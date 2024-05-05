«Факел» — «Зенит». Больше никаких подарков «Краснодару»

Петербуржцы и так дали фору «быкам», которой они не воспользовались.

6 мая состоится матч 27-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит». Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.60. Шансы воронежцев оценили в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч «Факел» — «Зенит» 6 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Факел» – «Зенит» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют воронежцы, сыграет коэффициент 1.83. Гол петербуржцев доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» (06.05.2024)

В чемпионате России за четыре игры до окончания сезона по-прежнему неизвестен чемпион. Интрига живёт, но, видимо, до поры до времени. В матче 27-го тура РПЛ «Факел» будет принимать на «Центральном стадионе профсоюзов» «Зенит». Начало игры – в 18:00 мск.

Чтобы спасти команды от вылета в Первую лигу, руководству многих клубов пришлось пойти на крайние меры. «Факел» не стал исключением. После серии из четырёх поражений было принято решение уволить Сергея Ташуева, а на его место был приглашён Игорь Черевченко. Перед ним стоит сложная задача.

«Огнеопасные» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ – в зоне стыковых матчей. Отставание от «Пари НН» небольшое – одно очко. Столько же отделяет воронежцев от ближайшего преследователя – «Балтики». Отрыв от зоны прямого вылета составляет два очка. Будет интересно посмотреть, как Черевченко станет выпутываться из сложившейся ситуации.

«Факел» остаётся худшей командой в лиге по забитым голам – 19. Причина довольно проста – отсутствие нужной глубины состава и настоящих лидеров атак. Простыми словами, у воронежцев нет ресурсов, чтобы на равных играть с топовыми клубами.

Слабо верится, что Черевченко сможет разобраться со всеми проблемами «Факела» и что-то изменит. Первый матч под его руководством с «Сочи», который обязательно нужно было обыгрывать, завершился вничью со счётом 0:0. Дальше легче не будет. Уж тем более в игре с лидером чемпионата.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, но у «Краснодара» ровно столько же очков – 50. Петербуржцы дважды предоставляли шансы «быкам» сменить их на первом месте. То ли краснодарцы не хотят, а скорее всего, просто неспособны на это. Сине-бело-голубые в последних двух встречах потерпели поражения.

Сначала они уступили «Рубину» (0:2), а затем проиграли «Динамо» (0:1). В первую очередь удивляет отсутствие голов у одной из лучших по результативности команд в первенстве. Ничего сверхъестественного не показал «Зенит» и в минувшем матче Кубка России с ЦСКА (1:1). Хорошо ещё, что один из голов Чалова не засчитали, а сравняли счёт петербуржцы лишь на 84-й минуте.

Артур последний раз забивал ещё во встрече с «Краснодаром», как и Кассьерра. Клаудиньо стал автором победного мяча в игре с «Оренбургом» в 25-м туре РПЛ. Что-то южноамериканские футболисты подсели. Пора бы выдохнуть и пойти на штурм ворот соперников с новыми силами. Мотивация в виде борьбы за чемпионство присутствует.

Однако никакого разгрома в этой встрече не должно быть. В последних четырёх из пяти очных матчей «Зенит» выигрывал у «Факела» с разницей в один или два мяча. Ещё одна игра завершилась вничью со счётом 1:1. Думается, сине-бело-голубые вновь одержат победу. У воронежцев не просматривается больших перспектив при Черевченко. Наша ставка будет на победу «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Факел» — «Зенит» 6 мая 2024 года

Воронежцы недавно сменили тренера, и чего от него ожидать, пока непонятно. Хотя, кроме как нацеленности на игру от обороны, при таком составе от «Факела» ждать чего-то другого сложно. «Зенит» проиграл последние две встречи в РПЛ и может реабилитироваться. Однако петербуржцы пока не раздухарились и, скорее всего, продолжат тенденцию скромных побед в матчах с «огнеопасными».

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.