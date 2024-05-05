«Удинезе» — «Наполи». Осимхен и Кварацхелия вытянут «партенопейцев»

6 мая состоится матч 35-го тура Серии А «Удинезе» – «Наполи». Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «партенопейцев» можно с коэффициентом 2.00. Шансы чёрно-белых оценили в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Удинезе» — «Наполи» 6 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Удинезе» – «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют чёрно-белые, сыграет коэффициент 1.42. Гол «партенопейцев» доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Наполи» (06.05.2024)

По четыре матча осталось сыграть командам из чемпионата Италии. Хорошо бы решать свои задачи прямо сейчас. Времени катастрофически мало. В матче 35-го тура Серии А «Удинезе» будет принимать «Наполи» на стадионе «Дачия Арена». Начало игры – в 21:45 мск.

Чёрно-белые находятся в зоне вылета в Серию В. Никакой перспективы перед клубом не маячит. Команда находится в зоне риска, но ничего не делает для спасения. «Маленькие зебры» набрали лишь два очка в последних шести матчах. Вничью они сыграли с «Сассуоло» (1:1) и «Болоньей» (1:1).

«Удинезе» был близок к победе в игре с «борзыми», ведь вёл с преимуществом в один мяч. Соперник получил удаление и, казалось, шансы сохранить счёт 1:0 выросли в несколько раз. Но не тут-то было. «Болонья» нашла способ забить гол и вырвала ничью. Чёрно-белым, как всегда, не хватило выдержки и надёжности в обороне.

Подопечные Фабио Каннаваро набрали 29 очков и отстают от «Эмполи», занимающего безопасное 17-е место, на два очка. У «Сассуоло» столько же, но он провёл на одну игру больше. К сожалению, даже трибуны не помогают «Удинезе» набирать очки. Всего лишь одна победа в 17 домашних встречах – никуда не годится. Хуже на своём поле выступает только оформившая досрочный вылет в Серию В «Салернитана».

Под руководством Каннаваро чёрно-белые провели пока только две игры. В одной они уступили «Роме» (1:2), а другую завершили вничью как раз с «Болоньей». Сможет ли специалист привнести что-то новое в команду? Перед ним стоит практически невыполнимая задача. «Удинезе» не играет. Шансов спастись практически не остаётся.

«Наполи», в свою очередь, продолжает вести борьбу за попадание в еврокубки. Вот только, судя по результатам последних матчей, выполнить задачу будет невероятно сложно. Франческо Кальцона тоже не стал преемником Лучано Спаллетти. «Партенопейцы» выиграли только один из семи последних матчей в чемпионате Италии.

Неаполитанцы отстают от седьмого места, дающего право сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне, на шесть очков. Сократить отставание можно, но «Фиорентина», «Лацио» и «Аталанта» не дремлют. Да и результаты у них гораздо лучше, чем у «Наполи». Поэтому наставник может быть уволен в конце сезона.

Слухи о назначении Антонио Конте продолжаются давно, но имеют ли почву? Команда, выигравшая Серию А в прошлом сезоне, в последних трёх встречах уступила «Эмполи» (0:1) и сыграла вничью с «Фрозиноне» (3:3) и «Ромой» (2:2). Всегда можно рассчитывать на Кварацхелию и Осимхена, но, когда нет общекомандного взаимодействия, их стараний просто не хватает.

На последнем отрезке сезона у Кальцоны нет даже проблем с травмированными. В целом он может выставить основной состав. Хорошие шансы пополнить свою копилку голов будут у Осимхена, который забивал в каждом из пяти последних очных матчей с «Удинезе».

А вот у чёрно-белых присутствуют проблемы с составом. Так, участия в игре не примут Флорьян Товен, Санди Ловрич, Жерар Деулофеу, Патрисио Перес и Мартин Пайеро. Поэтому шансы «Удинезе» чем-то удивить неаполитанцев минимальны.

Когда-то «Наполи» нужно побеждать. Встреча с удобными чёрно-белыми подходит для этой цели. Мы считаем, что вновь забьёт Осимхен, а «партенопейцы» победят с коэффициентом 3.20.

Прогноз и ставки на матч «Удинезе» — «Наполи» 6 мая 2024 года

Чёрно-белым не помогает даже смена тренера. Кажется, им уже не спастись от вылета в Серию В. «Партенопейцы» тоже преследуют свои цели – попасть в зону еврокубков. Пока есть шансы это сделать, команде необходимо прибавлять. Кальцона явно не тот тренер, который сможет добиться прогресса от неаполитанцев. Футболистам нужно самим взять контроль над ситуацией на поле. Осимхен – один из ключевых игроков. Он забивал «Удинезе» в последних пяти очных встречах. думаем, сделает это снова, а «Наполи» выиграет.

Ставка: победа «Наполи» и Осимхен забьёт за 3.20.