, по сумме двух матчей обыграв «Лацио» (2:0, 1:2). Им предстоит сыграть за трофей с «Аталантой». Тоже непростая задачка. Также не радуют чёрно-белые в гостевых встречах. Безвыигрышная серия на выезде насчитывает уже семь матчей во всех турнирах. Поэтому у римлян определённо будут шансы набрать очки.

Пауло Дибала может стать главной надеждой Де Росси. Аргентинец огромную часть своей карьеры провёл в «Ювентусе». Матчи с бывшими командами всегда особенны для футболистов. В этом сезоне он может быть доволен собой. Футболист римлян забил 13 мячей и отдал девять результативных передач в чемпионате Италии.

У Аллегри есть свой козырь – Душан Влахович. Серб находится на втором месте лучших бомбардиров первенства. Он забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Но ждать результативного футбола в исполнении этих двух команд мы не будем.

Раньше очные матчи «Ромы» и «Ювентуса» редко обходились без голов. Но последние пять из шести личных встреч завершились тоталом меньше 2.5 мяча. Это будет равная игра с упором на надёжную защиту. Никто не хочет проигрывать. Вероятнее всего, одна из команд забьёт гол в первом тайме и будет держать счёт. В таком случае есть смысл поставить на то, что гола с 67-й по 90-ю минуту не будет, с коэффициентом 1.85.

Прогноз и ставки на матч «Рома» — «Ювентус» 5 мая 2024 года

Нас ждёт очень интересный матч не в плане результативности, а в плане борьбы. «Рома» не сможет выложиться на 100% из-за предстоящей ответной встречи с «Байером». Нужно сохранить силы и избежать травм. Туринцам, в свою очередь, хорошо бы прервать череду неудач. Наиболее вероятен сценарий, при котором будет достаточно одного забитого мяча в первой половине встречи. Потом ведущая команда перейдёт в режим сохранения счёта. Поэтому гол на поздних отрезках матча можно исключить.

Ставка: гола с 67-й по 90-ю минуту не будет за 1.85.