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Сколько забьют «Брайтон» и «Астон Вилла», «Валенсия» рвётся в еврокубки. Экспресс на 5 мая

Футбольный сезон медленно близится к своему логическому финалу. Из топ-5 лиг Европы в четырёх уже известны чемпионы. Только в АПЛ никак не определится победитель. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.62 на матчи, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Астон Вилла»

«Брайтон» находится в не самой лучшей форме, потерпев тяжелые поражения в матчах с «Борнмутом» (0:3) и «Манчестер Сити» (0:4), а также уступив «Арсеналу» — 0:3. Ничьи с «Бёрнли» и «Брентфордом» также не добавляют оптимизма болельщикам.

В свою очередь, «Астон Вилла» продемонстрировала более уверенную игру, одержав победу во встречах с «Борнмутом» со счётом 3:1 и «Арсеналом» — 2:0. Несмотря на поражение «Олимпиакосу», ничья в игре с «Челси» показывает, что бирмингемская команда может дать отпор сильным соперникам.

Учитывая последние две встречи команд, в которых «Астон Вилла» одержала победы — со счётом 6:1 и 2:1, а также победив в двух других встречах уже на выезде ранее, можно предположить её психологическое преимущество.

Принимая во внимание текущую форму обеих команд и историю их взаимоотношений, наш прогноз будет осторожным. Мы ожидаем упорную игру, в которой «Астон Вилла» проявит своё мастерство, но «Брайтон» сможет найти пути к воротам соперника, используя фактор домашнего стадиона. Вероятнее всего, матч завершится с результативным счётом. Рекомендуем поставить на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Алавес»

«Валенсия» показывает нестабильные результаты в последних пяти матчах, одержав две победы и потерпев два поражения с одной ничьей. Последнюю встречу с «Барселоной» она проиграла со счётом 2:4, что могло подорвать уверенность. Тем не менее игры с «Осасуной» и «Гранадой» даже на выезде завершились победами. Это демонстрирует, что команда способна на сильные выступления.

С другой стороны, «Алавес» находится в отличной форме, одержав две победы в последних матчах с «Сельтой» и «Атлетико». Эти результаты, безусловно, внушают оптимизм болельщикам и добавляют уверенности игрокам. Хотя сильно обольщаться тоже не стоит, ведь до этого в трёх матчах клуб потерпел три «сухих» поражения.

Учитывая домашний стадион «Валенсии» и её стремление восстановиться после поражения «Барселоне», мы предполагаем, что она сможет использовать поддержку трибун и одержит трудную, но важную победу. Это поможет вернуться в борьбу с «Бетисом» и «Реалом Сосьедад» за еврокубки. Ставки на победу «летучих мышей» принимают за 2.08.

Прогноз на матч «Севилья» — «Гранада»

«Севилья» — команда с богатой историей и высокими амбициями, а «Гранада» — клуб, который стремится закрепиться в высшем дивизионе испанского футбола. По последним играм видно, что оба клуба находятся в хорошей форме. «Севилья» показывает стабильные результаты, уступив лишь раз за последние пять матчей, в то время как «Гранада» нашла свою игру и смогла уверенно разгромить «Осасуну» накануне.

Анализируя текущую форму, статистику встреч и последние результаты, можно предположить, что «Севилья» имеет все шансы на победу в предстоящем матче. Однако не стоит недооценивать «Гранаду», которая может воспользоваться любой возможностью, чтобы вырвать у хозяев поля очки.

Предположительно, команды проявят активность в атаке, но «Севилья» воспользуется своим опытом и домашним стадионом, чтобы контролировать игру. В итоге ожидается упорная борьба с голами от обеих сторон. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Экспресс на матчи 5 мая

Ставка 1: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Брайтон» — «Астон Вилла» за 1.75.

Ставка 2: победа «Валенсии» в игре с «Алавесом» за 2.08.

Ставка 3: обе забьют в игре «Севилья» — «Гранада» за 1.82.

Общий коэффициент: 1.75 Х 2.08 Х 1.82 = 6.62.