«Флорида» — «Бостон», первый матч. Бобровский — кудесник вратарского искусства

Сергей стал одним из главных героев серии с «Тампа-Бэй», но это он только набирал форму.

7 мая состоится первый матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Бостон». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.20. Успех «Брюинз» оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Бостон» 7 мая 2024 года

Букмекеры считают, что первый матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Бостон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что обе команды забьют с первой по 30 минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60.

Анализ и прогноз на первый матч серии «Флорида» — «Бостон» (07.05.2024)

В Национальной хоккейной лиге стартует второй раунд плей-офф. 7 мая состоятся два матча 1/4 финала Кубка Стэнли. В одном из них на стадионе «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз померяются силами местная «Флорида» и «Бостон». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

На предыдущей стадии турнира «Флорида» уверенно победила «Тампа-Бэй» — 4-1. Три из пяти матчей она выиграла в основное время. Одним из главных героев серии с «молниями» стал Сергей Бобровский. Вратарь сыграл все пять встреч, в которых отразил 89,6% бросков, при коэффициенте надёжности 2,78.

В последнем матче серии с «Тампа-Бэй» Бобровский пропустил только одну шайбу и совершил 31 сейв. «Флорида» выиграла с крупным счётом — 6:1. Сдаётся, как и по ходу минувшего розыгрыша Кубка Стэнли, Сергей будет прибавлять. Чем ближе к финалу, тем тонус россиянина становится лучше.

По итогам прошлого сезона «Пантерз» добрались до финала Кубка Стэнли. С тех пор они стали только сильнее. Команда произвела ряд качественных обменов и сохранила всех лидеров. Александр Барков, Мэттью Ткачук, Картер Вераге и Сэм Райнхарт всё так же хороши. Приобретение новых хоккеистов не испортило их игровую «химию».

Наоборот, связь между хоккеистами укрепилась. Отличное подспорье ведущим игрокам «пантер» стал составлять обменянный у «Оттавы» Владимир Тарасенко. Он принял участие во всех пяти встречах серии с «Тампа-Бэй», в которых записал на свой счёт одну заброшенную шайбу и две результативные передачи.

«Бостону» для выхода в 1/4 финала Кубка Стэнли пришлось потратить больше сил, чем «Флориде». Серия с «Торонто» затянулась до семи матчей, и в последней встрече дело дошло до овертайма. А ведь могло быть гораздо проще. Выиграй «мишки» пятую встречу, к грядущему матчу они подходили бы с хорошим запасом энергии.

Подопечные Джима Монтгомери проиграли пятый и шестой матчи, даже несмотря на отсутствие лучшего бомбардира «кленовых листьев» Остона Мэттьюса. Да и вообще, кадровые потери очень сильно испортили показатели «Торонто». Почти половину серии из-за мигрени пропустил ещё один его лидер — Вильям Нюландер. Не будь кадровых потерь, «Бостон» вряд ли вышел бы в 1/4 финала Кубка Стэнли.

В последних четырёх встречах серии у «Брюинз» перестало правильно функционировать нападение. Результативность Давида Пастрняка и Брэда Маршана снизилась. Канадец в последних трёх встречах серии не совершил ни одного результативного действия.

В прошлом сезоне «Бостон» не сумел пробраться дальше первого раунда плей-офф. В его составе не хватает хоккеистов, которые тащили бы в Кубке Стэнли. У «Флориды» таковых хоть отбавляй. Дома она должно уверенно победить подуставших «мишек». П1 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

Последние четыре очные встречи «Брюинз» выиграли, но то была регулярка. В плей-офф преимущество у «Пантерз». Подопечные Пола Мориса обладают большим опытом выступлений в Кубке Стэнли. Именно они выбыли «мишек» из минувшего розыгрыша турнира — 4-3.

У пребывающего на подъёме Сергея Бобровского не должно возникнуть серьёзных проблем с тем, чтобы переиграть нападение «Бостона». Без видимых усилий он остановил лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ — Никиту Кучерова.

Дважды становившийся обладателем Кубка Стэнли нападающий «Тампа-Бэй» не забросил соотечественнику ни одной шайбы. Он отдал семь голевых передач, но этого оказалось мало. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил, что единственная проблема «Лайтнинг» — это Бобровский. Он считает Сергея кудесником вратарского искусства. Пожалуй, так и есть.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Бостон» 7 мая 2024 года

У «Флориды» невероятно мощное нападение и самая настоящая стена на воротах. Бобровский зацементировал рамку. Дома отдохнувшие «Пантерз» имеют отличные шансы обыграть вымотанных семиматчевой серией с «Торонто» подопечных Джима Монтгомери.

Ставка: победа «Флориды» за 2.20.