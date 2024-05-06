«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», второй матч. Никола Йокич отомстит

7 мая состоится матч 1/4 финала плей-офф НБА «Денвер» — «Миннесота». Начало – в 5:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Наггетс» можно за 1.46, а шансы «Тимбервулвз» оценили коэффициентом 2.80.

Коэффициенты букмекеров на второй матч 1/4 финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» 7 мая 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» получится результативной: тотал больше 204.5 очка идёт за 1.64, а тотал меньше 204.5 очка — за 2.09. Ставки на то, что в матче будет овертайм, можно сделать за 15.75.

Анализ и прогноз на второй матч серии «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» (07.05.2024)

7 мая во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» будет принимать «Миннесоту Тимбервулвз» на «Болл-Арене». Арбитр введёт мяч в игру в 5:00 мск. Первая встреча закончилась поражением «самородков» со счётом 99:106, поэтому от Николы Йокича болельщики ждут немедленной реакции.

Главный тренер «лесных волков» Крис Финч в первом матче серии выбрал нестандартную схему, выделив на опеку лидера «Наггетс» Николы Йокича сразу трёх высокорослых игроков: Карла-Энтони Таунса, Руди Гобера и Наза Рида. Сербский центровой в принципе выполнил свою норму в нападении, набрав 32 очка, но борьбу на подборе «Денвер» проиграл (34:42).

Находясь под постоянным давлением защиты «Миннесоты», Йокич довольно быстро устал, а его опекуны регулярно отдыхали на скамейке, поскольку Крис Финч грамотно проводил замены. Кстати, «Тимбервулвз» могли вовсе оказаться без главного тренера на два-три матча в плей-офф этой серии, поскольку он получил травму и перенёс операцию на ноге, но не мог оставить своих подопечных.

Не особенно помогли Йокичу Джамал Маррей (17 очков) и Аарон Гордон (девять очков). Эти игроки стартовой пятёрки «Денвера» великолепно провели серию с «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-1), практически в каждом матче поддерживая высочайший уровень концентрации. Но во встрече с «лесными волками» оказались не готовы к самоотдаче соперника. Нужно исправляться!

Проиграв борьбу за подбор, «Денвер» был фактически обречён, поскольку «Миннесота» атаковала кольцо с высоким процентом реализации бросков (52,4), а вот у «Наггетс» позиционное нападение не клеилось — 46,7%. «Тимбервулвз» цепко защищались, не предоставляя свободного пространства для открытых бросков.

Отдельно стоит отметить феноменальную игру атакующего защитника «лесных волков» Энтони Эдвардса. Он провёл на площадке 42 минуты и набрал 43 очка, добавив к ним семь подборов, три результативные передачи и перехват. При этом лидер «Тимбервулвз» всего раз потерял мяч.

Таким образом, он стал вторым после Коби Брайанта 22-летним игроком в истории лиги, которому удалось набрать 40 или более очков в двух встречах плей-офф подряд. Эдвардс заметно прибавил в этом сезоне, но сможет ли он стабильно забивать в этой серии, ведь защиту «Денвера» очень опасно недооценивать.

В игре «Денвер Наггетс» явно не хватило эмоций, которые они выплеснули без остатка в последней игре серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:106). Сломить сопротивление Леброна Джеймса оказалось не самым простым делом, поэтому на первую встречу с «лесными волками» «самородки» явно не настроились с первых минут, провалив стартовый отрезок (2:14), но ценой сверхусилий команда вернулась в игру.

Пришёл черед главного тренера «Денвер Наггетс» Майка Мэлоуна делать ответный ход. Он умеет быстро менять схему нападения и наверняка задействует по полной программе Маррея и Гордона. Йокич — великолепный дирижёр, и 10-12 результативных передач для него не предел. Кроме того, серб превосходит опекунов в скорости принятия решений. Мы предполагаем, что «самородки» выиграют с форой (-5.5) за 1.93.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НБА «Денвер» — «Миннесота» 7 мая 2024 года

В какой-то мере поражение в первом матче должно пойти на пользу «Денверу» и вернёт привычный уровень концентрации команде. Маррей и Гордон — игроки высокого уровня и провалить вторую встречу подряд просто не имеют права. Опеке Эдвардса будет уделено особое внимание, что в конечном итоге и станет ключевым фактором в пользу «Наггетс». Поверим в их победу с форой (-5.5).

Ставка: победа «Денвера» с форой (-5.5) за 1.93.