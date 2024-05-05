Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв. «Мастерс» покорится россиянину

5 мая в финале «Мастерса» в Мадриде сыграют Феликс Оже-Альяссим и Андрей Рублёв. Начало — не ранее 19:30 мск. Эксперты отдают предпочтение россиянину: коэффициент на его победу составляет 1.40. Шансы канадца оценили коэффициентом 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч «Мастерса» в Мадриде Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв 5 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Феликс Оже-Альяссим – Андрей Рублёв не получится упорным: ставки на тотал больше 23.5 гейма принимаются за 2.05, а тотал меньше 23.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.67. Поставить на победу россиянина со счётом 2:0 по сетам можно за 2.08.

Анализ и прогноз на финал «Мастерса» Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв (05.05.2024)

Вот и пришло время для финала «Мастерса» в Мадриде, в котором Феликс Оже-Альяссим сыграет с Андреем Рублёвым. Начало встречи – не ранее 19:30 мск. Сможет ли россиянин выиграть второй турнир в этом сезоне?

Восьмой номер мирового рейтинга получил пропуск во второй круг «Мастерса» благодаря своему посеву. Он начал турнир с победы в матче с Факундо Багнисом со счётом 6:1, 6:4, после чего выиграл у Алехандро Давидович-Фокины – 7:6, 6:4.

В четвёртом раунде Андрей не ощутил никаких проблем во время встречи с Таллоном Грикспором (6:2, 6:4). В четвертьфинале россиянина ожидал второй номер рейтинга – Карлос Алькарас. Несмотря на уровень и молодость испанца, Рублёв не испугался и прочитал игру соперника, одержав победу со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Россиянину совсем немного не хватило точности в первом сете, который он проиграл. Но затем восьмая ракетка мира собрался и выдал классный матч. В финале Андрей как-то легко обыграл американца Тейлора Фритца – 6:4, 6:3. После игры Рублёв отметил, что в начале встречи нервничал, но успел быстро взять себя в руки.

Феликс Оже-Альяссим начал турнир в Мадриде с первого круга, в котором победил Йосихиту Нисиоку – 4:6, 6:1, 6:4. Уже в следующей встрече с Адрианом Маннарино проблем у канадца не возникло – 6:0, 6:4. Затем произошёл первый случай, в котором повезло 35-й ракетке мира. Якуб Меншик снялся после первого сета, и Феликс прошёл дальше (6:1, 1:0).

Вот победа во встрече с Каспером Руудом дорогого стоит. Причём для этого Оже-Альяссим потратил только два сета – 6:4, 7:5. Таким образом, 23-летний теннисист обеспечил себе выход в четвертьфинал «Мастерса» и должен был встретиться с Янником Синнером. Вновь канадцу улыбнулась удача. Итальянец снялся с турнира из-за травмы бедра.

В полуфинале Феликс должен был сыграть с Иржи Легечкой. При счёте 3:3 чех снялся с турнира. Таким образом, Оже-Альяссим одержал три победы благодаря тому, что соперники просто вышли с «Мастерса». Но с Рублёвым такой вариант развития событий точно не пройдёт.

Андрей будет полон уверенности перед игрой с канадцем. Да, Феликс добрался впервые до финала турнира категории «Мастерса», но каким способом? Если бы не травмы Иржи Легечки и Янника Синнера, он вряд ли бы вышел на корт 5 мая.

А вот россиянин после ряда неудачных выступлений показал, что возвращается к прежней форме. Он достиг отличного результата в Мадриде и выглядит более подготовленным к финалу, чем его соперник. Подача и форхенд остаются главной силой Рублёва. Также стоит отметить, что он стал лучше передвигаться на грунте, хотя раньше не особо дружил с этим покрытием.

Всё, что можно сказать про Оже-Альяссима – это победа во встрече с Каспером Руудом. На этом всё. В целом канадец предпочитает играть агрессивно, со стороны давления, и у него тоже есть мощная подача. Однако стоит отметить, что Феликс часто допускает невынужденные ошибки. Плюс ему нужно быть спокойным. Психология сыграет ключевую роль.

Конечно, в победе Рублёва не может быть сомнений. Он прошёл достойный путь, обыграл Карлоса Алькараса и поборол свои проблемы с неустойчивостью. Канадцу предстоит многому научиться. Сама судьба вывела его в финал, а дальше придётся разбираться самому. Мы же уверены в победе Андрея со счётом 2:0 по сетам за 2.08.

Прогноз и ставка на матч Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв 5 мая 2024 года

Феликс, конечно, достойный соперник. Он даже обыгрывал россиянина в 2022 году в Роттердаме. Но в текущем сезоне, кроме победы в игре с Каспером Руудом, о нём сказать особо нечего. Да, канадец сохранил силы, будет свежим, но не всегда это идёт на пользу. Рублёв оттачивал навыки в полных матчах, ни один из его соперников не снялся. Плюс он победил Алькараса. Мы считаем, что у Андрея не возникнет проблем с Оже-Альяссимом.

Ставка: победа Андрея Рублёва со счётом 2:0 за 2.08.