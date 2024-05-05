Кузнецов и Панарин откроют четвертьфинал, Барбашёв выведет «Вегас». Прогнозы на матчи НХЛ

Пока кому-то предстоит доиграть седьмой матч 1/8 финала Кубка Стэнли, другие пары постепенно вкатываются в четвертьфинал плей-офф НХЛ. В ночь с 5 на 6 мая запланированы две встречи. Предлагаем познакомиться с прогнозами на эти игры.

Прогноз на первый матч серии 1/4 финала «Рейнджерс» — «Каролина»

После замечательного регулярного сезона «Рейнджерс» достойно считаются одними из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли. В 1/8 финала плей-офф НХЛ они уверенно и без ошибок выбили «Вашингтон» (4-0). «Синерубашечники» не оставили команде Овечкина никаких шансов. Примечательно, что на первые роли вышли Мика Зибанеджад и Винсент Трочек, а не Артемий Панарин, который провёл впечатляющую регулярку, набрав 120 (49+71) очков по системе «гол+пас».

«Каролина» проводит сезон на высоком уровне. В 1/8 финала Кубка Стэнли «Харрикейнз» без труда выиграли у «Айлендерс» (4-1). Во втором раунде плей-офф НХЛ их ждёт ещё одна команда из Нью-Йорка. Но сравнивать «островитян» и «синерубашечников» точно не стоит. Абсолютно разный уровень. Сет Джарвис вышел на первые роли атак, но и новички Джейк Гюнцель и Евгений Кузнецов принесли очень много пользы.

Нас ждёт равный хоккей, с большим количеством силовой борьбы и заблокированных бросков. Вероятнее всего, в этом матче сыграет тотал меньше 5.5 шайбы с коэффициентом 1.80. Команды будут присматриваться друг к другу, да и очные встречи между ними редко получались результативными в этом сезоне. В четырёх из пяти сыграл ТМ 5.5 шайбы.

Прогноз на седьмой матч серии 1/8 финала «Даллас» — «Вегас»

«Вегасу» удалось прервать трёхматчевую серию поражений в матчах с «Далласом». Благодаря победе в минувшей встрече со счётом 2:0 «золотые рыцари» ещё могут оформить выход в следующий раунд. Главное не сбавлять обороты. А ведь всё начиналось для «Голден Найтс» как нельзя лучше. Но то, что две победы сменились тремя поражениями, свидетельствует об их нестабильности. Барбашёв, конечно, вносит большой вклад, однако не всегда его стараний достаточно.

«Даллас», соответственно, прервал свою трёхматчевую победную серию, уступив в минувшей встрече «Вегасу». Но первую шайбу он пропустил лишь в третьем периоде, а вторую соперник забросил в пустые ворота. Важно быстро оправиться от поражения, что для «Старз» уже не впервой в этой серии. У «звёзд» играет вся команда. Даже защитник Дадонов в этом плей-офф забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Заострим внимание на том, что «Вегас» начинал серию с двух гостевых побед в матчах с «Далласом». Команда немного, но всё-таки лучше укомплектована и должна сохранить победный импульс с последней встречи. Верим, что «золотые рыцари» найдут выход и одержат победу с коэффициентом 2.14.