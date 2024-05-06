«ПСЖ» — «Боруссия» Д. Нас ждёт огненная развязка

На «Парк де Пренс» будет жарко. Матч будет насыщен событиями и порадует изобилием забитых мячей.

7 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.55. Успех дортмундцев оценён в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Д 7 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Д (07.05.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 7 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. На стадионе «Парк де Пренс» в Париже местный «ПСЖ» примет дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Первый матч дортмундцы выиграли со счётом 1:0. Результат не закономерен, и не потому, что чёрно-жёлтые не заслужили победы. Дело в том, что забитых мячей должно было быть гораздо больше. Команды создали просто огромное количество моментов, но не сумели конвертировать их в голы.

Парижане дважды в одном эпизоде попали в штангу, а также нанесли много ударов из выгодных позиций в молоко. Подопечные Луиса Энрике слишком торопились. Принятие поспешных решений приводило к ошибкам, которыми весьма неплохо пользовались чёрно-жёлтые.

Много моментов загубил Усман Дембеле. Сокомандники, в частности Килиан Мбаппе, регулярно выводили его на ударные позиции. Взаимопонимание между звёздными французскими нападающими на высшем уровне. Они очень классно комбинировали и непринуждённо обыгрывали защитников дортмундцев.

Нападение «Боруссии» устроило защитникам «ПСЖ» не менее серьёзное испытание. Марсель Забитцер, Джейдон Санчо, Юлиан Брандт и Никлас Фюллькруг постоянно создавали опасность у ворот Джанлуиджи Доннаруммы. У лучшего бомбардира чёрно-жёлтых был шикарный шанс увеличить преимущество в счёте на 60-й минуте.

Юлиан Брандт классно обыграл на фланге Нуну Мендеша и прострельной передачей нашёл Фюллькруга. Пас получился слишком сильным и неудобным. Никлас не успел подстроиться под мяч. После удара он пролетел на несколько сантиметров выше перекладины.

Ответная встреча должна получиться результативнее. Парижанам необходимо сравнять счёт по итогам двух матчей. На домашней арене они наверняка будут суетиться гораздо меньше. Поддержка родных трибун даст красно-синим необходимый заряд уверенности и спокойствия.

Впрочем, дортмундцы уже показали, что им есть чем ответить обладающим большими резервами парижанам. Они весьма прилично прибавили. Чёрно-жёлтые проиграли только 3 из 18 последних матчей в чемпионате Германии, а также пять раз сыграли вничью.

После возвращения Джейдона Санчо в состав дортмундского клуба у Эдина Терзича появилось несколько новых опций в атаке и больше свободы для творчества. Имеющиеся в подспорье нападающие разноплановые. Они очень классно друг друга дополняют. 41-летний тренер отлично этим пользуется.

На предыдущей стадии Лиги чемпионов чёрно-жёлтые победили «Атлетико». Ответный матч они уверенно выиграли со счётом 4:2. Встреча проходила в Дортмунде. Однако на выезде чёрно-жёлтые выступают не сильно хуже, чем дома. На групповом этапе турнира они в гостях обыграли «Ньюкасл» (1:0) и «Милан» (3:1).

В Бундеслиге на выезде лучше чёрно-жёлтых выступает только «Байер». Килиану Мбаппе и Усману Дембеле придётся постараться для того, чтобы вывести свою команду в следующую стадию Лиги чемпионов. Дуэт забивает очень много, но даже его стараний может оказаться недостаточно. Соперник не из робких.

Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Удивительно, но только одна из семи последних очных встреч получилась результативной. Впрочем, грядущий матч — особый случай. На кону выход в финал Лиги чемпионов.

Ставки очень высоки. Дортмундцы могут сыграть аккуратно, делая ставку на надёжность в обороне. Это Терзич умеет весьма неплохо. С другой стороны, на протяжении всех 90 минут сдерживать мощное нападение парижан — не лучшая затея.

У Луиса Энрике не всегда получается вскрывать хорошо организованную оборону. Когда тренер возглавлял сборную Испании, она частенько испытывала серьёзные проблемы с садящимися в защиту соперниками.

Тем не менее в «ПСЖ» у испанского тренера в подспорье есть ряд невероятно техничных футболистов, которые за счёт индивидуального мастерства способны сделать результат. Мбаппе — в особенности. В 28 матчах в Лиге 1 и 11 встречах в Лиге чемпионов он забил 34 мяча.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Д 7 мая 2024 года

Ответный матч должен получиться результативнее первого. В этот раз клубы, может, и не создадут так много моментов, но дела с реализацией должны наладиться. Парижане и дортмундцы уже знают, чего ждать. Они лучше знакомы со слабыми сторонами друг друга. Ждём от техничных форвардов обеих команд яркое выступление и голы.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.84.