«Урал» — «Балтика». Игнашевич прогрессирует, Гончаренко тянет вниз

Калининградцы обыграют екатеринбуржцев. Больше для них не существует преград.

6 мая состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Балтика». Начало игры — в 15:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.50. Успех калининградцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Балтика» 6 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Урал» — «Балтика» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России «Урал» — «Балтика» (06.05.2024)

Чемпионат России близится к завершению. Командам осталось провести по четыре матча. 6 мая состоятся четыре встречи 27-го тура РПЛ. В самой ранней из них на стадионе «Екатеринбург Арена» померяются силами «Урал» и «Балтика». Стартовый свисток прозвучит в 15:45 мск.

Кто бы мог подумать после первых пяти туров РПЛ, что под занавес сезона «Урал» окажется в зоне вылета — на 15-й строчке в турнирной таблице. Виктор Гончаренко здорово справлялся со своими обязанностями. Команда показывала собранный командный футбол.

В какой-то момент белорусского специалиста и «шмелей» как будто подменили. Переломным стало разгромное поражение в матче 6-го тура первенства с «Зенитом» (0:4). Оранжево-чёрные выиграли только 2 из 20 последних матчей в РПЛ, а также шесть раз сыграли вничью. Они напрочь забыли о былой уверенности.

От безысходности Гончаренко начал делать ставку на молодёжь, и пока что это решение приносит больше всего пользы. По итогам апреля лучшим игроком «Урала» был признан 19-летний Игорь Дмитриев. Также одним из лидеров клуба стал 18-летний Илья Ишков.

Прогресс молодёжи — это очень хорошо, но целостность рисунка игры, тонус других футболистов «шмелей» и результаты оставляют желать лучшего. Несмотря на стимул в виде борьбы за выживание, екатеринбуржцы постоянно теряют очки. В предстоящем матче Гончаренко кровь из носу нужна победа.

В соперниках у «Урала» прямой конкурент — «Балтика». Она располагается в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в РПЛ — на 14-й строчке. Отрыв от оранжево-чёрных составляет одно очко, а отставание от занимающего безопасное 12-е место «Пари НН» — два очка.

Однако выгодно отличает подопечных Сергея Игнашевича от конкурентов набранная форма. В последних шести матчах в чемпионате России они уступили только «Зениту» (0:1) и «Краснодару» (2:3). Обыграли калининградцы «Пари НН» (2:0), «Ахмат» (7:1), «Крылья Советов» (2:1) и ЦСКА (3:1).

Кроме того, «Балтика» вышла в финал Кубка России (Путь регионов), победив «Ростов» (1:0). Помогли Игнашевичу улучшить показатели и игру зимние трансферы. Новички очень быстро влились в команду, которая и до зимнего перерыва демонстрировала футбол весьма неплохого качества.

После усиления состава у калининградцев повысилась реализация. Это единственное, чего им не хватало для стабильного набора очков в первой половине сезона. Команда транжирила очень много моментов. Теперь это в прошлом. В последних шести встречах в РПЛ «Балтика» забила больше, чем за предыдущие 20 туров — 16 голов.

Поставить на то, что калининградцы обыграют «Урал», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30. Несмотря на то что встреча состоится в Екатеринбурге, подопечные Игнашевича видятся фаворитами. Вместе с завершением у них заметно улучшился гостевой фактор.

Игорь Шалимов поделился мнением, что встреча между екатеринбуржцами и калининградцами — самая интересная в 27-м туре РПЛ. С турнирной точки зрения так и есть. У обеих команд полно мотивации. Шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе у проигравшего клуба резко снизятся.

В то же время всё говорит о том, что оранжево-чёрным не избежать вылета. Старания Игнашевича начали окупаться в полной мере. Он реализовывает свой тренерский талант, наиболее эффективно управляя ресурсами. Если ряд сильных клубов калининградцы сумели победить, то пребывающих в кризисе «шмелей» тем более должны обыграть.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Балтика» 6 мая 2024 года

У Гончаренко не получается вернуть «Урал» к тому состоянию, которое было в начале сезона. В предстоящем матче екатеринбуржцы должны выложиться на 100%, но это совсем не гарантирует успеха. «Балтика» набрала фантастический ход. Она воодушевлена и побеждает практически всех без разбору.

Ставка: победа «Балтики» за 3.30.